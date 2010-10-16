В понедельник Янукович встретится с Чавесом

Завтра, в воскресенье, 17 октября, в Украину с двухдневным визитом прибудет Президент Боливарианской Республики Венесуэла Уго ЧАВЕС ФРИАС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, согласно программе визита, в понедельник, 18 октября, состоится встреча Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с Президентом Венесуэлы У.ЧАВЕСОМ.

После встречи глав государств в узком кругу состоятся украинско-венесуэльские переговоры.

Также президенты встретятся с представителями украинских, венесуэльских и иностранных СМИ.

Во второй половине дня 18 октября У.ЧАВЕС посетит Авиационный научно-технический комплекс имени О.Антонова.

Как также сообщил УНИАН источник в дипломатических кругах, после посещения Украины, куда Президент Венесуэлы прилетит после визитов в Россию и Беларусь, У.ЧАВЕС продолжит свое международное турне визитом в Иран.