Герман о выборах, национальном достоинстве и чужеземном контроле

Заместитель главы Администрации президента Анна ГЕРМАН заявила, что Украина не должна тотально зависеть от наблюдателей.

На этом она акцентировала в эфире 5-го канала в воскресенье.

«Необходимо, чтобы мы внутри страны не боялись без чужеземного контроля провести честные выборы», - заявила А.ГЕРМАН и уточнила, что она за то, чтобы приезжали много наблюдателей.

«Пусть едут к нам много людей», - сказала заместитель главы президентской Администрации.

«Но мы не должны так тотально зависеть от тех, кто приезжает и нас оценивает. Мы должны сами давать себе оценку. У нас должно быть собственное национальное достоинство», - отметила А.ГЕРМАН.

Как сообщал УНИАН, председатель Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО спрогнозировал, что на местных выборах будет работать не больше 50 международных наблюдателей.

По его словам, миссия ОБСЕ не успеет сформировать полноценную миссию, поскольку поздно получила приглашение от МИДа.