Тимошенко инициирует организацию проекта Украины XXI века

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО убеждена в необходимости объединения всех интеллектуальных сил страны ради создания проекта развития новой Украины XXI века.

Об этом она заявила в эксклюзивном интервью еженедельнику «Зеркало недели».

"К следующим выборам нужно создать проект Украины XXI века, который будет состоять из новой Конституции и ряда ключевых, системообразующих законов, в которых будут учтены все ошибки и достижения успешных стран мира. А затем напрячь все наши национальные силы, чтобы именно для принятия этого пакета законов избрать в Верховную Раду 300 депутатов - конституционное большинство, которые, не изменяя даже запятой в этих законах, примут их, открывая Украине принципиально иной путь развития", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам лидера "Батьківщини", реализация проекта Украины XXI века возможна, "если делать это не под очередного вождя, а публично, профессионально и справедливо вместе с гражданским обществом и интеллектуальными, компетентными людьми".

Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что необходимо также объединить общественность для реализации проекта построения Украины XXI века.

"Для начала мы готовы предложить интернет-возможность для всех, кто готов объединиться для работы над проектом нашей будущей страны. Потом вместе определим содержание проекта и сферы, которые особенно остро нуждаются в реформировании. Совместными усилиями обсудим концепции и ключевые законопроекты, цель которых - обеспечить оперативное и качественное проведение преобразований", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, законопроекты должны быть актуальными, реалистичными, системными и взаимосвязанными.

"К их разработке должны быть подключены квалифицированные специалисты из разных сфер, авторитетные аналитики, представители элит. Смысл задуманного необходимо ясно и доходчиво донести до каждого. Чтобы возникала обратная связь, чтобы любая здравая мысль, любое стоящее предложение были, по возможности, учтены в процессе уточнения текстов. Чтобы мнение каждого небезразличного гражданина, точка зрения любого компетентного специалиста были услышаны. Рядовой гражданин не может и не обязан вникать в тонкости сложных процессов законотворчества, но он имеет право понимать логику движения", - считает лидер "Батьківщини".

Ю.ТИМОШЕНКО констатировала, что подобный подход сработал на последних парламентских выборах в Великобритании.

"Оппозиция разработала пакет из 23 законопроектов и претворила их в жизнь сразу после прихода к власти. И у нас нет другого пути. Ради этого я готова дойти до каждого сельского двора, постучать в каждые двери и достучаться до каждого сердца", - отметила она.

"У нас все еще есть шанс построить страну, опираясь на опыт других, которые потратили на этот века, избегая их ошибок, используя их лучшие достижения. Вы будете удивлены, но я до сих пор верю, что это возможно. Я этой верой живу", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер «Батьківщини» при этом отметила, что основной ошибкой украинского общества последних двадцати лет было то, что народ пытался решить проблемы, выбрав не правильную модель построения страны, а вождя, лицо.