В Венгрии начали строить аварийную дамбу

В воскресенье началась постройка аварийной дамбы для предотвращения новой утечки ядовитых промышленных отходов из разрушенного взрывом резервуара глиноземного комбината на западе Венгрии.

Как передает РИА Новости, «красный шлам» уже достиг реки Мошони-Дуна, западного рукава Дуная, у границы с Австрией и Словакией. "Шлам" также наполняет воды впадающей в Дунай реки Раба.

По данным министерства внутренних дел страны на воскресенье, уровень щелочности в Дунае и в мелких реках, подвергшихся загрязнению, возвратился к нормальному.

Премьер-министр Венгрии Виктор ОРБАН заявил в субботу, что северная стена резервуара с ядовитыми отходами может обрушиться до конца выходных. По словам главы правительства, на этот раз может произойти утечка около 500 тысяч кубометров "красного шлама".

Как сообщал УНИАН, в трех областях, затронутых разливом отходов (Веспрем, Ваш и Дьер-Мошон-Шопрон), действует режим чрезвычайного положения. Улицы населенного пункта Колонтар, расположенного на ручье Торна (этот ручей стал первым из водоемов, в который вылился шлам), оказались покрыты ядовитой жидкой массой слоем в 2 метра, в расположенном ниже по течению Девечере было затоплено около 400 домов.

В связи с угрозой повторного разлива ядовитых веществ власти Венгрии уже эвакуировали около тысячи жителей Колонтара.

Власти Венгрии обратились к Еврокомиссии с просьбой активировать механизм гражданской защиты Евросоюза на случай техногенных катастроф в связи с последствиями аварии на глиноземном комбинате. Словакия направляет в Венгрию более 250 спасателей для оказания помощи в ликвидации последствий аварии.

Министерство по делам окружающей среды Венгрии заявило, что полная ликвидация последствий аварии может продлиться "многие месяцы и стоить десятки миллионов евро".

В связи с аварией на глиноземном комбинате возбуждено уголовное дело по статье "халатность".