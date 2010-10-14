Первый Всеукраинский конгресс организаций пациентов "Единение"

14-15 октября 2010 года в Киеве пройдет первый в истории независимой Украины конгресс организаций, призванных защищать права пациентов. Как отмечает организационный комитет Первого Всеукраинского конгресса организаций пациентов "Единение", всем нам хорошо известны проблемы, связанные с недостаточной доступностью и низким качеством медицинской помощи в Украине. Однако достаточно много вопросов, связанных с защитой прав пациентов, получающих такую помощь, до этого времени остаются нерешенными. Важность решения этих вопросов ни у кого не вызывает сомнения. Ведь для каждого из нас здоровье – это неотъемлемая составляющая успеха, а здоровье нации – это ее будущее.

Конгресс собирает вместе всех заинтересованных, чтобы голос пациента, вставшего на защиту своих прав, услышали. Пациент должен знать о собственных правах и уметь их отстаивать.

Однако даже наиболее совершенные законы не решат всех проблем, которые накопились в отечественной медицине. Много зависит от выполнения данных законов на местах. И здесь активность общества, местных организаций пациентов должна играть решающую роль.

Проведение целого ряда мероприятий подтвердило растущий интерес к созданию в стране современной системы защиты прав пациентов, а также доказало необходимость последующего объединения усилий всех заинтересованных сторон.

Наш конгресс должен интегрировать интеллектуальный потенциал организаций пациентов, профессиональных ассоциаций врачей, других профильных объединений и благотворительных организаций и всех, кто не безразличен к будущему Украины.

Среди докладчиков конгресса – представители общественных организаций, министерств и ведомств, в сферу ответственности которых входят вопросы защиты прав граждан в здравоохранении, другие специалисты, деятельность которых связана с медициной, этикой и правом.

Дополнительную информацию можно получить на сайте организатора patient.org.ua и на сайте Первого Всеукраинского конгресса организаций пациентов vse.org.ua.

Пленарные заседания конгресса будут происходить 15 октября 2010 г. с 9.00. до 18.00 в “Украинском доме” (г. Киев, ул. Крещатик, 2). Аккредитация журналистов: info@vse.org.ua; тел./факс:+38 044 332 21 80; г. тел.: +38(066)488-62-23.