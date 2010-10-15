Львовская городская организация «Батькивщины» ликвидирована

Согласно решению Президиума Политсовета ВО «Батькивщина» за подписью лидера партии Юлии ТИМОШЕНКО, Львовская городская организация ВО «Батькивщина» ликвидирована за нарушение Устава.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовской областной партийной организации Всеукраинского объединения «Батькивщина».

«Официально заявляем, что ВО «Батькивщина» не принимает участия в выборах во Львовский городской и Львовский областной советы, поскольку ТИК в обоих случаях зарегистрировала фальшивые списки, сформированные и подписанные членом провластной коалиции с Партией регионов Иваном ДЕНЬКОВИЧЕМ. Таким образом, мы бойкотируем выборы во Львовский городской и областной советы. По этому поводу будет публичное заявление лидера партии Юлии ТИМОШЕНКО», - говорится в сообщении.

«Для всех тех, кто считает себя членами «Батькивщины» Юлии ТИМОШЕНКО, высшим уставным органом партии рекомендовано выйти из фальшивых списков и этим продемонстрировать, что партийные и идейные интересы являются выше депутатского мандата любой ценой. По твердому убеждению Ю.ТИМОШЕНКО, сегодня каждый партиец, который есть в фальшивых списках И.ДЕНЬКОВИЧА, должен сделать осознанный выбор. Те, кто останется в списке, будут исключены из «Батькивщины», - отмечает пресс-служба Львовской областной партийной организации Всеукраинского объединения «Батькивщина».