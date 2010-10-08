У начальника УГОУ нет вопросов к охранннику Януковича с паспортом РФ?

Россиянин Вячеслав ЗАНЕВСКИЙ, отвечающий за личную безопасность Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, является внештатным советником главы Украинского государства.

Об этом в комментарии «Газете по-киевски» заявил бывший начальник Управления госохраны Украины Валерий ГЕЛЕТЕЙ.

«Я пересекался с Вячеславом ЗАНЕВСКИМ на состязаниях телохранителей в Ялте. Он представлял там какую-то команду боди-гардов. Это специалист в области безопасности. Указа о его назначении начальником охраны нет, он внештатный советник Президента», - сказал В.ГЕЛЕТЕЙ.

По его словам, официально начальник Управления государственной охраны Украины (УГОУ) – Игорь КАЛИНИН, а президентскую охрану возглавляет его заместитель – Константин КОБЗАРЬ.

«На них лежит вся полнота ответственности за безопасность Президента. ЗАНЕВСКИЙ - официально даже не сотрудник УГОУ. Для того, чтобы консультировать в вопросах безопасности, не обязательно гражданство Украины. УГОУ должна проверять всех, кто вхож к Президенту. Если у КАЛИНИНА нет вопросов к нему, то что здесь скажешь. Кстати, у наших олигархов из власти тоже не редки случаи, когда их охраняют иностранцы», - отметил В.ГЕЛЕТЕЙ.

Как сообщал УНИАН, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО заявил, что Служба безопасности Украины должна немедленно проверить обнародованную в СМИ информацию о российском гражданстве лица, организующего личную охрану Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА, и принять немедленные меры по недопущению такой ситуации.

“Если информация о российском гражданстве человека, который непосредственно организует личную охрану Президента, отвечает действительности, то в этом случае необходимы немедленные и решительные решения”, - подчеркнул народный депутат.