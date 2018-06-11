Один майдан, сплошной майдан

Киев превратился в сплошной майдан, центр города оказался в кольце митингующих. Люди стоят на Крещатике, возле Секретариата Президента, ЦВК, живут в Мариинском парке.

Медицинский факт: инфантилам присуща тяга к сенсорным ощущениям. Поэтому «донецких» можно узнать издалека: они, рассредоточившись по городу, норовят все потрогать, понюхать, попробовать на вкус. Молодые и не очень молодые «регионалы» коллекционируют впечатления, чтобы потом разобраться в них по приезду на свою малую родину. Оранжевые – в основном киевляне и студенты. Конечно, в рядах коалициантов тоже встречаются молодые лица, но они, как правило, изрядно помяты тяжелой судьбой. Бело-голубые извлекают из своих рюкзаков яйца, куриные окорока, лук и хлеб – такова их обычная пища, причем не только в светлую седмицу. Оранжевые только глотают кофе из пластмассовых стаканчиков, а то, как пьют в противоположном лагере – отдельная тема.

Творчество бело-голубых отличает особая непосредственность. Здесь, например, такие рифмы «Что ж ты, Ющенко, творишь, на парламент ты шипишь?» вызывают аплодисменты.

…Вход в здание ЦИК заблокирован скорее бело-голубыми, чем оранжевыми. Последних представляет только «Пора».

Напротив бело-голубых палаток возле ЦИК останавливается машина, обвязанная от руля до колес оранжевыми ленточками. Из кабины доносится призыв к регионалам: «Друзья! Украинцы! Давайте объединимся! Вместе мы победим!» Бело-голубые не слушают своих оппонентов, они внимают звукам, доносящимся из колонок. Это песнь с такими вот словами: «Видели фишку, киевская бомба, хит сезона – оранжевые зомби, чертик кукловод, клоун с проседью, так предавали мою Малороссию, так убивали мою Малороссию».

– Это Костя Ковтун, – поясняет одна «регионалка» на вопрос об исполнителе.

От ЦИК отправляется колонна молодых людей с малиновыми флагами – естественно, вниз, к Майдану. Кажется, самую большую выгоду от этих митингов извлекают фотографы с обезьянами: многие «регионалы» хотят быть запечатленными с этими животными. Так и фотографируются с флагами и животными на плече.

Поддержать близких по духу людей приехала музыкальная группа «СССР», костяк которой – немолодые усатые офицеры с болью афганской на лицах. Песни у белорусов – соответствующие: «Я карабкаюсь вверх, больно падаю вниз. Лучше в полный рост, чем, согнувшись всю жизнь».

Также на «донецком» митинге красно-зелено-красные флаги Приднестровья, черно-сине-красные триколоры «Донецкой республики» с двуглавыми орлами, российские (или власовские?) знамена.

Не хватает портретов царя или Ленина со Сталиным. Много красного (коммунистического) и малинового (социалистического) цвета, символы ПР и уж как исключение – государственные флаги Украины. Митинг бело-голубых отдает казенщиной, не зря здесь засветились Мороз и Симоненко. «Регионалы» устраивают телемост с Луганском и Донецком. Простые трудящиеся типа учителей и военных в своей отставке обвиняют НАТО и Савика Шустера, «одну даму и несколькких ее помощников», высказывают одобрение действиям правительства и разогнанного парламента. Даже не хочу приводить цитаты – насколько косноязычны выступающие. И если Симоненко был еще хоть немного понятен публике, то речь Мороза была столь пересыпана юридическими терминами, что по окончанию ее хотелось спросить: а с кем это вы сейчас разговаривали, Сан Саныч?

Янукович, как всегда, выглядел обиженным и монументальным одновременно. Перед его появлением конферансье на сцене орал не свои голосом, разогревая публику: «Сейчас перед вами выступит премьер-министр Виктор Янукович!»… Слово объявлял явление суперзвезды мирового масштаба. На протяжении всего выступления Януковича митингующие не переставали истерично выкрикивать фамилию премьера, причем обладатели малиновых флагов (социалисты) скандировали громче их коллег из Партии регионов.

Митинг оранжевых, начавшийся после четырех вечера, прошел бодрее, чем у их противников. Во всяком случае, зажечь их приехала одна задорная бабушка. Она прибыла на шикарном джипе, высунулась из него и прокричала: «Геть Верховну зРаду!» После чего на глазах у изумленной публики укатила прочь. Оранжевых также «подогревали» группы «Мандри» и «Гайдамаки». Здесь же присутствовали депутаты-нашеукраинцы.

Какое общее впечатление?

Украинцы устали, причем устали не столько от митингов, сколько от противостояния, созданного неразрешимыми противоречиями. Ждут решения Конституционного Суда, выборов, новой коалициады…

Антон Зикора