ЕС беспокоит возможность вступления Украины в Таможенный союз

Европейский Союз беспокоит возможность присоединения Украины к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана.

Об этом в интервью газете «Коммерсант»сообщила руководитель европейской делегации для проведения переговоров с Украиной о создании зоны свободной торговли в рамках соглашения об ассоциации с ЕС Ева СИНОВЕЦ.

Отвечая на вопрос, ощущает ли она, что высшее руководство Украины действительно намерено добиться принятия соглашения об ассоциации и ЗСТ, Е.СИНОВЕЦ сказала: «Я как бюрократ должна ориентироваться на официальные заявления политиков. Ваши лидеры говорят, что европейские устремления Украины сохраняются. В то же время я понимаю, что вы должны жить в мире со своими соседями, своими естественными партнерами, должны делать с ними бизнес. Единственное, что нас беспокоит – не примете ли вы решение о присоединении к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана?»

Руководитель европейской делегации отметила, что Украина «должна сделать политический выбор, при этом вам следует понимать, что присоединение к союзу стран-не участниц ВТО разрушит переговоры с ЕС о создании ЗСТ, а также усложнит торговые отношения Украины с другими странами-участницами ВТО».

Как сообщал УНИАН, 8 октября в Киеве завершился 13-й раунд переговоров, в ходе которых европейская сторона предоставила для изучения украинской стороны свои предложения относительно доступа к рынку услуг.

6 октября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что на сегодняшний день Украина и Европейский Союз имеют компромиссное решение по соглашению об ассоциации и свободной торговле. Также Н.АЗАРОВ заявил, что соглашение о свободной торговле между Украиной и ЕС будет подготовлено к очередному саммиту Украина-ЕС, который пройдет 22 ноября в Брюсселе.

Очередной, 14-й раунд переговоров о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Европейским Союзом пройдет в начале декабря текущего года.