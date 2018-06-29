Леонид Грач: Янукович должен понимать, что победа насилием ему больно отрыгнется

Попрописывали в Крыму сотни людей из Макеевки, и они сразу стали членами избиркомов… Весь бизнес стоит на коленях… Их цель – обеспечить аппетиты своего донецкого олигархического клана…

За последние две недели прокуратура Крыма задержала мэров Алупки, Ливадии, Алушты, Гурзуфа… В иное время все бы сказали: молодцы правоохранители – восстанавливают справедливость, пытаются побороть коррупцию, Но «справедливость» странным образом совпала с местными выборами...

У лидера крымских коммунистов Леонида Грача свое мнение на происходящие события в Крыму.

ПОПРОПИСЫВАЛИ В КРЫМУ СОТНИ ЛЮДЕЙ ИЗ МАКЕЕВКИ, И ОНИ СРАЗУ СТАЛИ ЧЛЕНАМИ ИЗБИРКОМОВ

Леонид Иванович, почему аресты мэров в Крыму вы связываете именно с предстоящими местными выборами? Прокуратура Крыма говорит, что это никак не связано?

Я имею для этого самые веские основания. Во-первых, о земельных делах в Крыму, особенно на Южном берегу Крыма говорят, пишут все время. Полгода назад были решения Совета нацбезопасности и обороны и мои всякие письма… Но почему же никого не сажали, когда еще не началась избирательная кампания? Согласитесь, здесь возникают подозрения.

Во-вторых – доказательством является то, что в семи из восьми поселков городского типа Большой Ялты джартинцы (Василий Джарты – глава правительства Крима. – Авт.) выдвинули своих, в том числе и завозных. В том числе и с криминальным прошлым. В том числе завезли и попрописывали людей из Макеевки, которые враз стали членами территориальных и участковых комиссий.

В той же Алупке, за которую сражаются больше всего, где голова и не собирался выдвигаться, завезли и приписали более семисот человек.

А собственно говоря, зачем такая выборочность (в возбуждении уголовных дел)? Тогда давайте по каждому из поселковых советов, начиная с Фороса, где есть сегодня их «регионал», который обслуживает земельные интересы, искать нарушителей. Кстати, там больше всего земельных нарушений.

Или почему, например, ничего не делается по Массандровскому поселковом совету, по которому есть куча запросов в Генпрокуратуру, МВД, к президенту. Массандровский поссовет залез во все земли: пахотные, земли, принадлежащие винодельческому объединению «Массандра» и, самое главное, научно-исследовательскому учреждению «Ботанический сад». И как бы мы ни хотели говорить об этом, и Виктору Федоровичу лично под дачу отрезали земельку от виноградника Ботанического сада.

То есть, давайте всех по справедливости проверять, а не выборочно.

Более того, ни для кого не секрет, что несколько депутатов Верховной Рады Украины от Партии регионов назначены смотрящими в Крыму, которые почетвертовали Южный берег Крыма и которые выставляют свои условия по земле.

Посмотрите, какая удивительная синхронизация – как только подошел вопрос регистрации, тут же начались все эти вещи с арестами.

Можете себе представить, что в пятницу вечером, в последний день регистрации, в 22 часа, когда я был в прямом эфире, комиссия Массандровского поссовета начала заседать, и без пяти двенадцать ночи семерым кандидатам в Массандровские поселковые головы отказывает.

ОТКАЗАЛИ В РЕГИСТРАЦИИ – ПОТОМУ ЧТО НЕ ПОНЯЛИ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА

– Более того, одному из них – Олегу Геращенко, сегодня он зампрокурора Ялты, отказали. До этого он на отказ поселковой избирательной комиссии принес решение апелляционного суда, что она неправа. Причина, по которой ему отказали, – почему он не указал в своей биографии, какой он общественно-политической деятельностью занимается. А он просто не может этого написать, потому что он на работе в прокуратуре. Ему по закону запрещено состоять в партиях, движениях и так далее.

Семерым отказали, остался один «незапятнанный», бывший регионал.

Например, вначале были не зарегистрировали бывшего голову Гурзуфа. Не зарегистрировали по причине, что он неправильно написал должность, на которую баллотируется. Он написал, естественно на государственном языке, что баллотируется на селищного голову Фороса. «Селишный» в переводе это и есть «поселковый», а сильськый это сельский. И вот за незнание языка его сняли с регистрации.

Вот видите, как полезно знать государственный язык…

Но судья ж не знает.

И заметьте, не комиссия рассматривала его снятие, а раз-два – и городской ялтинский суд его снял, и на этом точка. А после этого по нем еще и уголовное дело возбудили.

ЛЮДЕЙ ПУГАЮТ УВОЛЬНЕНИЯМИ, УГРОЖАЮТ ОТОБРАТЬ ПАИ

– Есть еще одно любопытное явление по Массандровскому поссовету. В свое время пришла туда из учителей Валентина Дзос, которая еле-еле унесла ноги в 2002 году, потому что всем и все подписывала. Если вы посмотрите на Ливадию, Массандру и Кончу-Заспу – получится, как теперь модно говорить, матрица. Все будет один к одному – «лучшие люди» МВД, прокуратуры, Администрации президента и там, и там имеют владения.

После Дзос привели Арзамасцеву. Тоже из учителей, которая тоже подписывала все, что хотите. И почему никто не возбуждает уголовное дело по Арзамасцевой, по той, по которой Грач еще писал премьер-министру Януковичу, писал Азарову и тогда, и сейчас?

Например, Арзамасцева подписала и отобрала полтора гектара у одного единственного санатория, где вылечивают сахарный диабет. Здесь удивительно целебный климат…

Она не имела права отдавать эту землю, потому что санаторий принадлежит Министерству здравоохранения, и отторжение земли по закону могло быть лишь только по постановлению Кабмина. Такого постановления нет.

Кстати, «регионалы» ее куда-то припрятали. Они такие – попользуются людьми, и в сторонку.

Мэра Алушты уже задерживали раньше, все расследовалось, суд его оправдал, он снова пришел на работу. Они говорят, что в начале апреля было сфальсифицировано решение сессии, так вы вначале проверьте – оно сфальсифицировано или нет. Это же проще простого. А зачем бегать ломать такую комедию: задерживать, таскать в наручниках по улице на глазах у людей.

Не знаю, как в Киеве, но здесь в Крыму – я позавчера был в городе Армянске, встречался с людьми в нескольких селах, - люди запуганы, боятся, им прямо говорят: выгоним с роботы, отберем паи… Так что же это за демократия?! Что это за право?

Мэры, которых задержали, – коммунистических взглядов?

Нет, конечно. Я из таких принципов не исхожу. Речь идет о том, соблюдаются права человека или не соблюдаются.

Вы посмотрите, как они цинично действуют… Вот тот же Мамыкин (поселковый голова Ливадии), который должен был через час идти на регистрацию, - приезжают к нему домой, задерживают, не предъявляя никаких претензий. Через час с лишним кандидат от Партии регионов в Ливадийский поселковый совет звонит жене Мамыкина и не стесняясь в открытую говорит: «Мы дадим тебе возможность связаться с мужем, ты его убеди, что нужно написать заявление, что он никуда не будет баллотироваться, и до конца дня он будет у тебя в объятиях». Но Мамыкин не это не пошел, и суд десять дней ему добавил. Конечно, его выпустят, и все дела по нему рассыпаться, как и прошлые.

И вообще, что это за методы задерживания? Например, заммэра Алупки решил выдвигаться. Так зачем врываться в его дом в пять утра с «Беркутом», с кавалькадой, арестовывать, проводить обыски? Зачем это? Что, нет рабочего дня? Нет, вот нужна показуха, шоу, чтобы все вздрогнули и боялись.

Еще пример. Совершенно нормальная человеческая, правовая реакция у Алупкинского городского совета: собраться и обсудить ситуацию, потому что они же действующие депутаты. Но им не дали собраться, «Омон» оцепил горсовет и не пустил их на их же рабочее место.

Люди не глупые, все понимают, почему на Крым такой наезд. Здесь все просто – от Фороса до Судака – это 156 километров прибережной полосы. А если брать до Алушты, то это 100 километров прибережной полосы у моря. По нынешним ценам это – миллиарды.

Кто именно эти «смотрящие» в Крыму, о которых вы говорили?

Один из них – депутат Верховной Рады от Партии регионов Сергей Васютин. Он и курирует эту часть Крыма. Кстати, его сына Ивана, 21 год, Василий Джарты записал в список в кандидаты в крымский парламент.

КОЛЕСНИЧЕНКО – ПЛЮГАВОСТЬ, КОТОРУЮ ИСПОЛЬЗУЮТ В КАЧЕСТВЕ СПИКЕРА ПР

А такой член ПР, как Колесниченко, не относится к этим смотрящим?

Колесниченко? Да нет, это настолько мелкая пешка. Его используют как… жалко, что здесь про такую плюгавость нужно сказать слово «спикер». Вы посмотрите кого сейчас выпускают на арену! Все босы попрятались, а выпускают вот таких вот, как Колесниченко, Инна Богословская. Мне вообще жалко этой женщины. Вы знаете, что она так хотела понравиться перед выборами президента российскому олигарху Саблину, что поехала в Москву и пробыла там добрый десяток дней в монастыре. У Саблина есть фишка – он верующих любит и им как бы доверяет. Но я еще к ней щадящее отношусь.

Ну мы же знаем этого Колесниченко как облупленного. Он был и с коммунистами, и в националистическом Рухе в конце 80-ых годов, и где только не был. Это он уже потом стал «русским».

Я вот все на его свадьбе хочу погулять, или поздравить его со свадьбой и никак этого не произойдет… Ну вы ж поняли мой подтекст.

Да, конечно, поняла. Вы случайно не знаете, на какие деньги он содержит свою организацию «Русскоязычная Украина»?

Относительно таких людей у меня уже родилась формула – «любители Пушкина за деньги».

ВЕСЬ БИЗНЕС СТОИТ НА КОЛЕНЯХ

Почему вы фактически один об этом всем так открыто говорите?

Нет, я уже не один говорю. Знаю большущее количество людей. Весь бизнес стоит, что называется, на коленях. Все руководители предприятий стоят на коленях, потому что отдан приказ туда и только туда и так далее.

Возможно, я наиболее громко говорю. Мне нечего бояться. Ну нельзя культивировать политическое насилие, в данном случае правовое, и думать, что ты что-то добьешься.

Виктору Федоровичу продолжают ковать победу. Но теперь же он за все сам будет отвечать. Он должен знать, что победа насилием через полтора-два года ему больно отрыгнется. Общество насилия не терпит.

ИХ ЦЕЛЬ – ОБЕСПЕЧИТЬ АППЕТИТЫ СВОЕГО ДОНЕЦКОГО ОЛИГАРХИЧЕСКОГО КЛАНА

Практически все последнее время электорат Крыма был электоратом ПР. Что-то изменилось?

Здесь не просто был регион «регионалов», а они здесь сидели и правили Крымом: фракция, подавлявшая большинство, руководство Верховного Совета Крыма, Совета министров. Это все были «регионалы» - в результате того, что скрестили себя с русскими организациями и общинами. Но их политика оказалась провальная в Крыму, они его завели в угол – во всех отношениях.

В народе есть поговорка: пошли дурака Богу молится, он лоб расшибет. Что это такое, когда Джарты официально ставит задачу взять 70 процентов? Ему бы не повредило взглянуть на ситуацию в отдельных регионах в России. Там только до пятидесяти поднимается. Это при том, что там отлажена административная система. А тут только начинают и уже хотят 70. А ничего же не сделали.

Янукович прямо обманул крымчан со своими предвыборными лозунгами. Языком русским он не занимается, нет никакого единого экономического пространства с Россией, борьбы с коррупцией нет… Это же он обещал, а не я.

Крым – это, как в любви между мужчиной и женщиной: от любви до ненависти один шаг. Так и у избирателя.

Какая окончательная цель ПР в Крыму?

Приватизировать все, что можно, поставить везде личную службу, обеспечить аппетиты своего донецкого олигархического клана.

Разговаривала Оксана Климончук

P.S. Пока готовился материал Леонид Грач сообщил, что 11 октября в Алуште был арестован еще один кандидат на пост городского головы, заместитель директора предприятия «Циклон» Алексей Нечаев. В чем обвиняют Нечаева, пока неизвестно. Он баллотировался на городского голову от КПУ. В 2002–2006 годах он занимал должность мэра Алушты.