Фирма, делавшая аудит прежнего правительства, раньше отмывала Кучму

Бывший глава Администрации Президента Украины Олег Рыбачук в комментарии изданию The Wall Street Journal об обнародовании отчета аудиторской компании правительства Юлии Тимошенко заявил:

“Это – не борьба с коррупцией. Это стратегия уничтожения извечного политического оппонента – Юлии Тимошенко. Она, конечно, не ангел, но это избирательный подход”, - заявил он.

«Григорий Немыря, экс-вице-премьер-министр и главный советник Юлии Тимошенко, - говорится в публикации, - отрицал масштабную коррупцию в правительстве Тимошенко и назвал отчет клеветнической кампанией, замаскированной под профессиональное расследование.

Он заметил, что следователи проверяли лишь правительство Тимошенко, даже на глянув на роль Януковича в должности премьер-министра с 2006 по 2007 год».

“Эти американские фирмы использует правительство, отовсюду обвиняемое в свертывании демократии, для грязной клеветнической кампании, чтобы укрепить свое правление”, – цитирует Немырю The Wall Street Journal.

Издание напоминает, что «раньше украинские политики и представители крупного бизнеса уже привлекали Kroll и Akin Gump для расследования громких дел. Компанию Kroll в 2001 году наняли люди из среды олигарха Виктора Пинчука, зятя политического патрона Виктора Януковича, тогдашнего президента Леонида Кучмы, для изучения обстоятельств убийства журналиста Георгия Гонгадзе в 2000 году».

«Леонид Кучма был, якобы, пойман на записях, которые сделал его охранник: вместе с другими первыми лицами государства он обсуждал, что делать с журналистом. Хотя американское правительство установило, что фрагменты пленки были аутентичными, Kroll опубликовала отчет, где утверждалось, что Кучма не причастен к убийству Георгия Гонгадзе.

Впоследствии были осуждены несколько низших офицеров службы охраны, но не те, которые в действительности планировали преступление».