Гриценко хочет, чтобы Хорошковский разобрался с охранником Януковича

Служба безопасности Украины должна немедленно проверить обнародованную в СМИ информацию о российском гражданстве лица, организующего личную охрану Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, и принять немедленные меры по недопущению такой ситуации.

Об этом УНИАН заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО, комментируя обнародованную 6 октября в интернет-издании “Украинская правда” информацию, что “руководителем охраны ЯНУКОВИЧА является гражданин России”.

“Если информация о российском гражданстве человека, который непосредственно организует личную охрану Президента, отвечает действительности, то в этом случае необходимы немедленные и решительные решения”, - подчеркнул народный депутат.

Он также заявил, что обнародованную в публикации информацию обязана проверить Служба безопасности Украины для того, чтобы обеспечить, во-первых, соблюдение закона, а, во-вторых - гарантировать безопасность главы государства. “Это не вопрос фамилии Президента. Это системный вопрос, и здесь должен быть соблюден закон”, - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.

Он также отметил, что “ни при каких условиях не должны организовывать личную охрану Президента Украины граждане другого государства”.

“Потому что это является не только ответственным делом, но и связано с допуском к государственным тайнам Украины. Поэтому я считаю, что это не тот вопрос, который может замалчиваться или откладываться на потом. Здесь необходимо немедленное расследование и принятие немедленного решения”, - считает председатель Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны.