Выданные на научные исследования деньги МЧС отдало церкви

В Счетной палате Украины заявляют о неэффективном использовании Министерством по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы средств, выделенных на научные исследования.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Счетной палаты, об этом свидетельствуют результаты аудита, проведенного ведомством.

В целом, согласно результатам аудита, МЧС использовало с нарушениями действующего законодательства и неэффективно 38,2 млн. грн., или более 45% всех средств, предназначенных на выполнение научных исследований и внедрение их результатов.

Оценивая ситуацию, председатель Счетной палаты Валентин СИМОНЕНКО отметил: «Продолжается полная деградация научной деятельности, направленной на предотвращение чрезвычайных ситуаций и минимизацию их последствий. Средств выделяют немало – более 100 млн. грн. по четырем программам. Но куда они направлены? Социально-экономический эффект – нулевой! Все идет на содержание ведомственных научных учреждений».

Аудит подтвердил, что средства, преимущественно, направлялись на текущее содержание подведомственных МЧС учреждений, а в отдельных случаях – на объекты, далекие от научно-исследовательских работ. В частности, на церковь Преображения Господня в г. Овруче Житомирской области, которая была отреставрирована за 420 тыс. грн., предназначенных на научное обеспечение работ по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

В Счетной палате отмечают, что из-за отсутствия со стороны Министерства экономики внутреннего и внешнего контроля над научной деятельностью МЧС методологические и научно-технические услуги, не имевшие целью получение научного результата, утверждались как научные исследования. Всего, таким образом, оформлено 60 разработок, на которые потрачено 15,7 млн. грн., или 15% средств на научные исследования.

По данным аудита, потратив 1,5 млн. грн. на 28 научных исследований по проблемам гражданской защиты и пожарной безопасности, МЧС прекратило их проводить. Полученные результаты 18 работ на сумму 4,8 млн. грн. не внедрены.

Министерство и его научные учреждения не обеспечили также выполнения Государственной программы стандартизации на 2006-2010 годы. Вместо предусмотренных 214 национальных стандартов, гармонизированных с международными и европейскими, подготовлено и по состоянию на август 2010 года Госстандартом утверждено лишь 16.

Аудит также показал, что управленческие решения МЧС по финансированию Госгидромета на уровне около 50% от потребности привели к упадку материальной базы этой отрасли. Следовательно, не обеспечены качественные и полные данные гидрометеорологических наблюдений, необходимых для проведения научных исследований и прогнозирования природных стихийных явлений и предотвращения их негативных последствий. В Счетной палате отмечают, что убытки от гидрометеорологических чрезвычайных ситуаций в Украине за 2008 год – первое полугодие 2010 года составили 4,9 млн. грн., или 94% общих убытков от чрезвычайных ситуаций.

“Из-за отсутствия современной техники более 90% пунктов сети гидрометеонаблюдений не используют разработанное научными работниками программное обеспечение автоматизированных метеорологических систем”, - отмечают в Счетной палате.

Кроме того, не доведены до промышленного производства разработанные НИИ Госгидромета три прибора гидрометеонаблюдения, которые соответствуют зарубежным аналогам. На выполнение этих разработок неэффективно потрачено 1,9 млн. грн. Не внедрены в агрокомплексе результаты научных исследований по прогнозированию урожаев, на которые потрачено 0,6 млн. грн. Реальной является угроза прекращения в октябре 2010 года шести перспективных исследований моделей прогнозирования природных явлений, на которые из бюджета уже потрачено 1,3 млн. грн.