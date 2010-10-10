"Батьківщина" напоминает, что в выборах во Львове не участвует

Львовская областная организация ВО «Батькивщина» не принимает участия в выборах во Львовский областной и городской советы.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной партийной организации Всеукраинского объединения “Батькивщина”, заявил председатель организации Роман ИЛИК.

«Мы столкнулись с сумасшедшим сопротивлением власти, чтобы иметь законное право принять участие в выборах. На сегодняшний день Львовская область заблокирована. Зарегистрированные списки коалиционера, человека, которого провели провластные партии, зарегистрировавшего фальшивые списки. Поэтому я хочу всем сказать, что Львовская «Батькивщина» не принимает участия в выборах во Львовский областной и Львовский городской совет», - сообщил первый заместитель председателя Львовского областного совета, председатель облорганизации ВО «Батькивщина» Р.ИЛИК.

Он отметил, что «во Львовской области «Батькивщина» насчитывает более 27 тысяч членов партии, которые делегируют на конференции 270 делегатов. Заседает конференция, принимает соответствующие решения, выбирают руководителя и далее задача стоит очень простая – подать эту информацию в органы юстиции, которая просто принимает ее к сведению и передает государственному регистратору”. “Но что же делает сегодня провластная партия – она с помощью судов запрещает собираться на партийную конференцию. Это грубое нарушение Конституции, такого права им никто не давал – вмешиваться во внутреннюю деятельность политических партий», - отметил он и добавил, что органы юстиции блокируют, не дают возможности принять к сведению изменения в руководстве.

«И нам Партия регионов назначает руководителя, человека, который предал интересы партии, которого еще четыре месяца назад исключили из партии, - сказал Р.ИЛИК. - И они это пытаются представить как внутрипартийный конфликт. И таким способом этот человек, тушка, которая предала интересы партии, формирует под прикрытием власти список, который подает в ТИК. И власть, правоохранительные органы, служба безопасности, прокуратура всячески втянуты в этот процесс и помогают ему это сделать. Так скажите мне, господа, в каком мы государстве живем? Почему 71 процент украинцев не верит в честные выборы? Потому что перед нами стоит бетонная стена, которую преодолеть невозможно».

Р.ИЛИК также призвал губернатора Львовской области Василия ГОРБАЛЯ объяснить, каким образом его советник оказался в зарегистрированных списках «Батькивщины»: «В этих фальшивых списках есть советник господина ГОРБАЛЯ. Я хотел бы у него спросить – каким образом люди, работающие в аппарате губернатора, могли попадать в список «Батькивщины» и избираться во Львовский областной совет?».

По словам Р.ИЛИКА, Партия регионов превратила Львовскую областную государственную администрацию в избирательный штаб «регионалов».

«На сегодняшний день Партия регионов Львовскую областную госадминистрацию превратила в избирательный штаб. Сегодня на всех этажах работают только с одним, только на то, чтобы сделать результат на выборах», - сказал Р.ИЛИК и сообщил, что “кандидаты от Партии регионов по мажоритарным одномандатным округам на местных выборах ходят согласовывать свои кандидатуры к заместителю председателя Львовской ОДА Ирине МОШУРЕ”.