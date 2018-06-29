Выборы в Крыму: макеевские против крымских

"Вы завезли в Крым все, что угробило Макеевку! – доказывал Грач «регионалам». - Это ваш такой сброд... Вы решили провести выборы с битой в руках. Ударить битой по голове крымского народа. А крымский народ не таков"…

«Макеевские против крымских» - так можно назвать предвыборное действо, развернувшееся в Крыму. Роли распределены…

Солянка Джарты

На выборах в Верховную раду («совет») Крыма сто депутатов проходят по пропорционально-мажоритарной системе.

Список ста кандидатов в депутаты от Партии регионов возглавляет лидер местной организации, премьер автономии, известный донецкий кадр Василий Джарты. Под вторым номером – спикер парламента автономии Владимир Константинов. В первую пятерку также вошли директор завода шампанских вин «Новый свет» Янина Павленко, руководитель предприятия «Крымтеплица» Александр Васильев и глава правления завода «Фиолент» Александр Баталин.

В списке нашлись места для пяти недавно получивших партбилеты ПР депутатов парламента АРК, а также для Игоря Франчука – бывшего зятя Леонида Кучмы, сына экс-премьера Крыма и для нескольких «варягов» (запорожского депутата, криворожского бизнесмена, донецкого профессора и т.д.).

Партия также выдвинула 50 человек на все 50 мажоритарных округов. Среди них – экс-спикер крымского парламента Анатолий Гриценко, мэр Симферополя Геннадий Бабенко, депутаты нынешнего созыва Александр Мельник и Игорь Лукашев.

Грач и «Магарач»

В бой за мандаты идут 57 выдвиженцев Компартии. Во главе списка лидер крымских неокоммунистов, нардеп Леонид Грач. За ним следуют директор института винограда и вина «Магарач» Анатолий Авидзба, помощник-консультант депутата Рады Украины Геннадий Нараев, лидер фракции «Коммунисты» в ВС автономии Вячеслав Захаров и замдиректора фирмы «Атан-Крым» Алексей Тихомиров.

Грач строит кампанию на критике Джарты.

– Вы завезли сюда все, что угробило Макеевку! Это ваш такой сброд, если хотите. Вы решили провести выборы с битой в руках. Ударить битой по голове крымского народа (намек на донецкую кличку Василия Джарты – Вася Бита. – Авт.). А крымский народ не таков. Он кого только не видел на своем веку. И всех подобных вам поизгонял, – заявил недавно неокоммунист.

Джарты просит однопартийцев не отвечать на критику оппонентов, поскольку считает ее неконструктивной и видит в ней желание крымских политиков лишний раз напомнить о себе.

– Я предупредил соратников по партии: не опускаться до склок, не обращать внимания на черные пиар-технологии. Мы должны показать, что Партия регионов – сильная партия, она исходит из позитива, – сказал лидер бело-голубых автономии в интервью газете «Крымская правда».

33 богатыря и скиталец

В списке партии «Союз» 33 кандидата.

– Тридцать три – символичное число. Мы встанем на защиту интересов автономии, как тридцать три богатыря, – заявил лидер «Союза» Лев Миримский, возглавивший список.

Далее идут зампредседателя Совмина Эдуард Гривковский, юрисконсульт Олег Кравченко, председатель постоянной комиссии крымского парламента по соцвопросам Светлана Савченко и экономист фирмы «Боливар» Евгений Буренков.

Среди «союзовских» мажоритарщиков стоит выделить тяжеловеса крымской политики Сергея Куницына. Он надеялся стать «полноправным членом единой команды президента Украины» и написал заявление Джарты с просьбой взять его в ПР. Желательно без проволочек. Не сложилось.

– Вплоть до проведения 28 сентября конференции по выдвижению кандидатов в депутаты от Партии регионов я так и не получил вразумительного ответа о своей дальнейшей политической судьбе. Впервые за двадцать лет активного участия в большой политике я оказался перед реальной угрозой искусственного от нее отлучения, – пожаловался постоянный представитель президента в Крыму.

Куницын согласился на предложение «союзовцев» баллотироваться по округу в Красноперекопске, где начинал карьеру.

– Как беспартийный, оставляя при этом за собой право быть принятым в ряды Партии регионов, принимая такое решение, я исходил из того, что партия «Союз» всецело поддерживает внутреннюю и внешнюю политику президента Украины и его команды, – подобострастно сказал политик, в разные годы возглавлявший крымские НДП и «Единый центр».

Две блондинки и Чапаев

Три политсилы поведут на крымские выборы женщины. Список «Сильной Украины» возглавила Александра Кужель, «Батькивщины» – Людмила Денисова, ПСПУ – Наталия Витренко.

– У меня просто руки чешутся показать, что можно сделать в Крыму! – сказала как-то зам Тигипко. «Сильная Украина» выдвинула по спискам 45 человек, сообщали СМИ.

Список из 50 кандидатов от партии Тимошенко возглавила бывший министр труда и соцполитики, первый замглавы крымской «Батькивщины» Денисова.

Бело-сердечные ожидают применения админресурса на выборах.

– Мы принципиально договорились практически со всеми партиями, которые участвуют в выборах (естественно, кроме Партии регионов, поскольку против ее методов мы намерены защищаться) – от Руха до коммунистов – о том, что мы вырабатываем организационные меры по противодействию фальсификациям выборов, – сказал лидер крымской «Батькивщины», нардеп Андрей Сенченко.

В списке «витренковцев» 14 человек.

– Крым сейчас – самая горячая точка. Я как лидер партии где должна быть? Где Чапаев должен быть? На белом коне – впереди. Я вот в Крыму, – сказала уже полузабытая Витренко, поясняя свой выбор.

Рух и татары

Первый зампредседателя крымскотатарского меджлиса Рефат Чубаров возглавил список партии «Народный рух Украины». №2 лидер крымского Руха, депутат ВС Крыма Леонид Пилунский, третий – предприниматель Энвер Абдураимов, четвертый – лидер фракции "Курултай-Рух" Ремзи Ильясов. Пятерку замыкает заместитель главы Совмина Азиз Абдуллаев. Всего в списке 17 кандидатов. НРУ традиционно участвует в выборах в Крыму вместе с меджлисом.

Лидер меджлиса Мустафа Джемилев считает, что пропорционально-мажоритарная система существенно уменьшает возможность эффективного представительства крымских татар в ВС Крыма, рай- и горсоветах.

«Русский» авангард

Общественно-политическое движение «Русское единство» возникло в конце 2009-го. В сентябре нынешнего года партия «Авангард» переименовалась в партию «Русское Единство», об этом сообщал Минюст.

В первую пятерку списка «руссоедов» вошли глава движения Сергей Аксенов, лидер «Русской общины Крыма» и вице-спикер парламента автономии Сергей Цеков, руководитель ряда местных общественных организаций Сергей Шувайников, предприниматель Сергей Бородкин и депутат крымского ВС Олег Родивилов. По данным СМИ, всего в списке 50 кандидатов.

Одно из базовых требований партии – предоставить русскому языку статус государственного в Украине. Движение идет во власть с программой «Подъем Крыма» и ставит перед собой цель – в кратчайшие сроки добиться экономической самодостаточности республики, считая ее «ключом к подлинной политической автономии». Что за этим, стоит, все наверняка понимают.

От борьбы за места в парламенте Крыма не отказываются и «Фронт перемен», и Народная партия, и УНП, и социалисты, и многие другие. Местные политологи единодушны: шансов зайти в высший представительный орган автономии у них нет.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

О смене политэлит

– Кампания проходит достаточно энергично, – говорит политолог Владимир Джаралла. – Наблюдается этап смены политической элиты: позиции старой значительно ослабевают, появляется новая. Ее образно называют «макеевской», хотя сейчас можно говорить, что это – «макеевско-крымская», так как она приняла в себя очень большое количество специалистов второго-третьего эшелона из других команд. Примером того, что политической элите Крыма приходится принимать достаточно сложные решения, является ситуация с Куницыным. Сможет ли он пройти экзамен? Если побеждает на этих выборах, значит, он остается в крымской политике. Если нет, значит, уходит. И это символично.

– Не думаю, что будет радикальная смена политических элит, – отмечает крымский обозреватель «Радио Свобода» Владимир Притула. – Посмотрел список Партии регионов, там очень много старых лиц. Да, происходит определенное смещение. Идет концентрация власти в руках одной группы и под одним брендом. Думаю, определенная смена будет, конечно, как и после каждых выборов, но, как правило, группы остаются те же.

О регионалах, коммунистах и «союзовцах»

– Однозначно, реальных соперников у Партии регионов на выборах в крымский парламент и местные советы практически не будет, – говорит Притула. – Единственное, можно гадать, сколько получат регионалы: запланированные 70%, или 50%, или, может быть, немножко меньше? Они используют админресурс в регионах Крыма. Это не оставляет шансов другим политическим силам. Новый парламент будет подконтрольным власти – Партии регионов. Сергей Куницын объявил, что будет баллотироваться от «Союза», известны публичный конфликт лидера партии Льва Миримского с одним из членов правительства от «Регионов» и намерение Миримского баллотироваться в мэры Симферополя, – это позволит обратить внимание многих политически активных избирателей, которые поддерживают идеи Партии регионов, но не хотят голосовать за донецко-макеевскую команду. Коммунисты хотя и пытаются разыграть антидонецкую карту, но, думаю, все антидонецкие сливки будут снимать другие силы. Электорат коммунистов – достаточно жесткий, но это все-таки пожилые люди, которые уходят, поэтому он уменьшается. Коммунисты сейчас находятся на грани, им сложно будет преодолеть трехпроцентный барьер, но, думаю, они его преодолеют.

– Партия регионов, вероятно, получит абсолютное большинство в будущем парламенте, – считает Джаралла. – Ряд партий строят свою кампанию так, чтобы либо наименее конфликтовать с Партией регионов, либо набрать очки на конфликте с ней. Правда, нужно заметить, к конфликту все стараются подойти очень осторожно. Хотя есть, конечно, исключения. В последнее время обострились отношения с лидером партии «Союз». Миримский демонстрирует традиционную для него прежнюю политику. Он пытается стать чуть ли не главным критиком ПР, чуть ли не лидером оппозиции, но, хорошо известно, чем заканчиваются скандалы, конфликты такого образца – он потом, как правило, достигал каких-то соглашений. Это знают все, поэтому следят за тем, что будет дальше. Яростная критика, которую обрушил Леонид Грач, носит практику личных оскорблений. Тем не менее, можно констатировать, что коммунисты переводят на себя протестные настроения, и именно это поможет им войти в парламент, хотя ситуация для них достаточно сложная, – сказал Джаралла.

О шансах других политических сил

– Меджлису придется учитывать произошедшие перемены – упавшую поддержку населения и отсутствие каких-то зримых идей, кроме абсолютно радикальных, которые к тому же представляет не сам меджлис. Крымские татары проходят в парламент, но фракция, вероятно, будет меньше, чем в нынешнем, – полагает Джаралла.

– Поддержка БЮТ крайне низкая, политическая сила и раньше не имела особых шансов в Крыму, а после президентских выборов и она упала. Представители «Батькивщины» в Крыму взяли на себя роль главных критиков Партии регионов, но насколько это способно принести им успех?

Шансы «Сильной Украины» пройти в парламент достаточно неплохие. Хотя партия очень сильно сдала по сравнению с теми позициями, которые у нее были в начале: она занимала практически второе место, в настоящий момент – третье-четвертое. Кужель не поможет, она не настолько авторитетна в Крыму. Единственное, что могло бы изменить ситуацию – ее личное участие, то есть приезд в Крым, проведение кампании собственными усилиями.

Пока шансы Витренко невелики, хотя отнять у кого-то голоса она сможет.

«Русское единство» проходит в парламент. В Крыму достаточно идеологизированный избиратель, поэтому слово «русское» имеет в определенной степени магическое значение. Именно на слове «русское» они и выезжают, несмотря на то, что там, конечно, не очень-то много русского и не очень-то много единства.

– У БЮТ очень сложная ситуация, – говорит Притула. – Мне кажется, БЮТ сейчас практически не занимается выборами. Конечно, в Крыму есть избиратель, который поддерживает Юлию Тимошенко и партию «Батькивщина». У них есть шанс преодолеть трехпроцентный барьер, но, кроме того, чтобы собрать голоса, нужно еще и защитить их во время подсчета. Удастся ли – вопрос.

Большие сложности и у Народного руха Украины. Идет определенное давление, в том числе в информационной сфере. Меджлис полностью потерял контроль над частью крымскотатарской прессы. Думаю, будут проблемы и с финансированием выборов. Чиновники и многие бизнесмены опасаются давления власти. У Руха будут определенные сложности в преодолении 3-процентного барьера, хотя, думаю, они преодолеют. При этом по мажоритарным округам меджлису, Руху сложно будет провести своих людей. В тех округах, где были какие-то шансы на выдвижение – чтобы идти и побеждать, – партия власти выдвигает своих людей, в некоторых округах, в том числе, и крымских татар. Я думаю, еще будет выдвигаться от «Милли Фирки» кто-то. Крымскотатарский электорат будет распорошен. Представительство в парламенте Крыма уменьшится. Что касается «Милли Фирки», то у них нет никаких шансов попасть в парламент – ни по мажоритарной, ни по пропорциональной системе.

Шансы «Русского единства» достаточно высоки. Думаю, они будут представлены в крымском парламенте. Правда, в определенной мере им будут мешать трения на пророссийском поле, большая конкуренция – и ПСПУ, и коммунисты, и еще какие-то силы. Последние несколько недель «Русское единство» перестало жестко критиковать Партию регионов, и ПР позволила ему зарегистрироваться. Думаю, здесь есть определенное влияние московских кураторов этой политической силы, которое позволило снять напряжение между Партией регионов и «Русским единством», и это повышает шансы. Их электорат – это крупные города (Симферополь, Феодосия, еще какие-то). По Крыму у них не будет массовая поддержка.

Шансы преодолеть трехпроцентный барьер имеет партия Тигипко «Сильная Украина», учитывая, что Кужель здесь идет, имеются финансовые ресурсы, определенная популярность.

Шансы есть и у ПСПУ, но все зависит от того, как они будут проводить кампанию. Если Витренко будет ездить по городам и селам, то шансы преодолеть 3-процентный барьер будут сохраняться.

У украиноцентричных партий был бы шанс в Крыму, если бы они договорились. Если механически сложить голоса избирателей, которые голосовали в 2006 году за правые и правоцентристские партии, то даже без Руха и Блока Тимошенко это количество колебалось от 30 до 40 тысяч. Это 3-4% голосов. Если бы удалось создать консолидированный список и раскрутить его, то такие партии, как УНП и УРП «Собор», имели бы шанс пройти 3-процентный барьер.

Вера Стриж, Крым