Парламент решил не трогать нардепов-совместителей

Верховная Рада Украины отказалась рассмотреть сегодня вопрос о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Украины, которые совмещают депутатские полномочия с работой в исполнительных структурах власти.

Как сообщал УНИАН, фракция БЮТ настаивала, чтобы данный вопрос рассматривался до голосования за изменения в закон о Регламенте Верховной Рады, но председательствующий на заседании первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК отметил, что, поскольку рассмотрение законопроекта о внесении изменений в Регламент уже началось, то перерывать этот процесс нельзя.

Он пообещал, что после голосования за закон, которым внесены изменения в Регламент ВР, сразу вынесет на рассмотрение вопрос о депутатах-совместителях.

Вопрос о депутатах-совместителях был последним в повестке дня работы парламента на сегодня. А.МАРТЫНЮК поставил на голосование предложение сразу после голосования за изменения в Регламент рассмотреть вопрос о депутатах-совместителях, однако парламент отклонил ее.

В данное время ВР рассматривает законопроекты в соответствии с повесткой дня.