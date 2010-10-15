Львовская городская организация «Батькивщины» ликвидирована
"Каждый партиец должен сделать выбор"
Согласно решению Президиума Политсовета ВО «Батькивщина» за подписью лидера партии Юлии ТИМОШЕНКО, Львовская городская организация ВО «Батькивщина» ликвидирована за нарушение Устава.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовской областной партийной организации Всеукраинского объединения «Батькивщина».
«Официально заявляем, что ВО «Батькивщина» не принимает участия в выборах во Львовский городской и Львовский областной советы, поскольку ТИК в обоих случаях зарегистрировала фальшивые списки, сформированные и подписанные членом провластной коалиции с Партией регионов Иваном ДЕНЬКОВИЧЕМ. Таким образом, мы бойкотируем выборы во Львовский городской и областной советы. По этому поводу будет публичное заявление лидера партии Юлии ТИМОШЕНКО», - говорится в сообщении.
«Для всех тех, кто считает себя членами «Батькивщины» Юлии ТИМОШЕНКО, высшим уставным органом партии рекомендовано выйти из фальшивых списков и этим продемонстрировать, что партийные и идейные интересы являются выше депутатского мандата любой ценой. По твердому убеждению Ю.ТИМОШЕНКО, сегодня каждый партиец, который есть в фальшивых списках И.ДЕНЬКОВИЧА, должен сделать осознанный выбор. Те, кто останется в списке, будут исключены из «Батькивщины», - отмечает пресс-служба Львовской областной партийной организации Всеукраинского объединения «Батькивщина».