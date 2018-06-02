Съезд «Батькивщины»: очередное возрождение Тимошенко?

Сегодня в Киеве прошел X съезд политической партии «Батькивщина». Этот съезд (первый его этап) рассмотрел общую ситуацию в стране и вопрос обновления партии.

Тушки уже общипаны, использованы и завонялись

Войдя в здание выставочного центра «Экспоплаза», что на Броварском проспекте, увидела на проекторах в холле кадры из телепрограммы Юлии Тимошенко у Евгения Киселева на «Интере». Это было мне как вразумление: не зубоскалить понапрасну над партией и лидером, которых мочит в эфире куда более «солидный» человек Евгений Киселев.

Буквально что в пятницу снова смотрела это зрелище на «Интере». У меня во время эфиров Тимошенко с Киселевым складывается четкое убеждение, что у Киселева в ухе микрофон, куда какой-то диктор с голосом Хорошковского шепотом говорит: «Женек, если она будет говорить еще хотя бы одну минуту, то пишу приказ о твоем увольнении». Иначе чем еще объяснить нервные сглатывания, причмокивания Киселева и вопросы типа: «Понятно, Юлия Владимировна, мы так и не услышим от вас ответ, почему ваш рейтинг падает быстрее, чем рейтинг власти». Или то, как он перебивает экс-премьера: «Извините, новый президент не 9 месяцев у власти». «Восемь с половиной», – поправилась Тимошенко. «А почему Моника Левински не имеет право на защиту?» – отстаивал Киселев деловую репутацию компании «Траут Качерис», проводившую т.н. аудит деятельности предыдущего правительства. «Имеет, но пятна на платье не имеют отношения к аудиту», – уточнила Тимошенко.

Но, возвращаясь к съезду «Батькивщины»... Съезды разных оппозиционных партий всегда чем-то похожи. Например, меньше дорогих машин на парковках, меньше лоска, меньше респектабельных людей. (О них Тимошенко позже скажет делегатам: оставьте в покое уже эти «тушки», они давно общипаны, использованы и не исключено, что уже и завонялись). Не увидела я тех депутатов, которые в последнее время голосуют синхронно с оппозицией, - Александра Буряка, Николая Баграева, Сергея Осыку.

В холле слышала, что завтра на заседании фракции БЮТ будет стоят вопрос об исключении еще четырех членов.

– Сколько людей останется во фракции к началу следующей парламентской кампании? – поинтересовалась я у бютовца Андрея Кожемякина.

– Те, кому позволят в ней остаться моральные принципы. Лично для меня число оставшихся не принципиально. Мы будем вносить изменения в устав, которые дадут большие права первичным организациям. И в следующие списки будут попадать только те, кто проверен, кто этого заслуживает. У меня всегда были вопросы к прежним спискам народных депутатов…

Еще один нардеп Лев Бирюк вообще проблему оттока кадров не считает важной:

– Христа предал один из двенадцати апостолов. И это не помешало Богочеловеку спасти мир и сделать то, для чего он пришел. У нас из 150 людей пусть ушло чуть больше двадцати, но это не помешает нам вырвать страну из этого ужаса. Среди методов борьбы будет и общенациональная забастовка. Власть не понимает, что народ подходит к границе своего выживания. Что полуголодный врач не может лечить, а полуголодный учитель не может учить. Люди будут создавать забастовочные комитеты и бастовать.

Во время выступления лидера партии Юлии Тимошенко холл был практически пуст, все слушали ЮВТ. Тимошенко выступала в течении часа, и все это время она удерживала внимание делегатов.

Голодающим бютовцам аплодировали так же, как лидеру партии

Лидер «Батькивщины», с одной стороны, критиковала власть, констатировала, что к власти вернулись темные силы, против которых они боролись. С другой – признавала, что ответственность за реванш лежит и на всех партийцах, в том числе и на ней. Признавала, что в партии и во фракции появились люди, которые использовали политическую силу как трамплин для личного обогащения. Но при этом подчеркивая успехи партийной работы.

Она отметила тех, «кто прошел испытания, кто не отдал ни одного голоса за незаконный землеотвод, кто не продался, чтобы служить чужим ценностям, всем, кто вышел обновленным и сильным в этой борьбе».

Когда Тимошенко называла имена активистов, которые голодали в областях, требуя регистрации настоящей «Батькивщины», или тех, кто принес ей от 60 до 70% на президентских выборах, зал аплодировал им стоя и так же горячо, как и самой Тимошенко.

Она стала рассказывать о проекте «Украина третьего тысячелетия».

«Украина третьего тысячелетия», – это Интернет-сайт для совместной работы. Содержание этого проекта – перечень законопроектов, начиная с новой Конституции, который может стать основной преобразований в нашей стране, основой нового качества нашей жизни», – представила она залу выведенную на проектор Интернет-страницу.

Она показала основные законопроекты, которые предлагаются для обсуждения в рамках проекта, и сообщила о возможности внесения в них предложений и концепций.

Сайт содержал законопроекты о судебной системе и статусе судей, об общественном телевидении и радиовещании, а также об информационном пространстве и свободе средств массовой информации. По словам лидера «Батькивщины», работа проекта будет координироваться стратегическим советом и рабочими группами по каждому документу, что станет достаточно мощной основой для формирования кадрового потенциала страны.

– Мы подарим вместе с вами и вместе со всем народом Украины тот пакет ключевых, важных законопроектов, который и даст нам страну третьего тысячелетия. Я верю, что совместные усилия, общая цель, которую мы поставим, и четкий путь, который мы проложим, - это и есть тот алгоритм, который позволит нам добиться успеха, - резюмировала Тимошенко.

Смотрю на себя в зеркало и вижу небритого, но порядочного человека

Вскоре после нее выступил кандидат в мэры Харькова от «Батькивщины» Арсен Аваков.

– Мы работаем в оппозиции к режиму, – сказал Арсен Борисович. – В стране властью созданы две оппозиции, одну хотят показывать Западу (намек на Яценюка?), другой хотят пугать Восток (намек на Тягнибока?). Вожди найдены, этой назначенной оппозиции сделана прописка. Вот только одна проблема – народ этим оппозициям не верит. Мы должны предотвратить скатывание страны к тоталитаризму. Да, в стране не стоят танки, но у подъездов уже дежурят воронкИ. Давление властей беспрецедентно, но мы должны сделать все, что помочь стране.

Мероприятия оппозиционных партий похожи какой-то особенной искренностью.

– Арсен Борисович, – обратилась я к вернувшемуся на свое место Авакову, – как вам живется в оппозиции? Ведь перебравшись в свое время в «Батькивщину», вы наверняка рассчитывали на победу Тимошенко на президентских выборах?

– Знаете, как живется? Встаю утром, небритый, уставший, смотрю на себя в зеркало и вижу, что на меня смотрит уставший и небритый, но порядочный человек, – смеется Аваков. – Но вы знаете, я всегда был на этой стороне политической арены, с политиками, которых считал патриотами и демократами. Так что в моей жизни и в моих взглядах кардинально ничего не изменилось.

Большое впечатление на делегатов произвело видеообращение президента Европейской народной партии Вильфреда Мартенса.

Демократия разрушается с каждым днем

Мартенс выразил восхищение тем, что партийцы нашли силы реформировать партию в тот момент, когда демократия оказалась под угрозой. Сказал, что ЕНП огорчена и озабочена теми событиями, которые происходят в нашей стране. («Кажется, демократия разрушается с каждым днем»). Он призвал власть провести честные выборы и лично обратился к его «хорошему другу Юлии с благодарностью и поддержкой», сказав, что она «всегда была признанным борцом за демократию и открытое общество». Позже выступивший народный депутат, ответственный за внешний вектор БЮТ, Григорий Немыря, продолжил зачитывать поздравления европейских деятелей в адрес делегатов и Тимошенко.

– Ну, хорошо, что все объяснили, все, наконец, понятно стало, – слышала я голос делегатов на ряду сзади. – А то говорит: БЮТ сыпется, БЮТ сыпется. А нас вон какие люди поздравляют.

– Вы откуда приехали? – обратилась я к своей соседке.

– Из Винницы.

– Вступают в партию у вас на родине?

– Да. Не так, как раньше, но все равно вступают.

По данным лидера, в партию «Батькивщина» уже после ее перехода в оппозицию вступило 37 тысяч человек.

Был даже образцово-показательный прием новых членов прямо на съезде. Билеты им вручала сама лидер партии.

Ольга Ладюк из Ровно, кандидат экономических наук, которая получила на съезде партбилет и с которой я поговорила позже, не стеснялась:

– Я давно симпатизирую «Батькивщине». Но я раньше была занята другими делами, родила ребенка, защитила диссертацию, а теперь готова помочь своей стране. И кто мне может помешать?

Тимошенко возрождается?

…После съезда народ друг с другом обнимался и фотографировался. Причем рядовые партийцы делали фото не только с членами президиума. Мужчины фотографировались с Людмилой Денисовой, экс-министром труда из кабмина Тимошенко. А женщины – с нардепом Андреем Кожемякиным (любят военных). На мероприятиях оппозиционных партий все как-то кажется более искренним.

В общем, съезд был и обычный и необычный. Обычный, потому что тут, как и прежде, была своя доля демонстративности и шоу. Ну, хотя бы вспомнить выступавшего напоследок лидера парламентской фракции БЮТ Ивана Кириленко. Он сказал, что европейская Украина невозможна без Тимошенко, так же, как Польша невозможна без Валенсы, а Чехия без Гавела…

Необычный, потому что почвой для уверенности Тимошенко служили примеры поведения простых партийцев. А таких примеров было в избытке, хочешь, не хочешь, а бютовцы в регионах голодали, шли в суды и принимали лишения ради будущего своей партии. Не каждый день такое случается в партийной жизни Украины. Необычный, потому что импульс от этого мероприятия был нужен и оказался полезен рядовым членам партии. Я видела, как делегаты из регионов быстро доедали свои пакетики с едой и бежали в зал, потому что боялись пропустить, как выступит какой-нибудь Николай Томенко. Тимошенко продемонстрировала, что она в хорошей форме (во всяком случае – эмоциональной). Показала, что партия жива, признана в Европе и способна к интеллектуальной работе. Надеюсь, за каждой строкой Интернет-ресурса «Украина третьего тысячелетия» стояло не просто название цели, а конкретный законопроект.

Журналистам не раздали изменения к уставу партии, принятые на съезде, которые должны сделать кадровый отбор системным. Рассчитываем увидеть их позже. Но было принято постановление съезда, в котором политическому совету партии, его президиуму и территориальным партийным организация рекомендовали взять за основу своей работы прозрачный и системный подход к формированию кадрового резерва, не допускать выдвижения на руководящие должности случайных людей.

В резолюции, кроме новых кадровых требований, делегаты призвали граждан Украины ни при каких обстоятельствах не поддерживать на местных выборах провластные партии.

Также она содержала призыв к гражданам Украины к активному участию в местных выборах: чем большей будет явка и поддержка демократических сил, тем меньше возможностей для фальсификаций.

В общем, Юлия Владимировна мобилизовалась, призвав партийцев на выборах бороться за каждый голос. А насколько мобилизовался партия, посмотрим после выборов.

Маша Мищенко