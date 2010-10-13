Если бы выборы в Луцке прошли сегодня (опрос)

Почти четверть жителей Луцка (24%) еще не определились, за кого отдадут свой голос.

Как сообщили УНИАН в Киевском институте проблем управления имени Горшенина, об этом заявил директор Института Горшенина Владимир ФЕСЕНКО на пресс-конференции в Луцке.

Во время пресс-конференции были объявлены данные социологического опроса «Луцк накануне местных выборов», проведенного с 8 по 11 октября 2010 года в г. Луцке Всеукраинским социологическим консорциумом.

По данным исследования, если бы выборы городского председателя Луцка состоялись в ближайшее воскресенье, то победил бы Николай РОМАНЮК, за которого проголосовали бы 37,3% избирателей. На втором месте с большим отрывом – действующий городской председатель Богдан ШИБА (7,2%), на третьем – Владимир БОНДАРЬ (5,7%). По 3,5% голосов получили бы Анатолий ГРИЦЮК и Андрей КОЗЮРА, а остальные кандидаты на должность городского председателя Луцка не преодолели бы трех процентов.

Объявляя эти результаты исследования, В.ФЕСЕНКО обратил внимание на то, что почти четверть жителей Луцка (24%) еще не определились, за кого отдадут свой голос.

Кроме того, по данным исследования, наибольшее количество голосов на выборах в городской совет набрали бы партия «Батькивщина» (22,3%), Всеукраинское объединение «Свобода» (9,7%) и партия «Сильная Украина» (9,2%). Партию регионов готовы поддержать 8,5% жителей Луцка.