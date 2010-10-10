Тимошенко: сегодня людей и гнут, и ломают

На заседании фракции БЮТ в понедельник будут рассматриваться факты голосования депутатов–бютовцев вместе с большинством в Верховной Раде.

Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО в интервью 5-му каналу в воскресенье.

По ее словам, она будет беседовать с четырьмя депутатами, которые голосовали за внесение изменений в закон о Кабмине.

"Вы хорошо знаете, что сегодня людей и гнут, и ломают, и репрессируют, и против них возбуждают уголовные дела. Возможно, четверо этих людей просто не выдержали. И мы будем в понедельник обязательно этот вопрос разбирать на заседании фракции", - сообщила лидер БЮТ.

"Я думаю, что наша команда, которая прошла уже определенный этап очистки, становится более монолитной и более эффективной", - прибавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также сообщила, что будет беседовать с депутатом, голосовавшим за изменения к закону о регламенте Верховной Рады.

"Я хочу отметить не отдельные голосования депутатов, а то, какая сегодня тактика поведения власти, и каким сегодня есть наш ответ на все их действия", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.