Зачем стране два руководителя исполнительной власти?

Азаров сразу отреагировал на резкий рост инфляции поручением… Отреагировал на это еще один глава исполнительной власти – Янукович… Кто теперь Азаров и кто Янукович?..

В среду, 13 октября, Виктор Янукович подписал новый закон о Кабмине, который был откорректирован во исполнение решения Конституционного суда от 30 сентября с.г. об отмене политреформы 2004 года. Согласно подписанному документу, полномочия главы государства существенно расширяются.

Теперь Виктор Федорович имеет право самостоятельно определять кандидатуру на пост премьера и вносить ее на рассмотрение парламента. При этом он может отменять действие актов Кабмина (ранее президент мог только на время приостановить их действие), давать сам поручения правительству и принимать без согласования с кем-либо решение об его отставке. Отныне президент имеет также право назначать и увольнять главу СБУ, главу Фонда госимущества и Антимонопольного комитета, создавать и ликвидировать органы местного самоуправления, и еще много всякого.

В общем, по сути, Янукович теперь стал полноценным главой исполнительной власти в Украине – причем, он и сам не скрывает, что так оно теперь и есть.

Но возникает в связи с этим простой вопрос: а кто тогда у нас премьер-министр Азаров?..

Николай Янович вроде бы тоже является главой исполнительной власти. Однако в таком случае получается, что в нашей стране эту самую исполнительную власть возглавляют сразу два чиновника, причем не по очереди, а одновременно? Не правда ли, это выглядит несколько глупо?..

Можно, например, взглянуть на ситуацию в Америке (США), где тоже президентская республика, как стало теперь снова и в Украине. Да, у них там президент возглавляет исполнительную власть в стране (статья II Конституции США), но у них же нет никакого премьер-министра? Мало того, в США даже нет понятия кабинета министров, а есть кабинет президента. При этом кандидаты в члены этого кабинета предлагаются президентом США, но представляются Сенату США для утверждения в должности простым большинством голосов. К тому же в США имеется еще институт вице-президента, который избирается вместе с президентом.

Во Франции тоже президентская республика, но там президент не может самостоятельно отправить в отставку премьера, отставка главы правительства происходит только после соответствующего решения Национального собрания и подачи вследствие этого заявления об отставке самим премьер-министром (статья 50 Конституции Франции). Кроме того, президент Франции лично председательствует в Совете министров (статья 9), а назначать или отправлять в отставку других членов правительства он может только по представлению премьер-министра (статья 8).

Ну а в Украине, получается, теперь придумали какое-то уникальное государственное устройство. Причем нелепость ситуации можно проследить уже по первым действиям президента Януковича после подписания им закона о Кабмине.

Например, еще 6 октября Государственный комитет статистки обнародовал информацию о том, что в сентябре в Украине произошел огромный скачок инфляции – потребительские цены выросли на 2,9%, что является рекордом для этого месяца с 1998 года. Многоопытный Николай Азаров наверняка сразу же отреагировал на данный тревожный показатель и предпринял соответствующие меры: поручил определенным министерствам и ведомствам провести анализ, предпринять конкретные меры; назначил ответственных и назвал сроки исполнения поручения.

На заседании правительства 12 октября премьер-министр сообщил о деятельности правительства в этом направлении. При этом он сказал, что решение проблемы установления необоснованных цен на отдельные товары является одним из важнейших вопросов, над которым сейчас работает правительство. «Как в будущем снивелировать для населения негативное влияние этих факторов? Прежде всего – это создание цивилизованного продовольственного рынка, это значительный подъем нашего агропромышленного комплекса и система государственных, а также корпоративных резервов, которая способна мгновенно реагировать на ажиотажный спрос населения. В этом направлении мы будем двигаться», - заявил, в частности, глава правительства по этому поводу.

То есть, Азаров сразу отреагировал на возникшую проблему с резким ростом инфляции и предпринял шаги для ее решения, которые ему подсказывает его опыт. Как и полагается главе правительства.

Однако 13 октября «проснулся» по этому вопросу еще один глава исполнительной власти – президент Янукович. В интервью «5 каналу» он заявил, что усматривает заговор в повышении цен на продукты питания. «Такой всплеск, который мы получили по росту цен, он неестественный. Здесь, возможно, есть заговор... Здесь нужно подключить Антимонопольный комитет и выяснить... Здесь должны быть экспертные выводы», - рассказал президент.

Также Янукович сообщил, что подписал поручение правительству найти инструменты, «которые бы застабилизировали цены на этом рынке». И действительно, на сайте президента появился текст этого поручения.

«С целью недопущения ухудшения уровня жизни граждан, снижения реальных доходов населения, превышения прогнозного годового уровня роста потребительских цен президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову до 1 ноября 2010 года проанализировать ситуацию на потребительском рынке, определить причины повышения цен на продукты питания свыше возможного влияния сезонного фактора и по результатам разработать план неотложных мер, направленных на замедление темпов инфляции, в первую очередь, роста цен на продукты питания, которые входят в минимальный потребительский бюджет», - говорится в этом документе.

Во-первых, нельзя не отметить, что составлен этот абзац очень коряво. Не уточнено, превышение уровня роста потребительских цен над чем – над каким другим уровнем, и применено несуществующее понятие «минимальный потребительский бюджет».

Во-вторых, и это главное, возникает логичный вопрос: а разве же премьер-министр Азаров сам не знает, что ему делать по данному вопросу? И разве ж он не дал еще неделю назад соответствующие распоряжения членам правительства?..

Конечно, можно теоретически допустить, что президент более грамотный специалист, например, в вопросах инфляции, чем премьер-министр. Но зачем тогда вообще в этом случае давать какие-то поручения главе правительству? Не лучше ли президенту обойтись без посредника и самому явиться на заседание правительства (как во Франции) или вызвать к себе в кабинет нужных чиновников (как в США), чтобы раздать им конкретные поручения?

На этом примере четко видно, что ситуация дублирования президентом функций премьер-министра абсурдна. И так будет по всем другим вопросам деятельности правительства, в которые президент будет вмешиваться в виде своих поручений.

Поэтому совершенно очевидно, что при нынешнем положении вещей в Украине не нужна вообще должность премьер-министра, а руководить правительством должен лично президент.

Впрочем, понятно, почему такая ситуация устраивает президента Януковича. Все успехи в работе правительства он может приписать себе, а в неудачах обвинит, конечно же, премьер-министра. Например, если в следующие месяцы инфляция замедлится, то Виктор Федорович напомнит о своем поручении Азарову – вот какой я молодец! Если же цены и дальше продолжат стремительно расти, то Янукович заявит, что я давал соответствующее поручение премьер-министру, но он не справился с ним…

Олег Литовченко