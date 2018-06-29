Литвин на коротком поводке

Метаморфозы, произошедшие со спикером парламента Владимиром Литвином, являются, пожалуй, одной из лучших иллюстраций проведения политической контрреформы в Украине. Политик, вчера бывший одним из руководителей страны, сегодня вынужден отчаянно бороться за собственное кресло.

Карьера публичного политика Владимира Литвина началась весной 2002-го, после его избрания спикером Верховной Рады с минимальным перевесом голосов. До этого седовласый «книжный червь» был верным помощником Леонида Кучмы в разных ипостасях. В спикерском кресле Владимиру Михайловичу пришлось пережить несколько неприятных дней, когда его нарочито громко обучали ведению парламентских заседаний более опытные депутаты. Как оказалось, Литвин хорошо учится, и в 2004 году, во время Оранжевой революции, даже выступил в роли одного из модераторов переговорного процесса между Ющенко и Януковичем. Собственно говоря, за что и был удостоен звания Герой Украины. Интересно, что Леонид Кучма достаточно скептически относился к Литвину как председателю Верховной Рады, однажды публично дав понять, что тот «подносит патроны» не тем, кому надо.

Со временем популярность лидера Народной партии и именного блока стала падать. Ничего удивительного – на демонстрации своей привязанности к родной земле и обещаниях бороться за светлое будущее далеко не уедешь. Надо сказать, что выборы без использования административного ресурса для Владимира Михайловича оказались неудачными: в 2006-м году ведомый им блок «Мы» в парламент не прошел, а в 2007-м Блок Литвина смог сформировать минимальную фракцию в Верховной Раде, что, впрочем, не помешало Владимиру Михайловичу в декабре 2008 года вернуться в спикерское кресло. Оттуда он и подтвердил, что председателю Верховной Рады не стоит баллотироваться в президенты: самым ярким событием гонки за кресло главы государства для Литвина стало рыдание на партийном съезде в материнский рушник. Лозунг «Стране нужен Литвин» на президентских выборах поддержали 2,35% избирателей, что позволило Владимиру Михайловичу утешиться седьмым местом в общем зачете.

Дальнейшее развитие событий показало, что Литвин является заложником двух вещей – дела Гонгадзе (на пленках Мельниченко хватает фрагментов с его участием) и эффективной работы Верховной Рады. Трудно не согласиться с инициативой Владимира Михайловича, предложившего разобраться, кто же прослушивал кабинет Леонида Кучмы и монтировал пленки. По собственному признанию Литвина, минувшие 10 лет фактически вычеркнуты из его жизни. Интересное заявление для политика, дважды возглавлявшего законодательный орган и категорически не желающего сменить кресло спикера парламента на более спокойную гавань. По Литвину записи ударили сильнее других по причине его публичности, хотя вряд ли авантюра с пленками затевалась, дабы скомпрометировать тогдашнего главу президентской администрации. Если от обвинений в причастности к смерти оппозиционного журналиста спикер научился отбиваться почти профессионально, то зависимость от работающей Верховной Рады ее председателю преодолеть сложно. Тем интереснее наблюдать, как все короче становился поводок, на котором держат спикера его партнеры по коалиции. Смешно слышать, как лидер самой маленькой фракции говорит, что в формировании правительства не должно быть квотного принципа.

Стоит напомнить, что Владимир Михайлович – признанный специалист по новейшей политической истории Украины, дававший в свое время нелестные оценки Леониду Кравчуку. Об отношениях с Леонидом Кучмой рассказано немало, а вот с Виктором Ющенко контакты у Владимира Михайловича не сложились, хотя знакомы они давно. Зато с Виктором Януковичем спикер демонстрирует полное взаимопонимание, порой напоминающее заискивание. Он заметно хочет быть нужным новой власти, справедливо полагая, что сотрудничество поможет сохранить спикерское кресло. Наверное, поэтому Литвин в последнее время любит критиковать оппозицию, то заявляя, что несколько политиков колотят страну, и от них нужно откупиться, то обещая привлечь силовиков для наведения порядка в сессионном зале.

Порой даже интересно, насколько искренне спикер-академик ошибался в своих прогнозах. Например, в начале сентября Литвин был полон уверенности, что Конституционный суд не отменит закон 2222 целиком, и именно на парламент ляжет вся полнота ответственности за осуществление рекомендаций КС по приведению политической реформы в соответствие с законодательством. Практически накануне вердикта Конституционного суда Литвин был убежден, что оснований для возвращения к Основному Закону в редакции 1996 нет. Но это не помешало спикеру заявить, что решение КС привело к чрезвычайному повышению ответственности власти, а страна и Конституция вернулись в правовое поле.

Если во времена президентства Ющенко тот практически не беспокоил спикера телефонными звонками, то сегодня Владимиру Михайловичу надо быть готовым к тому, чтобы аккуратно и в срок выполнять поручения Банковой. Сохранение нормы парламентского Регламента об обязательном участии 300 парламентариев в процедуре увольнения и назначения спикера вряд ли успокоило Владимира Михайловича. Сегодня он куда больше опасается эйфории у лидеров Партии регионов после проведения местных выборов. Ведь в таком случае они могут дать отмашку на избрание парламента в марте 2011 года, а популярность Литвина не дает ему оснований рассчитывать на продолжение политической карьеры.

Небесталанный политик на глазах у всей страны превращается из субъекта политического процесса в объект манипуляций своих вчерашних союзников. Конечно, Владимир Михайлович мог бы попытаться разыграть карту «Парламент – это я!», но он слишком не похож на Людовика XIV, чтобы суметь реализовать эту схему. Поэтому Литвин обречен на роль политического «прыймака» при Партии регионов, взявшей главу законодательного органа на короткий поводок.

Евгений Магда