Наливайченко поздравил Союз украинской молодежи в Нью-Йорке

Председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО поздравил членов Союза украинской молодежи имени генерал-хорунжего Тараса Чупринки в Нью-Йорке с 60-летием со дня его основания.

Об этом сообщает пресс-служба “Нашей Украины”.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО напомнил, что Союз украинской молодежи в течение всей своей истории был и есть настоящим бастионом украинского духа и патриотизма. «Основанный как подпольная организация студентом Николаем Павлушковым в Киеве, в течение 75 лет (вероятно - 85, год основания 1925. - УНИАН) СУМ продолжает закалять новые поколения украинских патриотов. Этот труд для Украины очень ценен», - отметил он.

Председатель политсовета «Нашей Украины» подчеркнул, что ценности СУМа - «Бог и Украина» - являются и его ценностями. Он выразил уверенность, что только на основе христианских идеалов и патриотизма можно защитить и укрепить Украинское государство.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО считает, что лозунг и приветствие СУМа «Честь України – готов боронити!» сегодня очень актуальны для Украины: «Сегодня мы являемся свидетелями наступления власти на все украинское - язык, культуру, историю, демократию. Но я верю, что украинская патриотическая общественность защитит Честь Украины и ее Свободу. В первых рядах защитников Украины уже стоит украинская молодежь, воспитанная в том числе и на СУМовских идеалах».

В.НАЛИВАЙЧЕНКО призвал Союз украинской молодежи к совместному труду и борьбе за свободную, сильную и процветающую Украину и пожелал всем СУМовцам Нью-Йорка успехов и новых побед.