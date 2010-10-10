Балога назвал вопрос №1 украинской власти

Лидер «Единого центра» Виктор БАЛОГА считает, что украинская власть должна добиться, чтобы международное сообщество признало выборы в местные советы демократичными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.БАЛОГА заявил во время пресс-конференции в Хмельницком.

“Выборы, которые проводились в последние пять лет в Украине, международное сообщество признало демократичными. Поэтому в настоящее время вопрос №1 для украинской власти - добиться, чтобы международное сообщество признало выборы в местные советы демократичными”, - отметил он.

По его мнению, власть сама должна быть заинтересованной, чтобы иностранных наблюдателей было как можно больше на выборах.

“В противном случае – это будет потеря не только для Президента, но и для украинского общества”, - резюмировал В.БАЛОГА.