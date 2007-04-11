Российские депутаты отослали коллег из коалиции к ”любому студенту”

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оссийские депутаты надеются, что кризис в Украине будет урегулирован мирным путем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель с российской стороны украинско-российской парламентской группы дружбы Александр ЛЕБЕДЕВ.

Он сказал, что российские депутаты уверены, что «компромиссы будут найдены и конфликтов не будет».

По словам депутата российской Госдумы, выход из кризиса – прерогатива украинских политиков.

В то же время функция российской делегации является наблюдательной. «Мы из первых рук хотим понять, каковы перспективы выхода из кризиса», - сказал А.ЛЕБЕДЕВ.

По его словам, есть возможность судебного разрешения конфликта.

В то же время, по словам члена общественной палаты России, политолога Сергея МАРКОВА, указ Президента о роспуске парламента является очень сомнительным относительно Конституции.

С.МАРКОВ сказал, что «покажите Указ Президента и Конституцию Украины любому студенту любого юридического вуза и он вам скажет, что это такое».

Он также добавил, что, несмотря на все, есть пути выхода из кризиса правовым путем, отметив при этом, что на Конституционный Суд ведется серьезное давление.

А.ЛЕБЕДЕВ также добавил, что сегодня с утра в парламенте делегация российских депутатов провела встречу с фракцией КПУ и председателем парламента Александром МОРОЗОМ.

Отвечая на вопросы журналистов, намерены ли они встретиться с представителями оппозиции, А.ЛЕБЕДЕВ сказал, что до конца дня они постараются встретиться с ними.