Тимошенко: мы не признаем таких изменений в Конституцию

Лидер партии «Батькивщна» Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что ее фракция в Верховной Раде не планирует увеличиваться за счет других демократических фракций в парламенте.

Об этом она заявила в интервью 5-му каналу в воскресенье.

«Мы не будем жить и работать по поддельным правилам, а, скорее «по понятиям». Мы не признаем таких изменений в Конституцию, мы категорически не будем принимать участие в разрушении чужих фракций. Считаем это аморальным и незаконным», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что фракция БЮТ продолжит свою деятельность в Верховной Раде в том составе, в котором была образована по результатам последних парламентских выборов.

«Мы будем жить своей фракцию, которую избирали люди, а все, кто хочет с нами сотрудничать, может с нами сотрудничать на основе общих соглашений, общего противодействия, общих акций, общих действий», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.