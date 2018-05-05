Экономика досрочных выборов в Украине

Досрочные парламентские выборы – это рядовое событие для всех развитых (и не очень) стран на всех континентах, а особенно в Европе. Причины бывают разные. Так, в Италии на протяжении около двадцати лет парламент регулярно распускали и выбирали. Все это время в борьбе за власть итальянская мафия «сдавала» деньги на подкуп депутатов и депутатских мест, пока окончательно не «обезгрошилась» и потеряла влиятельность. И как результат сейчас боссы мафии сидят не в парламенте. Обстановка в стране нормализовалась.

Но это Италия, богатая страна, которая может себе позволить частые перевыборы. А что ж Украина? Давайте порассуждаем беспристрастно и аполитично.

1. Расходы – 100 миллионов долларов. Из разных источников мы знаем, что досрочные выборы будут стоить от 340 млн. грн. (Ярослав Давидович) до 700 млн. грн. (Николай Азаров). Можно допустить, что реальной будет средняя величина – около 500 млн. грн., или 100 млн. долларов. Эти деньги кое-как контролируются и в основном остаются в Украине.

2. Доходы – один миллиард долларов. В отличие от Италии Украина имеет весьма заинтересованных внешних спонсоров. Так, по разным оценкам, Москва каждый раз тратит на наши выборы от 500 млн. до одного миллиарда долларов под обязательства одной из сторон. Аналогично поступает и Запад, хотя, по оценкам экспертов, и не столь щедро. Спонсор, проигравший выборы, деньги теряет. Выигравший ждет от победителя расчета по обязательствам. А при досрочных выборах оба не только получают шиш, но и будут вынуждены опять «сдавать» деньги, чтобы не дать преимущества сопернику в будущем.

Суммарно имеем около миллиарда долларов чистого дохода в Украину. Очевидно, что как минимум половина этой суммы будет разворована штабами и переведена на зарубежные счета. Но ведь значительная часть таки останется в Украине. Для оплаты труда всех участников процесса. Так сказать, создания новых «сезонных» рабочих мест. Эти места включают: тысячи митингующих на майданах и площадях, дополнительный транспорт для их перевозок по стране, издательские и рекламные услуги, охрана, сверхурочные и т.д. Также некоторая часть уворованных денег пойдет на строительство «хатынок», что создает уже и долгосрочные рабочие места в строительной промышленности.

3. Перераспределение теневых потоков. Места в партийных списках продаются и покупаются. Суммарная минимальная оценочная стоимость 450 мест в Верховной Раде составляет порядка 500 миллионов долларов. Бизнесмены, нажившие капиталы «непосильным трудом», инвестируют их в депутатские места с расчетом получить, при удачном раскладе, многократный навар через создание особых условий для своего бизнеса. Поэтому и перебегают из фракции во фракцию, чтобы хотя бы компенсировать прямые затраты. При досрочных перевыборах идет обнуление – взносы не возвращаются. Так как уже потрачены или разворованы. Те, у кого есть еще средства, продолжают процесс покупки мест в парламенте следующего созыва. Остальные, ободранные, бесславно покидают арену. Увеличивается вероятность проникновения в парламент нормальных депутатов с государственным мышлением.

4. Рост экономических показателей. Как показывает практика предыдущих периодов междувластия, в это время экономика Украины развивается эффективнее, чем при стабильной власти. Объяснение этого феномена может быть только одно. В такие периоды законы действуют/не действуют для всего бизнеса одинаково. Как для провластного крупного бизнеса, так и для народного, мелкого и среднего. Коррумпированные налоговые и фискальные органы не получают инструкций кого нужно (можно) «драть». Просто инструктора заняты, да и непонятно, кто же будет инструктором. Однако, с другой стороны, периоды междувластия не должны быть слишком продолжительными, чтобы сохранить управляемость в законодательном поле. На мой взгляд, оптимальна периодичность – раз в год. При таком развитии событий появится сильный средний класс, и как самая массовая и определяющая часть демократического общества уже через лет пять будет определять социальные процессы в Украине.

Все это позволяет сделать обнадеживающие для государства Украина выводы:

Досрочные выборы в Верховную Раду Украины, в условиях чрезвычайной заинтересованности извне, являются максимально высокорентабельным (прибыль до 1000%) государственным проектом.

Запуск механизма перевыборов за 5–6 циклов принесет в Украину колоссальные инвестиции, которые не нужно возвращать вообще! Структура и качество парламента эволюционным путем изменится в нужную процветающей стране сторону. Появится сильный средний класс – представитель независимого народа Украины.

Итак, держим «дулю в кармане» и идем на выборы. Только, чур, голосовать каждый только за своих, чтобы не нарушить хрупкий паритет 2004–2006 годов.

Боже, храни Украину

Виктор Малей, предприниматель