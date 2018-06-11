Почему Конституционный Суд взял тайм-аут?

Только-только политически активная часть населения приготовилась к просмотру очередного телеспектакля под несколько длинным названием “Рассмотрение Конституционным Судом дела о соответствии Основному Закону указа Президента о роспуске парламента”, как КС перенес это интересное действо на шесть дней. С 11-го на 17 апреля. По какой причине взял этот перерыв уважаемый орган, единственный в Украине наделённый правом устанавливать соответствие/несоответствие Конституции законодательных и президентских актов? Ведь всё было, как говорят, “на мази”: судью-докладчика определили (Сюзанна Станик), дата начала рассмотрения назначена...

Часть наблюдателей склонна объяснять это сугубо профессиональными соображениями. Мол, речь пойдёт о чрезвычайно важных вещах – роспуске парламента, досрочных выборах народных депутатов... Судьям подготовиться нужно, книжки по конституционному праву почитать, с экспертами посоветоваться. Тем более намечается телевизионная трансляция процесса обсуждения и принятия вердикта. Разве же можно ударить в грязь своим имиджем юриста-профессионала?

Однако информированные источники в штабах разных политических сил объясняют тайм-аут Конституционного Суда иными причинами, носящими далеко не такой тривиальный характер.

Ход рассуждений тех судей, которые склонялись к позициям парламентско-правительственной коалиции, простые как лист бумаги: конституционные основания роспуска парламента исчерпывающе перечисляет ст. 90 Основного Закона, а она даже не упомянута в тексте Указа от 2 апреля. Следовательно, ни в какие хитроумные диспуты о праве применения других статей Конституции вступать нет необходимости. И мотивировочная, и основная части решения КС должны были быть кратки, словно выстрел.

Но здесь возникал простой вопрос: хватит ли голосов для такого решения? Вчерашний демарш пяти судей КС – сторонников Ющенко, которые публично пожаловались на давление со стороны определенных политических сил и отказались принимать участие в рассмотрении дела о президентском указе, словно подсказывал донецким – “действуйте!” Ведь после отказа пяти остаются 13 судей, а ст. 51 Закона “О Конституционном Суде Украины” гласит: “Пленарное заседание Конституционного Суда Украины полномочно, если на нем присутствует не менее двенадцати судей Конституционного Суда Украины”.

Однако читаем дальше: “Решения Конституционного Суда Украины принимаются и его заключения оглашаются на пленарном заседании, если за них проголосовало не менее десяти судей Конституционного Суда Украины”.

Наберутся ли необходимые десяти голосов? А это, как ни странно, спорный вопрос. Как объясняли автору люди, обстоятельно знакомые с раскладом внутри КС, если задействуют свой скрытый резерв известные украинские политики Виктор Владимирович и Юлия Владимировна, может так статься, что голосов за негативное по отношению к указу заключение будет не десять, а девять. И тогда будет дан зеленый свет для абсолютно легальных и легитимных досрочных выборов Верховной Рады Украины. Как говорят, вышеназванные два политика в последнее время все чаще играют в четыре руки. И ловушку на донецкого Слонопотама тоже вдвоем ставили.

Зачем это Юлии Владимировне – понятно. А вот Виктор Владимирович, внешне имеющий прекрасные отношения с “донами”, по слухами все же оскорбился не вполне почтительным отношением к себе, недостаточным уровнем сотрудничества, отсутствием конкретных обещаний. А потому решил попробовать половить рыбку в мутной воде досрочных выборов. В частности, пристроить своих людей в списки...

Вот почему, по некоторой информации, “донецкие” отложили рассмотрение дела, пока не выяснили до конца и не “разрулили” ситуацию. Рисковать они не хотят, выборы для них в период “электоральной ямы” – ни к чему. Можно и проиграть.

Зато полностью заблокирована (при непосредственном участии коалиции) деятельность Центризбиркома. Кто-то тяжело заболел и даже уехал лечиться за границу. Кто-то просто не ходит на работу. А еще минимум трое готовы заболеть, как только дадут команду. Кворума нет. Некому выполнять указ Президента в части организации внеочередных парламентских выборов. И в ближайшем будущем изменение ситуации не просматривается.

Тем временем время неумолимо работает против инициаторов досрочных выборов. Еще немного – и вереница нардепов из фракций НУ и БЮТ может стыдливо потянуться в направлении сессионного зала парламента. И этого времени у “донов”, по меньшей мере, около месяца (именно таков срок рассмотрения внеочередных представлений – ст. 57 Закона о КС). Можно поработать с судьями, с Виктором Владимировичем, типа “мы с тобой одной крови”.

У кого-то из “досрочников” нервы в этой ситуации могут не выдержать. Не потому ли с обеих сторон уже начались разговоры об отсрочке выборов? Однако, по мнению автора, по целому ряду причин осенью выборы могут выиграть донецкие. Ведь электорат оранжевых за это время расфокусируется и разочаруется, а коалиция подгребет периферию и “болото” после августовского повышения зарплат и пенсий.

Более чем два тысячелетия назад древнеримский полководец Квинт Фабий отразил яростный набег на Рим неистового Ганнибала и в итоге победил выдающегося карфагенянина, не вступая в открытый бой и затягивая время. За что получил прозвище “Кунктатор”, то есть „медлитель”.

Сегодня “кунктаторы” из Партии регионов поставили оппозицию в пикантное положение. Блицкрига не получается, нужно переходить к затяжным позиционным боям с неясной перспективой для оппозиции. Или же идти на силовой вариант с печальной перспективой для страны.

Николай Писарчук