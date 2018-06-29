Вехи недели. Янукович приравнял себя к Саркози, перебежчики зашевелились
Процесс расширения президентских полномочий набирает темп... Тимошенко призывает на помощь европейские институции. Инфляция по итогам сентября стала рекордной за 12 лет...
Процесс расширения президентских полномочий набирает темп – после Конституционного суда свои подарки главе государства сделали члены парламентского большинства. Тимошенко стремится остановить Януковича, призывая на помощь европейские институции. Инфляция по итогам сентября стала рекордной за 12 лет.
Собиратель полномочий, но не ответственности
В призыве Виктора Януковича к тесному сотрудничеству парламента и правительства, как оказалось, есть скрытый смысл: законодательная и исполнительная власть успешно сотрудничают в деле расширения полномочий главы государства. Например, закон о Кабинете министров, быстро одобренный послушным парламентским большинством, своим содержанием напоминает плохо замаскированный рояль в кустах. Одна норма о написании программы действий правительства на основе избирательной программы президента дорогого стоит. Кстати, и Налоговый кодекс в первом чтении законодатели приняли, да и парламентское большинство пока работает не хуже коалиции – легко подавляет оппонентов не умением, а числом. Лидер фракции «регионалов» Александр Ефремов не преминул заметить, что понятия «оппозиция» в Конституции больше нет, поэтому оппонентам власти не стоит рассчитывать на уступки с ее стороны.
|Николя Саркози и Виктор Янукович во время встречи в Париже. 7 октября
Не исключено, что на Банковой, пользуясь измененной Конституцией, готовят кадровые сюрпризы. Например, почему бы главе государства не отреагировать на рекордную в этом тысячелетии инфляцию для Украины по итогам сентября в 2,9%? Заодно и конституционные рычаги можно опробовать.
Перебежчики зашевелились
|Василий Киселев
Вона не сдается
Юлия Тимошенко после решения Конституционного суда действует так, словно никогда в жизни сама не пыталась отменить политическую реформу. Ах, эта женская непосредственность. Свои прошлогодние переговоры с Януковичем Юлия Владимировна поясняет стремлением уберечь от него страну, а миграцию депутатов-миллионеров из БЮТ в сторону парламентского большинства – давлением силовиков на народных избранников и членов их семей...
|Юлия Тимошенко по окончании пресс-конференции в Киеве. 6 октября
Союзные лидеру «Батькивщины» партии требуют проведения 27 марта 2011 года и президентских, и парламентских выборов, указывая на требования Конституции 1996 года. Власть на эти требования отреагировала обращением в Конституционный суд относительно увеличения до 5 лет срока полномочий депутатов всех уровней.
Надо сказать, что после 1 октября власть и оппозиция солидарны в одном: они признают реанимированный Конституционным судом Основной Закон исключительно в тех частях, которые им выгодны. Арсений Яценюк, к примеру, считает, что в конце марта следующего года нужно избирать только парламент. Логично – президентскую кампанию «фронтовик»-затейник уже проиграл. Для победы над властью Яценюк предлагает создать объединенную оппозиционную партию.
Янукович и Тимошенко успели схлестнуться в заочной дискуссии на тему проведения будущих парламентских выборов. Президент из парижского далека предложил вернуться если не к полностью мажоритарной, то смешанной системе формирования депутатского корпуса, исключительно с благими намерениями – «вернуть избирателям их депутатов». Видимо, окончательное решение о смене избирательной модели будет принято по итогам местных выборов. Лидер «Батькивщины» назвала мажоритарную систему одним из элементов установления диктатуры. Сегодня Тимошенко горой стоит за открытые списки на всех уровнях выше сельсовета. Юлия Владимировна в условиях информационной блокады и вовсе может перейти на агитацию от двери к двери, чтобы нанести обещанный ответный удар по позициям власти.
Евгений Магда