Александр Палий: Власть будет вынуждена прибегнуть к репрессиям

Кандидат политических наук, эксперт по вопросам внешней политики, бывший сотрудник Дипломатической академии при МИД Александр Палий ответил на вопросы УНИАН.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ДЕГРАДИРОВАЛ ОКОНЧАТЕЛЬНО Пан Александр, Конституционный суд отменил политреформу от 2004 года. Есть много разных мнений, как страна будет жить после этой акции. А что вы думаете по этому поводу? После такого решения должны состояться выборы президента и парламента. Ведь этот президент не получал соответствующих полномочий от народа. Потому если сегодняшний глава государства будет пытаться играть с ново-старыми полномочиями, это будет означать полную узурпацию власти.

Правовые последствия отмены политреформы (а основания для этого были) могут касаться исключительно следующего президента и следующего парламента. Ни нынешний президент, ни нынешний парламент не получали от народа того объема полномочий, которые они хотят присвоить.

Нужно четко понимать, что в стране есть статья 5 Конституции, в сущности, важнейшая из всего, что есть в Конституции. Там записано что, во-первых, источником власти и суверенитета является народ (а не Конституционный суд или президент), и во-вторых, никто без народа не имеет права изменять конституционный строй. А именно это власть пытается сделать через Конституционный суд, в обход воли народа.

И что из этого вытекает?

Появится президент, который будет узурпатором, и появляется правительство, которое также не представляет волеизъявления народа, что имело место на предыдущих выборах 2007 года. А следовательно, сегодняшняя власть является незаконной, а это, в свою очередь, значит, что такое решение будет иметь последствия со стороны международного сообщества, но прежде всего со стороны нашего населения. Нулевая легитимность власти даст возможность еще сильнее давить на власть со стороны народа. Протестные настроения получат моральную почву – именно то, что нынешняя оппозиция потеряла в 2005-2006 годах. Власть будет просто вынуждена прибегать к репрессиям, закручиванию гаек. Рано или поздно резьба сорвется и весь политический режим, который сегодня образовался, с треском рухнет. Это весьма вероятное следствие.

Украинцы – народ специфичный. Их нужно долго раздражать, чтобы получить такие вещи, которым потом удивляется мир. Как вот, например, Колиевщина, Хмельниччина, Помаранчевый Майдан и так далее. В перспективе несложно предусмотреть, чем закончится правление сегодняшней верхушки. Здесь главное – вопрос времени и их нахрапа.

КС отменил решение пятилетней давности. Так вообще можно дойти до абсурда, когда в один прекрасный день нам скажут, что Союз не распался и мы вообще живем не в независимой Украине... Да, очевидно, КС после решения относительно «тушек» (о том, что в парламентскую коалицию можно входить не только фракциями, но и на основе индивидуального членства. – Авт.) может принять любое решение. Сегодня КС – деградировавший орган. Хотя в законе написано, что суд должен проверять решение органов власти на соответствие интересам независимости Украины.

ДВУЯЗЫЧИЕ – РЕЗУЛЬТАТ ГЕНОЦИДА В новом законопректе о языках от коммунистов, «регионалов» и литвиновцев есть такой тезис: двуязычие – это крупнейшее достояние украинского народа. Двуязычие образовалось у нас в результате геноцида, массового истребления именно украиноязычного населения.

По данным историков, во времена Хмельницкого в Гетьманщине было едва несколько сот россиян – преимущественно купцов и беглецов. Когда говорят, что русский язык зародился у нас, это неправда. Русский язык родился, конечно, в России – но под воздействием церковнословянского, который в сущности является древним болгарским или македонским (южнославянским, а не восточнославянским). Через нашу голову, при помощи и под воздействием Киевской церкви и власти, этот староболгарский язык адаптировался в России.

Согласно переписи 1926 года на территории Великой Украины было восемь процентов россиян, 2,6 миллионов среди 29 миллионов населения УССР, а если взять вместе с тогдашней Западной Украиной, то россиян было около шести процентов. Дальше были массовые переселения с истреблением украинского населения. Россиянам в Украине кое-где тоже доставалось от советской власти, но они рассматривались скорее как щепки, которые летят, когда рубили «украинский лес» с целью лишить Украину возможности возродиться.

В мире очень мало языков, которые испытывали бы такие сокрушительные репрессии как украинский. Реально еще тридцать лет назад за украинский язык на улицах Киева можно было попасть в каталажку, и людей, которые молча клали цветы к памятнику Тарасу Шевченко, целыми группами забирали в милицию, и они получали тюремные сроки. Я уже не говорю о тридцатых годах, когда люди «шестым чувством» ощущали, что, отрекшись себя, ты получишь больше шансов выжить физически. Так образовано двуязычие, и говорить, что это «великое достояние» – верх цинизма.

У достаточно большой части украинцев уже сформировалась адекватное мнение, что данный закон направлен на уничтожение не только украинского языка, но и самой Украины в Украине.

Думаю, это попытка загнать украинский язык, который после геноцида пробивается сквозь асфальт, в гетто и в конечном итоге – уничтожить.

ВЛАСТЬ САМА СЕБЕ ДАЛА НАЗВАНИЕ – «ТУШКИ-КРОВОСИСИ» Ежедневно появляются сообщения, что СБУ следит за журналистами, общественными деятелями. Наше СБУ превращается в «министерство собеседований»... Но это не самое худшее. Умные страны наоборот по-разному подпитывают свое гражданское общество. Например, в Швеции любое общественное движение в количестве более чем семь человек получает государственное финансирование.

Это все делается потому, что общество, в котором есть доверие между людьми, в котором люди умеют взаимодействовать, – значительно эффективнее. А общество, которое атомизировано (им, возможно, легче руководить), неэффективное, не может создавать действенные предприятия, в корне разрушается производительная способность людей верить друг другу и взаимодействовать.

СБУ сегодня пытается взять все под контроль, все распылить.

Хорошковский, который возглавляет СБУ, в прямом эфире хвастается, что у нас тесные связи, традиции с ФСБ России, КГБ Беларуси. Знаете, это не совсем те образцы, на которые нужно равняться. Потому что та страна, с тем репрессивным аппаратом истребила от трети до половины украинского населения на протяжении того страшного ХХ века. На что равняться?!

Тот факт, что предыдущий президент Ющенко назначил Хорошковского первым заместителем СБУ, свидетельствует: в действительности в Украине до сих пор никакой демократической и украинской власти не было.

Нынешняя «элита» создалась из обломков комсомола, КГБ и криминала, с отдельными вкраплениями бизнесменов. Последнюю часть я считаю самой здоровой.

Сегодняшнюю власть следует определять так, как она сама себя назвала, «тушки-кровосиси» ("кровосиси" – слово Азарова. – Авт.). А что такое тушки и кровососы? Это упыри.

Власть полностью выжимает силы из нашей страны и парализует любую инициативу народа давлением и своей деморализацией. Что такое давление на малый и средний бизнес? Это давление на Украину. Потому что украинцы издавна не слишком пафосно относились к деньгам, а больше инструментально, и не делали их самоцелью, которая часто бывает в большом бизнесе. Потому украинцы – это, как говорили большевики, «кулацкая» нация, нация среднего и мелкого бизнеса. Потому этот Налоговый кодекс, который бьет по малому бизнесу, – сознательно антиукраинский, направленный на то, чтобы еще больше депресировать Украину, вынудить к новой волне эмиграции. Миллионы людей уже и так строят чужие страны вместо того, чтобы строить единственную свою. В результате таких действий власти страна находится в летаргическом сне. Потому в настоящее время гражданам не остается ничего другого, как бить в колокола.

ПОЗИЦИЯ ТАБАЧНИКА – ЭТО И ПОЗИЦИЯ ЯНУКОВИЧА Возможно, президент не знает, как действуют его подчиненные? Думаю, без Януковича эти вещи не происходят. О Януковиче не говорят как о слишком интеллектуальном человеке, однако, как по мне, у него больше простецкого ума, чем, например, у экс-президента Ющенко. По крайней мере, хватательные рефлексы у него развитые. О чем свидетельствует, в частности, и отмена конституционной реформы.

Пока еще позиция Табачника – это и позиция Януковича. Тем более что в настоящее время Янукович может выгнать Табачника в любой момент, ни с кем не советуясь. Но не выгоняет.

Зачем Янукович выбрал именно такое позиционирование? Украина тем и богата, что не спрашивала у пришлых, откуда они. У нас не было и нет, даже невзирая на старания табачников, никаких ксенофобий. Или президент не чувствует абсолютно никакой связи с Украиной, которая дала ему все?

Не знаю. Говорят, КГБ в свое время серьезно поработало и с заключенными, и со священниками. Некоторые из «прежних» кагэбистов даже публично в прессе хвастались, как они в советские атеистические времена финансировали Афон. Не хотелось бы думать, но нельзя исключать, что президент сейчас в какой-то глубокой психологической зависимости. Особенно неприятно меня поразили действия милиции, блокировавшей приезд верующих УПЦ КП на праздник Крещения Киевской Руси. Может ли так поступать украинская власть и власть, которая перед камерами крестит лбы?

Между тем, время от времени звучат правильные вещи со стороны президента, например, относительно борьбы с коррупцией. Один вице-премьер сказал, по моему мнению, интересные и правильные слова, что, мол, делать с чиновничеством в Украине. Ведь с таким качеством и скоростью решений в бизнесе, как у нас в госаппарате, компания уже давно бы прогорела. Но на практике видим все наоборот – идет покрытие коррупции. Или заявления относительно «европейского выбора»... Это все такой камуфляж, который в действительности свидетельствует лишь о том, что власть хочет, чтобы ее принимали в Европе, невзирая на страусиные туфли, на прошлое сегодняшних властей предержащих, на фальсификации, со всем их багажом за плечами.

Не нужно быть наивным, сегодняшней власти в действительности не нужен никакой ЕС. Посмотрите на британский кабинет министров: там самый богатый министр имеет 9,5 миллиона фунтов. Для наших правительственных чиновников это – мизер «на семечки». Спрашивается, нужна ли им та Европа, где министры ездят на велосипедах и всю жизнь зарабатывают деньги, которые наши тратят на один концерт попсы с «гопца-дрица-гопца-ца»? Потому у власти европейский выбор больше на языке, а не на деле.

Ющенко обвиняли, что окружение неправильно информирует его о реальном положении вещей в Украине или он сам не хотел знать правды. По вашему мнению, с Януковичом другая ситуация, он в курсе всего, что происходит? Мне кажется, что вначале своего правления Ющенко более адекватно смотрел на мир, чем в конце. Напоследок для экс-президента стало важнее, чтобы вокруг была комфортная для ушей и глаз ситуация, чем знать, что происходит в действительности и реально руководить процессами.

Мне кажется, Янукович в курсе большинства того, что происходит. И это собственно, хуже, потому что если он понимает антигосударственные вещи и не пытается им помешать, то, соответственно, и вина его растет.

Как вам идея относительно отсоединения Крыма и Донбасса? Наша земля, будет сказано без лишнего пафоса, полита украинской кровью. А что мы сделаем с нашей княжеской историей, с князем Игорем, когда наши князья присоединяли эти дикие земли? Что мы сделаем с казаками, которые в 1500-м заложили город, который в настоящее время зовется Мариуполь? А что с запорожской слободой Александрийской на месте сегодняшнего Донецка? Не стоит бездумно повторять, что эти земли «колонизированы» во времена Российской империи. Они были украинскими еще тогда, когда Россия не называлась Россией.

Потому мы просто не можем оставить украинскую территорию. В конечном итоге, в Донбассе живут сотни тысяч украинских патриотов. Мы что, их оставим и скажем: пусть над вами господствует другое государство? Думаю, это неприемлемо и не гуманно.

ДЛЯ НИХ БЫЛО БЫ ЗВЕЗДНОЕ ВРЕМЯ, ЕСЛИ БЫ ИМ ПОЗВОЛИЛИ РЕПРЕССИРОВАТЬ УКРАИНСКИХ ПАТРИОТОВ Гуманно ли это в отношении другой, большей части страны, которая не голосует за такую власть, но должна с ней мириться, потому что другая часть гуще заселена? Говорят, «кого Бог любит, того и карает». Эти слова и утешают меня в сегодняшней ситуации. Возможно, испытание сегодняшней властью нам и дано, чтобы понять больше. Сытые общества, как правило, немного понимают в общей своей массе. Я не говорю об их элитах и хорошо развитых государственных аппаратах.

К нашей ситуации отношусь, как к уроку, очень сложному, угрожающему. В котором честные и порядочные люди просто вынуждены бороться за свою страну. Потому, откровенно говоря, удивляюсь надеждам Табачника, который говорит, что наша студенческая молодежь выступит против «национализма», имея в виду, украинский патриотизм. Это называется судить о молодежи по своей искривленной испорченности. Изменники – всегда более слабые люди. А молодежь по своей природе хочет расти прямо.

Думаете, сейчас звездное время людей пошиба Табачника, Колесниченко? Для них было бы звездное время, если бы им позволили репрессировать украинских патриотов.

Мне кажется, люди, которые получили от Украины все и ненавидят ее, больше всего боятся даже не Украины, а того, что вдруг Бог таки существует.

Понимаю, почему такие люди не хотят признавать Голодомор геноцидом. Потому что инстинктивно осознают, если бы не геноцид, им бы не удалось выдрать и выдавить у этой страны то, что у них вышло.

Вас уволили из Министерства иностранных дел. За что? Там была показательная история. 11 марта – в день образования «коалиции тушек» – я был в прямом эфире на «5 канале» с Анной Герман. Я тогда сказал, что президент Янукович начинает свою деятельность с клятвопреступления. После этого Герман меня спросила, знаю ли я в какой стране живу. На что я ответил, что я живу в своей стране, в отличие от такого правительства. Очевидно, после этого власть решила мне доказать, что я уже живу «в не своей» стране.

Я понял, что люди, которые наплевали на Конституцию, в конечном итоге, могут отменить Дипломатическую академию при МИД (где Палий работал. – Авт.), или и Академию наук. Я не хотел подставлять под удар тех, кто не соглашался на это и ушел.

КОГДА ЛЮДИ СМОТРЯТ НА ТАКУЮ ВЛАСТЬ, ИМ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО СТАНОВИТЬСЯ ЛУЧШЕ Как эксперт оцените, какие народные настроения относительно нынешней ситуации? По моему мнению, возможно, немножко оптимистичному, в народе помалу накипает. Есть много точечных протестов, например, экологических в Киеве, защита мэра в Каменце-Подольском, которые очень хорошо характеризуют ситуацию. Люди чувствуют личную угрозу от такого управления.

По официальным данным Госкомстата Украины, за первое полугодие в этом году преступность выросла на 28,2 % по тяжким и особо тяжким преступлениям, которые в принципе всегда регистрировались, поэтому этот факт нельзя списать на изъяны предыдущей статистики.

Думаю, эти данные показательно характеризует качество управления. Вспомните, в Киеве во время Оранжевой революции было постоянно на 300-350 тысяч людей больше, чем обычно. При этом уменьшение преступности было на треть. То есть это свидетельствовало о том, что был совсем другой моральный климат. А когда люди смотрят на такую власть, им очень тяжело становиться лучшими. То есть людям фактически открытым текстом говорят: сделай то и то и станешь властью, измени своему народу – и станешь властью. Потому, конечно, эти мотивации взрывают моральные устои в нашем обществе.

ТЕ КТО ГОВОРИТ, ЧТО МАЙДАН НЕВОЗМОЖЕН, – ОШИБАЮТСЯ Какое место сейчас занимает оппозиция в отношениях власть – народ? Есть такая точка худшего, от которой может быть лишь движение вперед.

В действительности потенциал народа намного выше, чем это сегодня показывает обезображенная постгеноцидная политическая верхушка. Думаю, важнейшими являются те процессы, которые происходят в самом обществе, – на уровне самоорганизации, в том числе и попытки работать в разных политических проектах или попытка создать что-то другое. Думаю, именно в таких местах рождается будущее страны.

Вряд ли кто скажет, где кристаллизируется новое ядро, потому что процессы отражаются на всем обществе.

Политологи, которые говорят, что сегодня Майдан невозможен, – скорее судят по себе. Это обычная ошибка оценивания. Они видят, что не вышли на Майдан из-за своих сил или проблем, потому думают, что все такие.

ГЛАВНАЯ ФУНКЦИЯ ЧФ – СОХРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ КРЫМА Что сегодня происходит с Черноморским флотом РФ в Крыму? Даже пророссийские чиновники в Севастополе говорят, что ЧФ РФ не финансирует ту сферу, которую обязан финансировать. Но самая большая проблема – сейчас готовятся к подписанию соглашения о поведении россиян в случаях форс-мажорных ситуаций. Боюсь, чтобы не прописали ситуации, когда ЧФ сможет действовать где угодно на территории Украины, а не лишь в местах своего базирования. Президент Янукович заявил о готовности Украины предоставить свои базы для ремонта и обслуживания кораблей Черноморского флота России. Что это значит? И какие это базы?

По территории Украины уже шпионы ходят свободно, нам не хватало, чтобы еще и иностранные подразделения ходили свободно. А такая угроза есть.

Еще Россия планирует серьезно перевооружить ЧФ. Речь идет о том, что в Крым ежегодно будут поступать один-два российские корабля, фактически все, что производит для надводного флота российская судостроительная промышленность.

Для чего?

ЧФ ни одной боевой функции не выполняет. Единственная его функция заключается в политическом давлении на Украину и сохранении возможности отделения Крыма от Украины. Другой боевой функции этот флот последние годы не выполнял и не выполняет. Если в замкнутом турецкими проливами Черном море есть Болгария, Румыния и Турция, которые являются членами НАТО, то вопрос – что на этом море собирается делать ЧФ России?

Разговаривала Оксана Климончук