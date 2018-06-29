Человек Лукашенко рассказал об активности России на выборах президента Беларуси

Юрий Царик – один из самых востребованных белорусских политологов, руководитель Белорусской группы развития. С 2007 года занимается аналитической работой в органах государственного управления Беларуси.

Эксперты, окружающие политических лидеров, нужны им, чтобы без всякой дипломатической шелухи прямиком говорить то, что думает их начальник, а также для того, чтобы объяснять обществу те или иные его шаги. Александр Лукашенко в период конфликта с Россией на радость журналистам не придерживается словесного дресс-кода. И эксперты из его окружения не столько заостряют слова лидера, сколько углубляют, расшифровывают, иногда даже смягчают его высказывания.

Юрий Царик ответил на наши вопросы.

ЛЕТОМ РОССИЯ УСТРОИЛА КОНФЛИКТ, ЧТОБЫ ОТВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ ОТ СВОИХ ПОЖАРОВ

Господин Царик, президент РФ Дмитрий Медведев обвинил вашего лидера Александра Лукашенко в несоблюдении "элементарных человеческих приличий". В чем причина нынешнего обмена любезностями? Как вы это прокомментируете?

Обострение белорусско-российских отношений, особенно в последние тридцать-сорок дней, никакой рациональной, объективной основы под собой не имеет. Все как бы началось со вполне понятных разногласий по энергетическому вопросу. Александр Лукашенко, как и положено главе государства, защищая интересы страны, пытался склонить российских партнеров пойти на уступки по ценовому и тарифному вопросам. За этим последовала непонятная, начавшаяся 22 июня очередная «газовая война». И потом уже понеслось…

В итоге то, что происходило в августе – сентябре, уже никакого отношения к экономике не имело. Был именно политический и идеологический конфликт. Сначала хотели отвлечь внимание российских граждан от пожаров. Потом, видимо, какие-то личные обиды вступили в силу. Был, пожалуй, еще страх укрепления электоральных позиций Лукашенко на российском поле в преддверии очень тяжелой зимы и в целом ожидаемо тяжелого 2011 года в России.

Однако явная непоследовательность, опрометчивость, явная оторванность от общественного мнения в действиях кремлевских пиарщиков – все это не позволило реализовать задуманное. Советники российского президента просчитались, поставив на эскалацию конфлиета. После того, как Дмитрий Медведев сделал заявление в своем официальном блоге, Беларусь фактически была выдвинута Россией на позицию лидера постсоветского пространства. Кстати, как в 1991 году мы почти не хотели независимости, так и сейчас, в 2010 году мы сами не особо стремились к этой лидерской позиции. Но другого выбора нам просто не оставили – придется нести эту ношу.

Тем временем, наш президент уже заявил, что в информационную войну – конфликт ради конфликта – он ввязываться не будет. И более того, что белорусско-российские отношения обязательно наладятся в будущем. Это мудрая позиция. Она показывает, что Александр Лукашенко защищает интересы своей страны, а не свой персональный имидж или что-то еще.

ЧТОБЫ ВЫДЕРЖАТЬ ДАВЛЕНИЕ СО СТОРОНЫ ВОСТОЧНЫХ КАПИТАЛОВ, МЫ ДОЛЖНЫ РАЗВИВАТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Верит ли белорусское общество в интеграционный потенциал всяческих региональных постсоветских проектов? Что слышно с Таможенным союзом? Не исключаете ли вы, что у общества сформируется желание выйти из него в одностороннем порядке?

Таможенный союз крайне важен для Беларуси. Это серьезный геополитический проект для нас, а не просто экономический, как для других участников. Оставаться на экономическом пространстве России и Казахстана –это наш безусловный приоритет, вытекающий из структуры промышленности, географического положения республики и целого ряда других факторов.

Процесс строительства этого союза вроде бы идет нормально. Ратифицируются соглашения, частично унифицируется законодательство. Кстати, Экономический суд СНГ поддержал ходатайство Беларуси о приостановке взимания Россией экспортной пошлины на нефть, идущую в Беларусь. Правда, отложил окончательное решение данного вопроса на три месяца.

Безусловно, для нас Таможенный союз – это и целый ряд вызовов. Мы вынуждены открывать свою экономику для российского и казахстанского капиталов. В таких условиях важно не допустить роста коррупции и других деструктивных тенденций. Но есть в этом и позитив – чтобы выдержать такое давление со стороны «восточных» капиталов, мы должны обратиться к развитию национального бизнеса, причем форсированными темпами. Кроме того, по этой же причине мы вынуждены форсировано привлекать западные, арабские, китайские и иные капиталы, чтобы уравновесить положение дел.

Говорят, западные страны и международные организации дали понять, что готовы принять Беларусь в свой клуб в случае либерализации экономики страны, в частности приватизации и разгосударствления. Известно, что среди советников вашего руководства в вопросах приватизации есть Группа Ротшильдов. Но легко представить ситуацию, когда советы Группы Ротшильдов не совпадают с чаяниями, например, путинской команды. Сумеет ли ваш лидер обойти подобные столкновения «менталитетов»?

И западным странам, и российским партнерам следует понимать одно: Беларусь – суверенное государство, которое волей судьбы стало субъектом региональной и глобальной геополитики. И все договоренности, заключаемые в том числе в сфере бизнеса, связаны с геополитическим интересами страны, с интересами ее развития. В этом смысле мы открыты вообще всем – об этом неоднократно говорил Александр Лукашенко. Мы открыты, мы приглашаем инвесторов, но ставим перед ними 25 условий, связанных с недопущением деградации покупаемого производства, обязательства по увеличению количества рабочих мест и повышению зарплаты, поддержке социальной инфраструктуры и т.д. Если инвесторы готовы соблюдать эти условия, мы ждем их в Беларуси, не важно, откуда они.

Услуги Группы Ротшильдов связаны, прежде всего, с оценкой имущества, которое может быть выставлено на продажу. Здесь самое важное – авторитетность оценки, чтобы ее никто не оспаривал (как это было с Белтрансгазом, который россияне пытались купить по балансовой стоимости). Думаю, Ротшильды в этом плане – хороший вариант. Хотя, кстати, к данной деятельности была допущены и российские компании – Сбербанк, «Ренессанс Капитал». Так что здесь никакой предвзятости нет. Все стараются сделать открыто и прозрачно.

БЕЛАРУСЬ УХОДИТ ОТ МНОГОВЕКТОРНОЙ ПОЛИТИКИ

Беларусь – член Таможенного союза, но она же и участница Восточного партнерства с ЕС. Но рано или поздно вам придется выбирать меж двух интеграций. Невозможно бесконечно долго углублять одновременно два вектора. Осознает ли это белорусское общество?

Дело в том, что Восточное партнерство – не такая привлекательная инициатива, как было принято считать в свое время. В ней очень серьезную роль играет политическая составляющая. Хотя Беларусь как раз заинтересована больше в экономике.

Другие участники программы вовлечены также в формат отношений по линии ЕС – Черноморский регион, которая ориентирована именно на инфраструктурные, экономические проекты. А у Беларуси такого формата нет – от нее Европа требует, прежде всего, политических и порой даже геополитичесих шагов. Но это не вполне отвечает интересам нашей страны, нашего народа, учитывая то, как болезненно Россия, наш важнейший экономический партнер, может отнестись к таким шагам.

Одним словом, думаю, европейцы еще не совсем понимают, что такое Беларусь, каковы ее приоритеты и интересы. Это не должно вызывать удивление – ведь раньше на месте нашей страны была лишь подконтрольная другим государствам территория, а не самостоятельное суверенное государство.

Ну и еще один аспект... Это европейская интеграция России. Это очень мощный процесс, который неизбежно затрагивает и наши с вами страны – Беларусь и Украину. Думается, что в обозримом будущем степень противоречий для Беларуси между проектами европейской интеграции и постсоветской реинтеграции будет снижаться.

Ну а если Россия все-таки решит обособиться и строить региональную экономическую систему, мы готовы участвовать и в таком движении. Когда всерьез встанет вопрос, тогда и будем решать.

Одним словом, мы сегодня можем сказать, что Беларусь уходит от многовекторной политики как некоего метания между Западом и Россией и приходит к суверенной, самостоятельной геополитике. То есть, интересы развития Беларуси определяют вектор и характер наших внешнеполитических усилий, а не внешние влияния сами по себе.

Геополитика, конечно, вещь дорогая и сложная. Однако руководство Беларуси от нее отказаться не может. Потому что оно опирается на поддержку населения и вынуждено действовать в интересах большинства белорусов. Вот и вся формула.

Известно, что, уже фактически передав Газпрому половину Белтрансгаза, Беларусь достаточно успешно отстаивала свои интересы. Расскажите, какие нужны качества, чтобы, практически отдав половину трубы, держать Газпром в младших партнерах? Кстати, у Беларуси имеется опыт совместного с РФ управления газопроводами. Правительство Украины рассматривает возможность создания СП Газпрома и Нефтегаза. Целесообразно ли делить с Россией такие активы?

Ну, для Беларуси газотранспортная инфраструктура не имеет того стратегического значения, которое она имеет для Украины. Поэтому сравнивать будет немного некорректно. Но, наверное, можно говорить о главном принципе: чиновники определенной страны должны работать на эту страну, а не на другие страны или коммерческие структуры. Добиться такого положения дел, конечно, бывает непросто. Но делать это как-то надо, иначе нормальной жизни людям не видеть.

Белтрансгаз в настоящее время поделен между Беларусью и Россией на паритетных началах. Так что заблокировать любое решение мы можем. Думаю, это достаточно надежная гарантия. Особенно – в условиях, когда белорусский пакет не раскидан по нескольким собственникам, а надежно хранится в руках государственных людей.

НАМ БЫ СЛЕДОВАЛО ЗАПЛАТИТЬ ТЕЛЕКАНАЛУ НТВ ЗА ЧЕРНУХУ ПРО ЛУКАШЕНКО

Важным элементом информационной войны против Беларуси был фильм «Крестный батька». Обвинения там, правда, иногда просто смешные. Авторы фильма упрекают вашего лидера, что он использует западные лекала для пошива одежды. Или за то, что у него трое детей…

Вы знаете, были бы у нас лишние деньги, нам следовало бы заплатить телеканалу НТВ за эти фильмы. Эти ребята просто бесплатно пиарят Александра Лукашенко для российской аудитории! Небывалая вещь!

Причем очень забавно происходит – не чернуха уничтожает имидж президента, а наоборот, он меняет отношение к символам, которыми его пытаются заклеймить. Например, то же название «Крестный батька» для большинства россиян уже имеет позитивную коннотацию.

Понятно, на чем это все основывается – на отсутствии у России моральной позиции для критики Беларуси. Кстати, в этом и ошибка Дмитрия Медведева с его видео-блогом: он там попытался стать на позицию морального осуждения Беларуси. Но белорусский лидер ни разу не оскорбил русских. Он жестко высказывался в адрес российского руководства и «придворных» политтехнологов. Причем, как показывают результаты информационной войны, в адрес последних – абсолютно по делу.

Реальная же позиция для серьезной критики Александра Лукашенко российской элитой даже выработана быть не может. Поскольку главное, что интересует людей – и в Беларуси, и в России, и в Украине, – это социальная справедливость, достойная жизнь для всех или хотя бы для подавляющего большинства людей. Этого жаждут люди. Они ненавидят роскошь нескольких сотен за счет обнищания миллионов. И вот с этой константой постсоветского пространства российские коллеги ничего не могут поделать. Пиар здесь не пройдет. Здесь нужно развитие, служение интересам народа, интересам развития страны. Нужно то, что делает Александр Лукашенко. Отсюда – и страх перед ним как возможным фактором во внутренней российской политике.

МОСКВА ХОЧЕТ ВНЕСТИ РАСКОЛ В БЕЛОРУССКИЙ ГОСАППАРАТ

В Беларуси скоро выборы президента. Как проходит предвыборная кампания? Силен ли фактор России?

Избирательная кампания проходит очень активно. Мы явно вступаем в некоторый новый этап развития Беларуси – аналогичное состояние общества можно припомнить только в 1994 году.

Россия, безусловно, пытается влиять на предвыборный расклад. Как минимум, это проявляется во всех информационных вбросах, о которых мы уже говорили. Они осуществляются по магистральным каналам, то есть по телевидению, но это больше на российскую аудиторию рассчитано и до нее доходит. И, кроме того, есть ряд Интернет-сайтов, которые уже больше на белорусскую аудиторию ориентируются, прежде всего, на госаппарат. Вообще действия российских политтехнологов и отдельных корпоративные структур в рамках нашей президентской кампании очень серьезно завязаны именно на белорусский госаппарат. Главная мысль, вероятно, состоит в том, что давлением и финансовыми посылами для отдельных групп и фигур можно внести раскол в госаппарат и расшатать ситуацию в стране в целом.

Это, в общем, вполне логично. Ведь всем изначально понятно, что при любом раскладе все равно побеждает Александр Лукашенко. Никакой реальной альтернативы ему нет, и никто другой победить не может. Это хорошо понимают и в Москве, и в Беларуси.

Однако есть все-таки соблазн поиграть с вопросом признания результатов выборов. Сам Лукашенко в настоящее время больше всех заинтересован в прозрачности, открытости и корректности избирательного процесса, в максимально широком признании результатов волеизъявления народа. Однако оппозиционные кандидаты, не имеющие шансов на победу, но уже всерьез ввязавшиеся в борьбу, могут быть использованы для делегитимации вероятной победы действующего президента. Например, буквально на днях снялся с предвыборной гонки позиционировавшийся как имеющий поддержку Москвы кандидат Сергей Гайдукевич – руководитель наиболее многочисленной в Беларуси либерально-демократической партии. Эксперты не исключают, что отсутствие этого договороспособного политика может существенно сузить пространство для политического маневра главы государства. Хотя, по большому счету, если все пойдет правильно, то никакие маневры и не понадобятся.

В качестве основного оппозиционного кандидата – по объему финансовых вливаний так точно – выступает сейчас Владимир Некляев, бывший руководитель официального союза писателей, начальник предвыборного штаба другого «пророссийского» кандидата Козулина на выборах в 2006 году. Эксперты его ассоциируют с Россией и даже с некоторыми кругами в Беларуси. По крайней мере, сам он утверждает, что получает финансирование из обоих источников. В его поддержку включилась значительная часть оппозиционных информационных ресурсов – часть просто скупается, часть примыкает по «идейным» соображениям. Однако вряд ли даже с таким хорошим банком Некляев сможет стать единственным оппозиционным кандидатом, не говоря уже о том, чтобы получить серьезный процент голосов избирателей.

В свое время российские СМИ раскручивали тему пропажи и убийства журналиста в Беларуси. Некоторые эксперты предполагали, что исчезновение журналиста – это сценарий Украины. Когда к убийству приложили руки российские спецслужбы, а обвинили в этом белорусского лидера...

Действительно, в обстоятельствах смерти Олега Бебенина есть некоторые странности. И конечно, здесь не могут не вспомниться распространенные мнения экспертов о том, что и убийство Гонгадзе в свое время было инспирировано с Востока для того, чтобы Леонид Кучма не смог наладить отношения с Западом.

Однако надо все-таки дождаться результатов расследования. Ведь мы даже пригласили экспертов ОБСЕ для участия в соответствующих мероприятия, что является примером абсолютной открытости.

Думаю, все-таки это была личная трагедия человека.

К вам на выборы едут российские наблюдатели. Глава белорусского ЦИК выразила надежду, что наблюдатели из РФ будут объективны, а не станут выполнять чей-то заказ. Вам не кажется, что группу наблюдателей из РФ надо бы кем-то уравновесить?

Беларусь уже пригласила к себе предварительную миссию ОБСЕ, которая в скором времени примет решение о направлении наблюдателей на выборы. Безусловно, будут наблюдатели и из других стран. Как правило, это решается ближе к выборам.

Но важно также отметить, что «российские наблюдатели» - от стран Содружества независимых государств. Здесь все-таки есть существенная разница – международный состав миссии позволяет надеяться на большую объективность ее оценок. Независимо от конъюнктурных соображений и политического контекста.

Беседовала Лана Самохвалова