Теперь за невыполненный бюджет будет отвечать президент?

Недопоступления в бюджет достигнут 25 млрд. грн. Правительство, чтобы удержать дефицит в пределах договоренностей с МВФ, будет сокращать расходы на собственное усмотрение... Никакой прозрачности не будет... Государственное казначейство отрапортовало о результатах мобилизации правительством средств в государственный бюджет.

Показательным является то, что Казначейство, обнародовав данные о результатах деятельности по основным показателям, сообщает о значительном росте относительно прошлого года. Однако не делает сравнения фактических данных с предусмотренными законом о Государственном бюджете на 2010 год, тем самым, по возможности, избегая очевидного вывода – бюджет по доходам выполнен не будет, даже невзирая на его коррекцию в сторону уменьшения, осуществленную парламентом в июле. Еще с большей уверенностью можно утверждать, что не будет выполнена и расходная часть, невзирая на огромные средства, которые правительство привлекает на внутреннем и внешних рынках.

По оперативным данным, по состоянию на 1 октября (без учета собственных поступлений бюджетных учреждений и бюджетного возмещения НДС облигациями внутреннего государственного займа) общая сумма доходов госбюджета за январь – сентябрь 2010 года составляла 164838,3 млн. грн., что на 32876,6 млн., или на 24,9% больше, чем за соответствующий период 2009-го.

А это значит, что за реляциями об успехах скрывается информация, что за сентябрь собранно лишь 16676,8 млн. грн.

Напомним, что годовой план по доходам составляет 252718 млн. грн. То есть мобилизовали в соответствии с уже скорректированным годовым планом 65,2%. Кроме того, это значит, что на протяжении последнего квартала для выполнения госбюджета необходимо собрать 87879,7 млн. грн., или ежемесячно 29293,2 млн. Тогда как за 9 предыдущих месяцев в среднем мобилизовали по 18315,3 млн. грн.

В общий фонд бюджета поступило 143819,2 млн. грн., что на 36403,1 млн. грн., или на 33,9% больше чем в 2009 году.

Но и тут, как видим, за сообщением о значительном росте относительно прошлого года скрывается, что за сентября собрали лишь 15140,6 млн. грн. Это при том что в августе было мобилизовано 19206,6 млн., а в июле 19512,7 млн. Таким образом, исполняются сделанные нами допущения, что в сентябре и октябре поступления в общий фонд должны быть существенно ниже, чем в августе.

Налоговые поступления в общий фонд бюджета Украины за отчетный период составляли 118671,1 млн. грн., что на 28170,0 млн. грн., или на 31,1% больше поступлений за январь – сентябрь 2009 года.

Следовательно, исходя из того, что на протяжении предыдущих 8 месяцев налоговые поступления составляли 105376,1 млн. грн., можем сделать вывод, что в сентябре налоговых платежей в государственный бюджет мобилизовали в сумме 13295 млн. грн.

Здесь следует отметить, что Казначейство скрывает данные о возмещении НДС, потому невозможно оценить насколько существенные налоговые потери бюджета. Напомню, что налоговые поступления указываются с учетом возмещенного НДС. Следовательно, если возмещение больше, то автоматически уменьшаются формальные показатели поступлений. Но Казначейство тайну относительно возмещенного НДС хранит крепко, потому остается допустить, что ситуация, мягко говоря, не очень хорошая: как с возмещением, так и общая - по мобилизации налоговых поступлений.

По данным Казначейства, неналоговые поступления в общий бюджет за 9 месяцев текущего года составляли 20320,7 млн. грн., что на 8 657,5 млн. грн., или на 74,2% больше чем за январь – сентябрь 2009 года.

В то же время, учитывая, что за 8 месяцев неналоговые поступления составляли 19162,9 млн. грн., приходим к выводу о том, что результаты сентября были достаточно скромны – всего было мобилизовано 1157,8 млн. грн.

Не отличаются особыми успехами и поступления в специальный фонд бюджета. За 9 месяцев поступило 21019,1 млн. грн. (без учета собственных поступлений бюджетных учреждений и бюджетного возмещения НДС ОВДП). А зная, что за 8 месяцев этот показатель составлял 19482,9 млн., нетрудно подсчитать, что в сентябре собрали всего 1536,2 млн.

Следовательно, невыполнение доходной части бюджета будет достигать по меньшей мере 25 млрд. грн. Это, в свою очередь, будет значить, что правительство с целью сдерживания дефицита государственного бюджета хотя бы в пределах тех договоренностей, которые были подписаны с МВФ, будет вынуждено провести сокращение расходов, причем будет определять это на свое усмотрение. Понятно, что ни о какой прозрачности этого процесса и ответственности перед обществом речи не будет идти. Скажем, будут финансироваться расходы МВД на ценные машины, однако на меры по энергосбережению и на жилищно-коммунальную реформу денег не будет – это будут, скорее всего, те статьи госбюджета, которые правительство Азарова как раз и будет сокращать.

Исходя из новых конституционных реалий, судьбу правительства будет определять не народ и даже не народные депутаты, а президент Украины.

Так что теперь все претензии к нему...

Борис Кушнирук