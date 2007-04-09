Ющенко обвиняют в попытке легитимизации неконституционных мер через давление на КС

Верховная Рада Украины осудила действия Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по поводу давления на Конституционный суд.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления парламента «О заявлении Верховной Рады Украины по поводу давления Президента Виктора ЮЩЕНКО на Конституционный суд» проголосовали 256 народных депутатов из 258, зарегистрированных в сессионном зале.

В заявлении указывается, что Конституционный Суд принял в производство представление 53 народных депутатов ВР о проверке конституционности указа Президента о роспуске парламента.

При этом депутаты отмечают, что, игнорируя требования Конституции Украины и закон о Конституционном Суде, Президент В.ЮЩЕНКО оказывает беспрецедентное давление на судей КСУ.

После возбуждения Конституционным Судом производства по этому делу Президент Украины вопреки части 2 ст.126 Конституции Украины, которая запрещает влияние на судей в любой способ, пренебрегая конституционным статусом гаранта, публично проводит встречи с судьями этого суда, бесстыже навязывая им свое видение конституционных действий Президента при издании указа, подчеркивают депутаты.

В то же время, отмечается в документе, «вторая сторона политического процесса – ВР строго соблюдает законность, уважая независимость и непредвзятость судей, что гарантировано Конституцией и законами».

Давление со стороны Президента на Конституционный Суд Украины Верховная Рада рассматривает «как один из факторов легитимизации неконституционных действий Президента и политических сил, толкающих его на такие действия».

ВР оставляет за собой право прибегнуть к услугам международных посредников и обратиться в международные организации за содействием в урегулировании политического кризиса в Украине, - отмечается в заявлении Верховной Рады по поводу давления Президента на КС.

Как сообщалось, 26 марта представители фракции Партии регионов заявили, что Президент В.ЮЩЕНКО вызывал к себе судей Конституционного Суда, и назвали это давлением на судей со стороны главы государства.

Между тем, 27 марта В.ЮЩЕНКО по инициативе судей КС провел с ними встречу. На ней глава государства, в частности, выразил уверенность, что деятельность Конституционного Суда будет оставаться вне политики. В.ЮЩЕНКО призвал судей КС безотлагательно рассмотреть и решить вопросы, получившие общественный резонанс.

В свою очередь юристы и политики выразили убеждение, что Президент Украины имеет право встречаться с судьями КС.

Кроме того, 6 апреля на заседании Верховной Рады народный депутат Украины Игорь ЗВАРИЧ (фракция Партии регионов), ссылаясь на информацию «из достоверных источников в Секретариате Президента», сообщил, что “сейчас проходит встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с руководством Конституционного Суда Украины”.

Вместо этого руководитель главной информационной службы Секретариата Президента Украины Лариса МУДРАК опровергла заявления депутатов-“регионалов” о встрече В.ЮЩЕНКО с представителями Конституционного суда, заявив, что такой встречи не было, и что она и не планировалась.