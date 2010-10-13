Новый закон о Кабмине вступил в силу

Закон о “Кабинете министров Украины” и закон, которым вносятся изменения в 32 закона для их приведения в соответствие с решением Конституционного Суда об отмене политической реформы 2004 года вступили в силу.

Соответствующие законы были сегодня обнародованы в газете “Голос Украины” №191.

Вчера соответствующие законы, принятые Верховной Радой 7 октября, были подписаны Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Таким образом, новая редакция закона о Кабмине предусматривает, что правительство является высшим органом в системе органов исполнительной власти. Кабинет министров ответственен перед Президентом Украины и подконтролен и подотчетен Верховной Раде в пределах, предусмотренных в статьях 85, 87 Конституции Украины.

Кабмин в своей деятельности руководствуется Конституцией Украины, этим законом, другими законами Украины, а также актами Президента Украины.

В состав Кабмина входят премьер-министр, первый вице-премьер-министр, три вице-премьер-министра и министры Украины. Должностной состав (количество и перечень должностей) новосформованого Кабинета министров определяется Президентом Украины по представлению премьер-министра одновременно с назначением персонального состава Кабмина. Должности членов Кабинета министров относятся к политическим должностям, на которые не распространяется трудовое законодательство и законодательство о государственной службе.

Членами Кабинета министров могут быть граждане Украины, которые имеют право голоса, высшее образование и владеют государственным языком. Не могут быть назначены на должности членов Кабинета министров лица, которые имеют судимость, не погашенную и не снятую в установленном законом порядке.

Премьер-министр назначается на должность Президентом Украины по согласию более половины от конституционного состава ВР. Президент Украины после принятия решения об отставке Кабинета министров или о прекращении полномочий премьера вносит в Верховную Раду письменное представление о предоставлении согласия на назначение на должность премьер-министра. Члены Кабмина, кроме премьера, назначаются на должность Президентом по представлению премьер-министра.

При формировании нового состава Кабинета министров новоназначенный премьер-министр вносит Президенту представления о назначении членов Кабмина в соответствии с требованиями Конституции Украины и данного закона. Решение о назначении членов Кабмина может приниматься как списком, так и относительно отдельных должностей членов Кабинета министров.

Программа деятельности Кабинета министров базируется на предвыборной программе Президента Украины и подается в Верховную Раду премьер-министром.

Законом предусмотрено, что Кабинет министров слагает полномочия перед новоизбранным Президентом Украины. Заявление о сложении полномочий Кабмина подается премьер-министром или лицом, выполняющим его полномочия, новоизбранному Президенту Украины в день вступления на пост Президента.

Отставку Кабинета министров принимает Президент Украины. Отставка Кабмина наступает в результате принятия Верховной Радой Украины резолюции недоверия Кабинету Министров; принятия Президентом Украины решения об отставке Кабинета министров; отставки премьер-министра или его смерти.

Предусмотрено, что ВР по предложению не менее одной трети народных депутатов ее конституционного состава может рассмотреть вопрос об ответственности Кабмина и принять резолюцию недоверия. Резолюция недоверия считается принятой, если за это проголосовало большинство конституционного состава Верховной Рады Украины. Вопрос об ответственности Кабинета министров не может рассматриваться Верховной Радой больше, чем один раз в течение очередной сессии, а также в течение года после одобрения Программы деятельности Кабинета министров.

Законом предусмотрено, что Кабинет министров направляет и координирует деятельность Совета министров Автономной Республики Крым относительно выполнения Конституции и законов Украины, актов, поручений Президента Украины и актов Кабинета министров Украины на территории Автономной Республики Крым. Кабинет министров Украины имеет право получать от Совета министров АРК информацию по вопросам его деятельности. Совет министров АРК подотчетен и подконтролен Кабинету министров Украины по вопросам выполнения им государственных функций и полномочий.

В случае неподобающего выполнения председателем Совета министров АРК возложенных на него полномочий Кабинет министров Украины имеет право обратиться к Президенту и Верховной Раде АРК с представлением об увольнении его с должности.

Кабинет министров Украины рассматривает вопросы относительно: согласования кандидатур заместителей председателей областных государственных администраций; предоставления в случае мотивированного отказа председателя областной государственной администрации или поддержки председателем областной государственной администрации мотивированного отказа председателя районной государственной администрации согласовать назначение руководителя территориального органа министерства, другого центрального органа исполнительной власти, правительственного органа в системе министерства, руководителя предприятия, учреждения, организации, которая находится в управлении министерства, другого центрального органа исполнительной власти, согласия на назначение соответствующего руководителя; представления Президенту Украины предложений относительно отмены актов местных государственных администраций, что противоречат Конституции и законам Украины, другим актам законодательства Украины, с одновременной остановкой их действия.

Кабинет министров Украины одновременно с отчетом о выполнении государственного бюджета Украины за прошлый год подает Верховной Раде Украины отчеты о ходе выполнения общегосударственных программ.

В дни проведения пленарных заседаний ВР еженедельно отводится час для вопросов членам Кабинета министров Украины, в котором принимает участие весь состав правительства.

Законом о внесении изменения в 32 закона для приведения их в соответствие с решением КС предусмотрено, что заместитель министра внутренних дел Украины – начальник Главного управления МВД Украины в Автономной Республике Крым назначается на должность по представлению премьер-министра и увольняется с должности Президентом Украины. Генеральный прокурор назначается на должность при согласии Верховной Рады и увольняется с должности Президентом Украины. Предусмотрено, что Служба безопасности Украины подчинена Президенту Украины. Председатель Службы безопасности Украины назначается на должность и увольняется с должности Президентом Украины. Председатель СБУ имеет заместителей, которые назначаются на должности по его представлению и увольняются с должностей Президентом Украины. Также предусмотрены и другие изменения.