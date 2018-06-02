Вехи недели: Литвин надеется на «честное пацанское слово», Тимошенко - на Интернет

Президент привел численность вице-премьеров в соответствие с Конституцией и пообещал поименно назвать «героев», грабивших страну и подрывавших основы демократии. Очнувшийся после отмены политреформы спикер решил защитить оппозицию. Лидер «Батькивщины» готова бороться за конституционное большинство в будущем парламенте.

Янукович продолжает мечтать и обещает разоблачить

Хотя Конституционный Суд две недели назад исполнил самые сокровенные мечты главы государства, Виктор Янукович продолжает мечтать о проведении выборов президента и парламента в один год. Поскольку собственную каденцию Виктор Федорович сокращать не намерен, речь может идти об изменении срока полномочий Верховной Рады. Из Центризбиркома уже звучат призывы части его членов назначить выборы на март 2011-го, а там и совмещение в 2015 году с последующим увеличением срока полномочий парламента на год возможно. Но ясности с проведением новой парламентской кампании не будет до подведения итогов местных выборов. Стратеги на Банковой не склонны раскрывать свои карты, предпочитая по-хозяйски распоряжаться парламентским большинством.

Как и Леонид Кучма, Янукович любит делать резонансные заявления за рубежом. Во время визита в Литву украинский президент пообещал вскоре назвать имена «героев», разворовывавших страну и разрушавших веру украинцев в демократию. Интуиция подсказывает, что среди них не окажется однопартийцев Виктора Федоровича, и вовсе не по той причине, что все «регионалы» - ангелы большой политики. Просто в нашей стране в вопросах борьбы с коррупцией политическая целесообразность давно победила и законность, и здравый смысл.

Дуэт на вылет

Практически сразу после подписания новой редакции закона «О Кабинете Министров» Виктор Янукович уволил двоих «избыточных» вице-премьеров. Владимир Сивкович отправился в СНБО седьмым по счету заместителем секретаря. Совбез уже давно не влияет на события в стране, так что Сивкович получил почетную ссылку. Зато Виктор Слаута стал президентским советником, от чего не утратился возможности воздействовать на агропромышленный комплекс. После плановых увольнений эксперты прогнозируют и другие кадровые перестановки, призванные продемонстрировать масштаб новых президентских полномочий.

Премьер-министр Николай Азаров, которого прогнозисты отправляют в отставку с регулярностью раз в два месяца, побывал в Брюсселе, где признал: заключить соглашение о создании зоны свободной торговли в ноябре текущего года не удастся. Зато Николай Янович передал еврочиновникам несколько вариантов модернизации украинской газотранспортной системы. Под них, судя по всему, правительство планирует изменить законодательство, сняв ограничения на использование ГТС в консорциуме и ее приватизацию. Досадно будет, если в перспективе ЕС отойдет на второй план, а украинская «труба» перейдет под монопольное управление «Газпрома».

Кому защищать оппозицию?

Словно очнувшись, спикер парламента Владимир Литвин выразил уверенность, что он вместе с вождями большинства примет участие в консультациях по поводу кадровых перестановок в правительстве. Оптимизм Владимира Михайловича в этом вопросе опирается на «честное пацанское слово» партии власти, попросту говоря, председатель Верховной Рады «сам обманываться рад». Заодно Литвин планирует сохранить «день оппозиции» по средам и статус-кво в руководстве парламентских комитетов, хотя «большевики» могут с ним и не согласиться. Они и раньше не особенно жаловали оппозиционеров (вспомните голосование за Харьковские соглашения), а после подписания президентом закона о парламентском регламенте, где понятий «коалиция» и «оппозиция» нет вообще, будут действовать по праву сильного.

На помощь старому знакомому вольно или невольно пришел глава президентской администрации Сергей Лёвочкин. Он сообщил журналистам о поручении главы государства разработать в течение месяца нормативные акты, защищающие права оппозиции. Естественно – при участии оппонентов власти. Со стороны это напоминает попытку выдать свисток человеку, у которого отобрали штурвал, дабы он мог хотя бы напоминать о себе.

Тимошенко верит в Интернет

Но Юлия Тимошенко определенно не собирается ждать властной милости, что и доказала на Х партийном съезде. Ему предшествовало выступление на телеканале «Интер», куда Юлию Владимировну, похоже, приглашают в расчете публично раздразнить и заставить потерять самообладание. Но лидер «Батькивщины» хорошо научилась перебрасывать ответственность на других и безапелляционно заявлять, что интересы людей для нее важнее. Так что результаты аудита работы кабинета Тимошенко, проведенного иностранными следователями по заказу правительства Азарова, мало впечатлили экс-премьера.

Выступая перед однопартийцами, лидер «Батькивщины» признала кадровые ошибки и часто вспоминала об 11 миллионах сограждан, проголосовавших за нее 7 февраля. Юлия Владимировна наконец-то перестала жить минувшими успехами, и предложила перенести центр партийной власти на места, формируя партийные участки на базе избирательных участков и внедряя механизм праймериз. Правда, непонятно, распространится ли он на пост партийного лидера, ведь представить без Тимошенко «сердечную» партию невозможно.

Еще одна новация – Интернет-проект «Украина третьего тысячелетия». Судя по тому, что с трибуны съезда лидер «Батькивщины» выступала с модным iPаd-ом, в ее окружении есть не только олигархи, но и продвинутые в технологическом плане люди. Хорошо бы, чтобы новый уход в Сеть не обернулся неудачей, как это уже случилось с проектом «Идеальная страна». Пока же Тимошенко продолжает ставить перед собой амбициозные планы: на ближайших парламентских выборах она рассчитывает сформировать конституционное большинство, чтобы досрочно попросить Виктора Януковича покинуть президентский кабинет.

Евгений Магда