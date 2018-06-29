Подковерная грызня донецких уже началась

Путин положил глаз на Криворожсталь?... Ожидается судебное решение, которое удовлетворит иск Генпрокуратуры в интересах Кабмина, который считает, что его интересы никак не нарушены...

Итак, решение Конституционного суда существенно увеличило президентские полномочия Януковича, а главное – полномочия и возможности его администрации, а это неминуемо приведет ко всем тем изъянам государственного правления, с которыми мы имели «счастье» сталкиваться во времена Кучмы. Рассказы, что именно такие полномочия президента дадут ему возможность провести необходимые экономические реформы, вызывают, мягко говоря, большие сомнения.

Следует ожидать, что роль парламента и партий как инструментов общественного контроля за действиями власти существенно будет падать. В том числе, кстати, и роль лучше всех на сегодня структурированной Партии регионов, которую последнее решение Конституционного суда фактически уничтожает как политическую силу, ПР постепенно будет превращаться в структуру, которая выполняет задания даже не президента, а его администрации.

Стоит напомнить, что главной характерной чертой кучмовского правления была постоянная грызня разных бизнес-группировок в окружении президента. То, что мы все чаще будем сталкиваться со всеми «прелестями» такого управления государством, вряд ли вызывает сомнения. И следует отметить, что эта грызня бульдогов под ковром уже началась. Внешне мы еще не видим громких последствий этих драк, но они уже идут и, похоже, постоянно.

Приведу лишь несколько примеров, которые в той или иной степени нашли отображение в СМИ за последние месяцы и которые кажутся мне достаточно красноречивыми.

Кому позволили не платить налоги?

Начнем с истории о том, как летом разгорелся и угас быстротекущий скандал вокруг ввоза в Украину нефтепродуктов без оплаты каких бы то ни было таможенных сборов и налогов. Произошло это по решению какого-то райсуда, который обязал таможню предоставить одной компании право воспользоваться льготами, которые были предоставлены ей еще в начале девяностых годов. И раньше те или другие суды принимали такие решения, но таможенники по прямому указанию правительства блокировали все эти попытки избегать уплаты налогов и пошлины. А тут в Украину были завезены десятки тысяч тонн горючего без уплаты пошлины и НДС.

Рассказывают, что господин Азаров, узнав об этом, ужасно рассвирепел. И проблема не только не в недопоступлении в госбюджет нескольких десятков миллионов гривен. Главная угроза заключается в том, что через такой механизм в Украину можно будет завезти вообще весь импорт без уплаты налогов. В этом случае речь будет идти уже о десятках миллиардов гривен. Не говоря о том, что это просто уничтожает национальных товаропроизводителей.

Что произошло дальше в этой истории, неизвестно. Завершилось ли все разовой сделкой, прокрученной кем-то из властно-олигархической верхушки, или этот механизм будет использоваться в дальнейшем, мы не знаем. Интересно только, что за господин за этим всем стоял, кого не остановил даже премьер-министр, который имеет дело со страшным дефицитом госбюджета. Представить, что председатель Гостаможслужбы господин Калетник сам осмелился на такую сделку, просто невозможно. Но и чрезвычайно влиятельное лицо приказало господину Калетнику пропустить топливо без уплаты налогов, и тот выполнил указание.

И каков в этой системе вес премьер-министра, который не смог противодействовать этому? Он даже не смог наказать виновника постфактум.

Зачем миллиард долларов для 28 км железной дороги?

Еще одним примером этих подковерных разборок служит история с подписанием в Китае в присутствии президента Януковича договоренностей относительно привлечения кредита на строительство железной дороги между Киевом и аэропортом Борисполь. Сумма кредита – один миллиард долларов! Строить этот железнодорожный участок за предоставленные деньги должны сами китайцы, в том числе поставляя в Украину поезда и вагоны.

Но, во-первых, поражает сумма, которую пытаются привлечь у китайцев. Речь идет лишь о 28 километрах между Киевом и Борисполем, так неужели для этого нужны такие огромные деньги, которые потом должно будет возвращать китайцам фактически все население Украины? Очевидно, что для строительства этого участка и сбора в Украине локомотивов и вагонов нам вообще не нужны ни китайские кредиты, ни их рабочая сила, ни их продукция. Все это мы можем построить и произвести самостоятельно.

Во-вторых, нет в действительности никакой потребности в каких-то сверхскоростных поездах. Наши локомотивы без особых проблем могут обеспечить скорость 100 – 120 км. в час. То есть за 15 минут они достаточно спокойно будут доставлять пассажиров от Дарницкого железнодорожного вокзала к аэропорту «Борисполь».

Для этого нужные лишь две вещи: отдельные колеи для пассажирских перевозок (грузовые поезда быстро их портят) и относительно прямое железнодорожное полотно, без крутых поворотов. Оба этих требования с легкостью могут быть выполнены.

Интересно, что господин Азаров, открывая Дарницкий железнодорожный мост через Днепр, выдал созвучную идею. Он выразил уверенность, что Украина может без чужой помощи обеспечить строительство железнодорожного соединения между Киевом и Борисполем.

Бесспорно, это прозвучало неслучайно. То был публичный ответ Азарова на действия тех, кто за его спиной пытается привлечь китайский кредит, получив за продвижение этой весьма сомнительной сделки конкретный процент.

И опять возникают вопросы: кто в окружении президента Януковича готовил идею этого кредита? Кто без согласования с правительством и премьером пока еще достаточно успешно пытается реализовать проект, который откровенно подставляет президента? Потому что брать этот «связанный» кредит будет чрезвычайной глупостью, а не брать – это не выполнять договоренности, которые были освящены присутствием самого главы государства.

Как будут развиваться дальнейшие события, увидим, но результаты деятельности «единой как никогда» властной команды мы уже можем наблюдать сейчас.

Путин положил глаз на Криворожсталь?

Все это выглядит детскими играми на фоне скандала, который при активном участии разных бизнесово-властных групп разворачивается в последние дни вокруг Криворожстали.

Сначала в СМИ появилась информация о выдвинутых таможенниками обвинениях в адрес "Арселор-Миттал Кривой Рог" относительно «серой» контрабанды. Мол, завод пытался завезти тысячи тон сырья по заниженным ценам. Понятно, что транснациональные корпорации – это не ангелы с крыльями, потому законодательство той или другой страны они, возможно, и нарушают. Но это касается прежде всего финансовых сделок, с помощью которых эти компании минимизируют уплату налогов. Представить себе, что руководство завода, который входит в крупнейшую металлургическую группу мира, пытается, рискуя деловой репутацией, таким примитивным образом обойти украинское таможенное законодательство, достаточно тяжело. Особенно, когда Лакшми Миталл понимает проблемы и угрозы, которые у него возникли в связи с победой Виктора Януковича на президентских выборах.

Когда мне попала на глаза эта информация, допустил, что это просто усердная активность таможенников, которые сейчас выбивают средства из импортеров как только могут. Но дальнейшее развитие событий засвидетельствовало, что все значительно сложнее.

В украинских СМИ начала распространяться информация о судебном процессе, который инициировала Генеральная прокуратура. Она в лице заместителя генерального прокурора Кудрявцева пытается признать недействительным дополнительное соглашение от 14 мая к договору купли-продажи Криворожстали. Это дополнительное соглашение касается отсрочки до 2011 года инвестиционных обязательств. Как утверждают представители владельца металлургического комбината, эта отсрочка связана с мировым финансовым кризисом, и такая возможность была предусмотрена соглашением купли-продажи.

При этом, как отмечают представители компании "Арселор-Миттал Дуйсбург Гмбх", весь судебный процесс идет с огромной кучей нарушений как украинского, так и международного права. Причем легкость, с которой судья отметает все ходатайства «Арселора», по мнению его представителей свидетельствует о фактически определенном результате судебного решения.

Это выглядит как наезд властной верхушки на владельцев "Арселор-Миттал Кривой Рог" с целью отобрать завод. Однако есть сомнения, что речь идет о консолидированной позиции власти, потому что тяжело допустить, чтобы в правительстве, и даже в Администрации президента не представляли последствия такого наступления. Уже сейчас информация о судебном произволе вокруг Криворожстали обошла все мировые СМИ, причем действия украинской власти жестко осуждаются. Какая шумиха поднимется в мире в случае если металлургический комбинат отберут у его нынешних владельцев, трудно даже представить. Об иностранных инвестициях в украинскую экономику в этом случае нечего даже думать.

Сомнения относительно участия правительства и президента Януковича в этом скандале усилились после того, как появилось сообщение, что на судебном процессе представитель Кабинета министров, в интересах которого вроде бы подала иск Генеральная прокуратура, обнародовал позицию правительства. Представитель не поддерживает иск Генпрокуратуры в связи с отсутствием нарушения интересов правительства. После этого ситуация вообще начала выглядеть по-идиотски, потому что возникает вопрос: а чьи, собственно, интересы защищает в суде Генеральная прокуратура и на каком основании этот судебный процесс вообще начался.

Дополнительные нюансы внесло заявление президента Виктора Януковича в Париже. Он категорически отрицал попытки правительства провести реприватизацию металлургического комбината.

Как будут разворачиваться дальнейшие события и какое решение примет суд, допускать не берусь. Интересно было бы взглянуть на решение, которое удовлетворило бы иск Генпрокуратуры в интересах Кабмина, который, в свою очередь, считает, что его интересы никоим образом не нарушены.

Театр абсурда.

Хотя после последнего вердикта Конституционного суда никаким решениям наших судов удивляться не приходится.

Итак, по поводу Криворожстали. Во-первых, кто то влиятельное лицо во властных эшелонах, которое может организовывать массированный наезд на металлургический комбинат и по линии таможни, и по линии Генпрокуратуры? Во-вторых, как действует властная вертикаль президента Януковича, когда вообще непонятно, кто, от чьего имени и по чьему поручению предпринимает те или другие шаги? И в-третьих, если не президент Янукович и не Азаров, то кто тогда организовал весь этот цирк вокруг Криворожстали и с какой целью?

Ответов на эти вопросы, у меня нет. Хотя есть определенные рассуждения. Можно допустить, что за этим стоит Ахметов. Но и относительно этого есть большие сомнения. Зачем ему пачкаться из-за этого шума вокруг комбината, когда есть другие лакомые куски государственной собственности, которые еще можно приватизировать и к которым он имеет немалый интерес? Кроме того, он и так уже, получив контроль над Мариупольским металлургическим комбинатом имени Ильича, держит в руках очень значительную часть металлургической отрасли. Очевидно, его будут более интересовать другие направления, которые обеспечивают диверсификацию активов его финансовой империи.

А если не Ахметов, тогда кто?

В разговорах с экспертами металлургического рынка услышал предположение, что вся эта история осуществляется в интересах российских бизнесовых кругов, связанных с господином Путиным, которые сейчас приобрели контрольный пакет ИСД. Если это так, тогда понятной становится цель этих грубых наездов на Криворожсталь – создать нестерпимые условия для его владельцев, которые предпочли бы лучше продать его, чем терпеть. Продать тем, кто предложит цену, которая более-менее устроит индийского металлургического магната. То есть россиянам. А кто же еще согласится иметь дело с такой украинской властью?

Возникает попутный вопрос. Чего стоят в государстве и президент, и премьер-министр, если за их спиной или при их молчаливом согласии россияне могут руководить высшими государственными должностными лицами и устраивать скандалы, которые дискредитируют имидж государства в мире, уничтожают любые попытки улучшить и так низкий рейтинг инвестиционной привлекательности украинской экономики?

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Следовательно, как видим, в самой власти началась жестокая грызня разных олигархических групп, которые будут пытаться захватить наиболее лакомые куски государственной собственности и поставить под свой контроль наиболее прибыльные товарно-денежные потоки, которые еще формально контролируются государством. В этой борьбе попытки разных групп подставить конкурентов прежде всего в глазах Януковича будут превалировать над интересами государства. И тут уже будет не до реформ, ради проведения которых вроде бы было необходимо вернуть чрезвычайные полномочия президенту.

Нет сомнения, что эта внутренняя борьба при участии «донецких» будет еще более жаркой, чем при Кучме. Без стрельбы и взрывов, боюсь, не обойдется.

Борис Кушнирук