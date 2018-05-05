Заявление судей КС – удар по анти-президентскому заявлению коалиции?

Пятеро судей Конституционного Суда сегодня заявили о том, что отказываются принимать участие в рассмотрении дела о соответствии Конституции Украины указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины, ссылаясь на давление на них со стороны отдельных политических сил. Об этом они сделали соответствующее заявление-обращение, адресованное украинскому народу, Президенту, народным депутатам и судьям Украины. Судьи намекнули на давление со стороны парламента и правительства, которые до решения суда уже заявили о неконституционности указа.

Кто по-вашему оказывает давление на судей КС? И какие это будет иметь последствия для дальнейшего судебного решения? Такие вопросы мы адресовали экспертам, которых, однако, нельзя считать абсолютно “независимыми”.

Виктор Мусияка, бывший народный депутат, один из соавторов Конституции 1996 года: ЭТО ВСЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ШТУЧКИ

Прошу судей сказать откровенно, кто давит? Им страшно, что на улицах митинги, и потому они просят дать охрану? Какие силы давят? Что за манера: рассказывать вообще, что кто-то там давит? Может, это кровяное давление или давление в каких-то других местах? Это – знаете что? Часть судей президентской квоты плюс еще судейская квота заявляют о давлении. Мы все прекрасно знаем, что под воздействием Президента назначались люди. И теперь Президент пытается деморализовать судей.

Меня не устраивает такое развитие событий. Пусть судьи называют, кто оказывает давление. Если не называют, кто, то это все – политические штучки. И судьи втянулись в эти политические розыгрыши, и это их не украшает. Принятие решений теперь становится более проблематичным, чем до тех пор, пока мы просто ждали начала работы Конституционного Суда.

Если кому-то там, кто там давит на суд, удастся заблокировать работу суда, то получим вариант развития событий, когда нет решения Конституционного Суда, но есть указ.

Это подчеркивает острый раздел политикума и всей страны.

Надо садиться и договариваться, потому что правовые рычаги почти парализованы. Сейчас правовое решение возможно только при доброй воле обеих сторон.

И я хотел бы спросить, если судьям дадут охрану, о которой они просят, то они будут работать? Или они создают просто фон, на котором будет приниматься решение?

Андрей Ермолаев, политолог: ТРЕБУЮ ОТ СУДЕЙ НАЗВАТЬ ВИНОВНЫХ И ДОВЕСТИ ДЕЛО ДО КОНЦА Мне очень стыдно за нашу юриспруденцию. Судьи, которым сам Бог, власть и граждане предоставили формальное и моральное право защищать это Право, просят защиты, не называя субъекта опасности. Было бы логично, если бы судьи, обладающие таким доверием, получив первый симптом давления, запустили полную процедуру, связанную с ответственностью лица, – субъекта за давление на них. И это был бы показательный пример и для граждан, и для политиков – что такое ответственное право. А когда от судьи высшего уровня я слышу формулировки, похожие на политические лозунги, я не понимаю... Судья знает, как бороться с угрозой, он обязан назвать источник угрозы. Я имею вопрос: насколько можно верить такой анонимной позиции?

Я с уважением отношусь к заявлению судей, но требую от них довести дело до конца, указать субъектов давления и возбудить производство по этим фактам. Если этого не произойдёт, то я буду расценивать это как политический ход.

Для КС не должно существовать никаких информационных потоков – сели, закрылись и решают. Вот эти все разговоры – кто кому, кто чей, – это должно вызывать только возмущение судей. Судьи должны были подавать в суд за то, что их разделяют по сферам влияния.

Но даже если пять судей уйдут, то суду хватит ума принять решение даже в неполном составе.

Владимир Фесенко: председатель правления Центра прикладных и политических исследований “Пента”: ВСЕ ПОНИМАЮТ, КТО ОКАЗЫВАЕТ ДАВЛЕНИЕ Пока еще это заявление свидетельствует только о том, что обе стороны – и Президент, и коалиция – страхуются перед общественным мнением и заявляют о давлении на Конституционный Суд. Коалиция вчера заявила об этом в своем обращении, а часть судей – президентская и судейская квота, в свою очередь, – заявляют о давлении на них.

Ну, кто-нибудь поймёт, с чьей стороны может быть давление, если о нём заявляют судьи в частности и президентской квоты. Это заявление – тоже давление. Но уже не на Конституционный Суд, а на противоположную сторону. Политики таким образом нейтрализуют взаимные обвинения.

Хорошо, что не состоялся отзыв судей Конституционного Суда, такой слух прошёл утром.

Михаил Сирота, бывший народный депутат, один из соавторов Конституции 1996 года: ЗАЯВЛЕНИЕ СУДЕЙ – ОТВЕТ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ПАРЛАМЕНТА И НА МАНИПУЛЯЦИИ ИЗ ЦИК Давайте посмотрим хронологию событий. Сначала было обращение парламента о том, что на Конституционный Суд осуществляется давление. После того, как парламент Украины официально принял такое обращение (что, мол, со стороны Секретариата Президента оказывается давление на судей Конституционного Суда), то сразу судьи, среди которых и те, которые были назначены по предоставлению Президента, внезапно так себя повели... Понятно, что здесь таки осуществляется давление на судей. Это – косвенное свидетельство того, что давление есть.

Но эта ситуация в чем-то повторяет другую ситуацию. Вы же помните, в заседании ЦИК не принимают участия четыре члена ЦИК, назначенные по квотам правящей коалиции...

Обе стороны пытаются сомнительными методами урегулировать правовой конфликт. В любом случае, такое поведение – нехороший симптом. Если Конституционный Суд при конституционном кризисе отказывается принимать решение, – то это плохо.

Опрашивала Маша Мищенко