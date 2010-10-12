Из 7 «языковых» законопроектов Институт языкознания не устроил ни один

Институт украинского языка Национальной академии наук Украины вместе с Институтом языкознания им. А.А. Потебни по поручению НАНУ и по просьбе председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА проанализировали 7 «языковых» законопроектов и рекомендовали ни один из них не принимать в парламенте.

Об этом УНИАН сообщил директор Института украинского языка НАНУ Павел ГРИЦЕНКО.

«Мы рекомендовали их не рассматривать, потому что они недоработаны, содержат много противоречий и усиливают регионализацию и раскол Украины», - подчеркнул ученый.

По его словам, ученые детально рассмотрели и законопроект №1015-3 "О языках в Украине" регионала Александра ЕФРЕМОВА, коммуниста Петра СИМОНЕНКО и представителя блока Литвина Сергея ГРИНЕВЕЦКОГО, который вызвал наибольший резонанс в обществе. «Такой закон принимать нельзя. Его дух – подчеркивание всего регионального в противовес целостности страны», - заявил П.ГРИЦЕНКО.

«Мы готовы к предметным дискуссиям среди специалистов. Но к нам не обращаются, потому что фальсифицируют с самого начала. Это можно сказать обо всех законопроектах, а об этом особенно», - отметил директор Института украинского языка.

«Как обычный человек могу сказать, что таким образом Партия регионов пытается, очевидно, удовлетворить мифические требования своих избирателей в отношении русского языка. Ведь по всем другим направлениям – провал. Не будешь же отчитываться перед людьми повышением цен и снижением уровня жизни», - сказал П.ГРИЦЕНКО.

Кроме того, по его мнению, возмущение, которое вызвал законопроект Ефремова-Симоненко-Гриневецкого, не идет на пользу и русскому языку. «Он порождает сопротивление русскому языку, что не желательно. Поскольку украинцы должны быть готовыми к широкому общению. Но пытаться идти таким путем – это вредить интересам и украинского, и русского. Этого, к сожалению, не понимают авторы законопроекта», - отметил ученый.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрирован проект закона "О языках в Украине", авторами которого является член Партии регионов А.ЕФРЕМОВ, лидер Компартии П.СИМОНЕНКО и депутат от Блока Литвина С.ГРИНЕВЕЦКИЙ.

Законопроектом предусматривается, что в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка с учетом того, что русский язык является родным или повседневно используется большинством граждан Украины, общепринятым, наряду с украинским, языком межличного общения на всей территории Украины, одним из официальных и рабочих языков Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, ЮНЕСКО и других международных организаций.

11 сентября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отметил, что законопроект, которым наряду с закреплением за украинским статуса государственного гарантируется свободное использование, развитие и защита других языков, должен быть принят, поскольку ликвидирует факты дискриминации других языков, в первую очередь - русскоязычного населения.