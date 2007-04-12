Завтра телевизионщики устроят Украине ”день без политиков”

Ряд ведущих телевизионных каналов Украины планируют провести в пятницу, 13 апреля, акцию «День без политиков».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщила один из координаторов акции Оксана ЗИНОВЬЕВА (телеканал «1+1»).

По ее словам, инициатива принадлежит известным украинским журналистам печатных и электронных СМИ. Инициативу уже поддержали руководство и журналистские коллективы нескольких центральных телеканалов, в частности, «1+1», ICTV, «Новый канал», «5 канал». Переговоры о поддержке акции каналами “Тонис”, НТН, «Интер» и другими еще продолжаются.

О.ЗИНОВЬЕВА отметила, что акция будет носить «предупредительный характер». В частности, телеканалы будут освещать политические события, но никаких синхронов политиков как центрального, так и регионального уровня, не будет.

По словам О.ЗИНОВЬЕВОЙ, таким образом телеканалы хотят, «чтобы политики задумались не над распределением власти, а над необходимостью поиска компромисса».