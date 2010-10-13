Лёвочкин: это наше дело, кто и как будет охранять Президента

Глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЁВОЧКИН заявил, что «это наше дело, кто и как будет охранять Президента». Так он сегодня на брифинге ответил на вопрос журналистов о российском гражданстве руководителя охраны Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, С.ЛЁВОЧКИН в частности сказал: “Разве принципиально, кто обеспечивает охрану Президента? Кого мы будем привлекать и когда – из США, России или другой страны мира… Для нас принципиально важно обеспечить безопасность главы государства”.

По словам С.ЛЁВОЧКИНА, Президент сам определяет, с кем общаться для выполнения своих конституционных полномочий. Он также заметил, что среди штатных работников охраны Президента лишь граждане Украины. В то же время для консультирования привлекаются и другие специалисты, в частности и на должность внештатного советника Президента.

Как сообщал УНИАН, 6 октября Интернет-издание “Украинская правда” обнародовала информацию о том, что “руководителем охраны ЯНУКОВИЧА является гражданин России”.

8 октября бывший начальник Управления госохраны Украины Валерий ГЕЛЕТЕЙ заявил, что россиянин Вячеслав ЗАНЕВСКИЙ, который отвечает за личную безопасность Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, является внештатным советником главы Украинского государства. По его словам, официально начальник Управления государственной охраны Украины (УГОУ) – Игорь КАЛИНИН, а президентскую охрану возглавляет его заместитель – Константин КОБЗАРЬ.

«На них лежит вся полнота ответственности за безопасность Президента. ЗАНЕВСКИЙ - официально даже не сотрудник УГОУ. Для того чтобы консультировать по вопросам безопасности, не обязательно гражданство Украины. УГОУ должно проверять всех, кто вхож к Президенту. Если у КАЛИНИНА нет вопросов к нему, то что здесь скажешь. Кстати, у наших олигархов из власти тоже не редки случаи, когда их охраняют иностранцы», - отметил В.ГЕЛЕТЕЙ.