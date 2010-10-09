Добкин объяснил причины «некоторых проблем с регистрацией»

Все политические силы Харьковской области, которые хотят принимать участие в выборах, получили для этого равные возможности.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом заявил губернатор области Михаил ДОБКИН.

По его словам, первый, подготовительный этап избирательной кампании в области завершился успешно. Выдвижение и регистрация кандидатов, подготовка избирательных участков были проведены своевременно и согласно действующему законодательству. Губернатор считает, что этап агитации и непосредственно выборов также пройдет в рамках закона.

«Все политические силы в Харьковской области, желающие принять участие в выборах, имели для этого возможность. Были некоторые проблемы с регистрацией, но все это происходило только из-за некачественного оформления документов. Отдельные политические силы не готовы были к тем требованиям, которые предъявляет действующее законодательство, но не потому, что их в чем-то ограничили, а потому, что у них нет порядка и людей, которые были бы готовы профессионального оформлять необходимые документы для территориальных избирательных комиссий», - сказал М.ДОБКИН.

«Сейчас начинается более активный этап агитации и контрагитации», - добавил губернатор и выразил надежду, что «пройдет он абсолютно спокойно, все будет на виду у общественности».

«Те иностранные наблюдатели, которые выразили желание приехать к нам и наблюдать за выборами, будут иметь такую возможность, не важно, из какой страны они приехали. Партия регионов максимально заинтересована в проведении честных, открытых, прозрачных выборов», - подчеркнул М.ДОБКИН.