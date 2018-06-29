Вехи недели. Янукович приравнял себя к Саркози, перебежчики зашевелились

Процесс расширения президентских полномочий набирает темп – после Конституционного суда свои подарки главе государства сделали члены парламентского большинства. Тимошенко стремится остановить Януковича, призывая на помощь европейские институции. Инфляция по итогам сентября стала рекордной за 12 лет.

Собиратель полномочий, но не ответственности

В призыве Виктора Януковича к тесному сотрудничеству парламента и правительства, как оказалось, есть скрытый смысл: законодательная и исполнительная власть успешно сотрудничают в деле расширения полномочий главы государства. Например, закон о Кабинете министров, быстро одобренный послушным парламентским большинством, своим содержанием напоминает плохо замаскированный рояль в кустах. Одна норма о написании программы действий правительства на основе избирательной программы президента дорогого стоит. Кстати, и Налоговый кодекс в первом чтении законодатели приняли, да и парламентское большинство пока работает не хуже коалиции – легко подавляет оппонентов не умением, а числом. Лидер фракции «регионалов» Александр Ефремов не преминул заметить, что понятия «оппозиция» в Конституции больше нет, поэтому оппонентам власти не стоит рассчитывать на уступки с ее стороны.

Виктор Федорович успел побывать в Париже, напомнив президенту Николя Саркози, что с недавних пор Украина и Франция стали ближе по системе государственного управления. Саркози, который в прошлом году ловко уклонился от приветственного поцелуя премьера Тимошенко, избежал и медвежьих объятий Януковича, предоставив Януковичу возможность пообщаться с прессой тет-а-тет. Видимо, из-за очарования осенним Парижем донецкий лидер забыл объявить об увольнении двоих «лишних» вице-премьеров, хотя Николай Азаров должен был в пятницу, 8 октября, представить общественности обновленный состав правительства. Наверное, продолжается процесс кадрового гадания на кофейной гуще с крошками круассанов. Со своей стороны Азаров заверил, что кадровой революции в Кабмине не будет.

Не исключено, что на Банковой, пользуясь измененной Конституцией, готовят кадровые сюрпризы. Например, почему бы главе государства не отреагировать на рекордную в этом тысячелетии инфляцию для Украины по итогам сентября в 2,9%? Заодно и конституционные рычаги можно опробовать.

Перебежчики зашевелились

В парламенте тем временем уже происходят события, связанные с отменой конституционной реформы. Например, появились первые «ласточки Конституции»: Станислав Довгий из НУ–НС ушел в Блок Литвина. Не исключено, что это промежуточная остановка для опытного парламентария – акции спикера после 1 октября котируются невысоко. Зато «регионалы» вернули в ряды фракции не только Инну Богословскую и Василия Киселева, но и приняли группу бывших бютовцев «на перевоспитание». Похоже, под куполом начинается привычное во времена Кучмы депутатское брожение.

Вона не сдается

Юлия Тимошенко после решения Конституционного суда действует так, словно никогда в жизни сама не пыталась отменить политическую реформу. Ах, эта женская непосредственность. Свои прошлогодние переговоры с Януковичем Юлия Владимировна поясняет стремлением уберечь от него страну, а миграцию депутатов-миллионеров из БЮТ в сторону парламентского большинства – давлением силовиков на народных избранников и членов их семей...

Юлия Владимировна сделала и несколько любопытных заявлений. В частности, пригрозила не признавать результаты местных выборов. Дело не только в успешном клонировании властью местных организаций «Батькивщины». Уже неоднократно высокопоставленные европейские чиновники заявляли, что выборы 31 октября станут для украинских властей экзаменом на демократию. Вот Тимошенко и постарается, чтобы Янукович оказался в глазах европейского общественного мнения двоечником.

Союзные лидеру «Батькивщины» партии требуют проведения 27 марта 2011 года и президентских, и парламентских выборов, указывая на требования Конституции 1996 года. Власть на эти требования отреагировала обращением в Конституционный суд относительно увеличения до 5 лет срока полномочий депутатов всех уровней.

Надо сказать, что после 1 октября власть и оппозиция солидарны в одном: они признают реанимированный Конституционным судом Основной Закон исключительно в тех частях, которые им выгодны. Арсений Яценюк, к примеру, считает, что в конце марта следующего года нужно избирать только парламент. Логично – президентскую кампанию «фронтовик»-затейник уже проиграл. Для победы над властью Яценюк предлагает создать объединенную оппозиционную партию.

Янукович и Тимошенко успели схлестнуться в заочной дискуссии на тему проведения будущих парламентских выборов. Президент из парижского далека предложил вернуться если не к полностью мажоритарной, то смешанной системе формирования депутатского корпуса, исключительно с благими намерениями – «вернуть избирателям их депутатов». Видимо, окончательное решение о смене избирательной модели будет принято по итогам местных выборов. Лидер «Батькивщины» назвала мажоритарную систему одним из элементов установления диктатуры. Сегодня Тимошенко горой стоит за открытые списки на всех уровнях выше сельсовета. Юлия Владимировна в условиях информационной блокады и вовсе может перейти на агитацию от двери к двери, чтобы нанести обещанный ответный удар по позициям власти.

Евгений Магда