В Запорожской фракции БЮТ осталось 5 человек из 18

Фракцию БЮТ в Запорожском горсовете покинули 13 из 18 депутатов. Соответствующие заявления о выходе из фракции были озвучены сегодня в ходе 44-й сессии Запорожского городского совета.

Как рассказал УНИАН на сегодняшний день уже экс-представитель ВО "Батькивщина" в Запорожском горсовете Максим СКАЛОЗУБОВ, причиной выхода подавляющего большинства депутатов из фракции стала ситуация в Запорожской городской и областной организациях ВО "Батькивщина".

"Поведение руководства областной и городской партийных организаций и их отношение к депутатам - членам партии в последнее время было таково, что создавалось впечатление, что все происходящее - тщательно спланированная акция по развалу ВО "Батькивщина" в Запорожском регионе", - заявил М.СКАЛОЗУБОВ.

Так, в частности, по его словам, на протяжении последних полутора лет в партии без учета мнения депутатов неоднократно происходили смены руководства, как на городском, так и на областном уровне, в партию приходили "совершенно посторонние люди, благодаря которым она утратила все свои цели и ценности".

"Такое ощущение, что в последнее время в Запорожье партия просто превратилась в один из цехов ЗАЗа ("Запорожский автомобилестроительный завод" - УНИАН)", - констатировал М.СКАЛОЗУБОВ.

По его словам, последней каплей, переполнившей чашу терпения депутатов, стало то, что "руководство партии, проигнорировав совершенно мнения депутатов и рядовых членов, без какой бы то ни было демократии распорядилось партийными списками и местами в мажоритарных округах таким образом, что в них не попал практически никто из действующих депутатов".

На данный момент в запорожской фракции БЮТ осталось 5 человек. Фракция была создана в апреле 2006 года.