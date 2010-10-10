Проблема не в Конституции, а в правовой культуре

Представитель Президента в Верховной Раде, народный депутат от Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО убежден, что завершением законодательных изменений должно стать изменение закона о выборах народных депутатов.

Такое мнение он высказал в программе "Время интервью" на «5 канале».

"Я считаю, было бы органически завершить эту парламентскую реформу еще и изменением избирательной системы", - сказал Ю.МИРОШНИЧЕНКО. По его словам, избиратели должны получить право персонального голосования за народных депутатов. Ю.МИРОШНИЧЕНКО убежден, что таким образом Конституция образца 1996 года, которую все специалисты называли лучшей и наиболее сбалансированной, начнет действовать. "Конечно, можно критиковать текст Конституции, критиковать процедуры принятия каких-либо решений, в том числе Конституционным Судом, но проблема здесь не столько в самой Конституции или в законах, сколько в той правовой культуре, какая далека от европейских стандартов", - добавил он.