Политики создали движение «Вернем деньги Лазаренко в Украину»

Представители ряда политических сил создали общественное движение «Вернем деньги Лазаренко в Украину».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил бывший заместитель генерального прокурора Украины, один из руководителей Всеукраинской общественной организации «Сила и честь» Николай ОБИХОД.

По его словам, сегодня Украина практически самоустранилась от участия в судебном процессе «США против активов Лазаренко», что ей грозит потерей возможности возврата незаконно полученных денег экс-премьер-министра.

«Мы считаем, что если государственные органы не выполняют свои прямые функции, то необходимо побудить их это делать с помощью общественности… Мы будем выполнять свою работу гласно и публично, объединим нашим движением всех неравнодушных в достижении этой цели вернуть народные деньги народу Украины», - сказал Н.ОБИХОД.

В контексте сказанного он напомнил, что сегодня в США продолжается судебный процесс о конфискации у П.ЛАЗАРЕНКО арестованных на его счетах порядка 280 млн. долл.

По словам Н.ОБИХОДА, в данном процессе Департамент юстиции США от имени американского правительства «прямо и официально называет Юлию ТИМОШЕНКО соучастницей П.ЛАЗАРЕНКО, которая перечислила более 160 млн. долл.».

«В годы «оранжевой» власти украинские чиновники умышленно пропустили сроки для подачи в американский суд претензии Украины на эти деньги, помимо того, и сегодня наблюдается со стороны Генеральной прокуратуры Украины явное уклонение по отмене незаконных решений о прекращении уголовных дел о даче Ю.ТИМОШЕНКО взяток П.ЛАЗАРЕНКО», - сказал Н.ОБИХОД.

В свою очередь депутат Верховной Рады от Партии регионов Юрий БОЛДАРЕВ сообщил, что недавно им был подан запрос в Верховный Суд Украины с просьбой подтвердить, была ли Ю.ТИМОШЕНКО реабилитирована по обвинениям, предъявленным ей Генпрокуратурой в 2000-2005 годах по делу П.ЛАЗАРЕНКО.

«Насколько мне известно, такого решения не было, но из суда пришел ответ, что данная информация не будет предоставлена, так как я не являюсь стороной в этом процессе. В этой связи я готовлю соответствующее обращение в прокуратуру как к одной из сторон процесса», - сказал Ю.БОЛДАРЕВ.

Продолжая тему, народный депутат от Компартии Украины Александр ГОЛУБ отметил, что инициаторы вышеназванного движения не ставят себе целью «сажать на скамью подсудимых Юлию Владимировну ТИМОШЕНКО».

По его убеждению, данную процедуру должны будут сделать при наличии прямых оснований соответствующие правоохранительные органы.

«Наша задача побудить их к тому, чтобы у нас закон получил поддержку на уровне правоохранительных органов и государства», - сказал А.ГОЛУБ.