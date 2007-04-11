В Секретариате расскажут о правовых аспектах выполнения указа о роспуске ВР

Сегодня в 14.00 в Секретариате Президента Украины (вул. Банковая, 11) состоится брифинг заместителя главы Секретариата Президента Игоря ПУКШИНА. Как сообщает пресс-служба Президента Украины, тема брифинга – правовые аспекты выполнения Указа главы государства о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады. Аккредитация журналистов проводится по телефонам: 255-63-18, 255-65-01, 255-78-44.

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