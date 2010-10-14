Политолог прочит львовским регионалам перемены после выборов

Позиции Василия ГОРБАЛЯ в должности главы Львовской областной государственной администрации после выборов существенно укрепятся. Такое мнение выразил политолог Кость ГОРДИЕНКО.

В переданном УНИАН комментарии К.ГОРДИЕНКО отметил, что «приход В.ГОРБАЛЯ во львовскую политику позволил активизировать диалог между основными политическими игроками региона на уровне государственной администрации, что усилило влияние Партии регионов в Галичине, и, соответственно, накануне местных выборов укрепило позиции регионалов».

По словам политолога, позитивные сдвиги, которые происходят в области под руководством В.ГОРБАЛЯ, – очевидны. Это, в частности, конструктивное политическое сотрудничество, привлечение новых инвестиций, обеспечение социальных гарантий населения, активное партийное строительство. «Которое, к тому же, - подчеркнул К.ГОРДИЕНКО, - происходит в достаточно непростых условиях, спровоцированных председателем Львовской областной организации ПР Петром ПИСАРЧУКОМ, который вместо того, чтобы работать на общий результат, осуществляет подковровую борьбу со своими же однопартийцами, а кроме этого выражает достаточно экстравагантные тезисы, которые прямо противоречат идеологическим принципам Партии регионов, что крайне негативно влияет на имидж регионалов во Львовской области».

Следовательно, политолог не исключает, что по завершении избирательной кампании львовских регионалов ожидают перемены.

«Позиции В.ГОРБАЛЯ как председатели ОГА и как одного из руководителей Партии регионов во Львовской области будут укрепляться», - уверен К.ГОРДИЕНКО.