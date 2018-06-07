Как Азаров выполнял указ Януковича в Одессе

Власть упорно пытается склонить несговорчивого Гурвица последовать примеру запорожского мэра Карташова и снять свою кандидатуру с выборов мэра… Гурвиц упорствует…

Одесса осталась едва ли не единственным из крупных городов в Украине, где сохранилась интрига на выборах главы городской власти. Практически во всех мегаполисах неудобные для власти кандидаты в мэры либо сошли с дистанции в рамках «борьбы с коррупцией» (то есть, задержаны или посажены), либо передумали участвовать в выборах (то есть, «добровольно» сняли свои кандидатуры). И лишь в Одессе несговорчивый Эдуард Гурвиц не желает договариваться.

Что ждет Одессу на этих выборах?

Облсовет: чужие тут не ходят

Чтобы контролировать всю власть в регионе, лучше всего, конечно, взять под контроль все ключевые позиции – облсовет, горсовет и мэрское кресло.

Эксперты практически единодушны в том, что существенных изменений в конфигурации политических сил в областном и городском советах ожидать не стоит. Местным бело-голубым вместе с представителями нескольких партий-сателлитов, видимо, удастся сохранить контрольный пакет влияния в обоих советах. Также «регионалы» смогут провести «своего» кандидата на должность главы облсовета шестого созыва, отдав на откуп-согласование союзникам разве что кандидатуры второго уровня в составе руководства, убежден замдиректора Украинского института социальной аналитики Валерий Песецкий. В итоге состав нового облсовета будет отличаться от нынешнего, в котором 9 фракций, только увеличенным составом бело-голубых (сейчас фракция ПР располагает 51 мандатом из 120) – за счет прогнозируемой утраты части электората социалистами, «народниками» Литвина, ПСПУ, а также исчезновения фракций Партии пенсионеров Украины и «Возрождения». Вместо них, предполагают аналитики, образуются новые фракции - «Сильной Украины» и «Фронта перемен», которые, возможно, будут заявлять о самостоятельных позициях.

Что касается перспектив оппозиционных «Батькивщины» и «Нашей Украины», то, согласно замерам общественного мнения, соратников Юлии Тимошенко избиратели обеспечат мандатами для формирования одной из 5-6 фракций (в нынешнем составе облсовета фракция БЮТ – третья по численности), а вот нашеукраинцам вряд ли удастся преодолеть даже 3-процентный барьер. Какая-то из партий займет освобождающуюся нишу, возможно, это будет фракция «Фронта перемен». Но публичная критика действий власти со стороны лидера «фронтменов» Арсения Яценюка плохо сопрягается с действиями местной ячейки партии. Чего стоит хотя бы тот факт, что один из влиятельных партийцев Александр Малин вместе с «социалисткой» Натальей Чегодарь трудоустроены губернатором-«регионалом» Эдуардом Матвийчуком на должностях его заместителей. Хотя за минувшие полгода кабинеты ОГА основательно зачищены от чужеродных специалистов разного профиля, оказавшихся не готовыми строго-настрого блюсти «интересы Донбасса».

Впрочем, опыт прошлых лет показал, что местных депутатов-бютовцев и нашеукраинцев трудно назвать проводниками идей своих политсил, а тем более оппозиционерами. Чаще всего одесситы воспринимают их лоббистами определенных бизнес-кланов, готовыми ради этого на любые компромиссы с властью. Фактически активисты «Батькивщины» и «Нашей Украины» не взаимодействуют, а лидер нашеукраинцев Николай Сердюк даже рассчитывал остаться в должности главы Одесской ОГА за поддержку на выборах-2009 Виктора Януковича. Как ни парадоксально, мало что изменилось в последние месяцы в кадровой политике «Батькивщины»: вместо обновления кадров за счет политически активных и влиятельных людей продолжается практика рокировок местных бизнесменов, больше пекущихся созданием комфортных условий деятельности своих бизнес-структур, нежели имиджем партии.

Городской совет: контрольный пакет будет в нужных руках

С первых дней выборов стало ясно, что главные усилия «регионалы» и их политтехнологи направят на овладение структурами городской власти Одессы. Мотивы традиционны – взять под контроль материально-денежные потоки и формирование соответствующего политического климата. При этом они, конечно же, не могут не понимать, что завладеть более чем 60 мандатами членов горсовета и должностью мэра – задача не из легких. Об этом говорит своеобразный менталитет избирателей города-мегаполиса, которые обеспечили бело-голубым менее трети мест – 38 из 120 – в нынешнем составе горсовета. Чуть меньшую фракцию (в составе 31 депутата) создали сторонники Блока Гурвица «Наша Одесса», 11 мандатами располагают бютовцы, 9 – фракция блока «Не так!», 7 - «народники» Литвина, 6 – СПУ. При этом оппонентам команды одесского мэра приходится учитывать тот яркий феномен, что Эдуард Гурвиц получил на предыдущих выборах мандат на управление горсоветом, не проведя ни одной предвыборной встречи с избирателями. Зная результаты соцопросов, один из его многократных оппонентов в борьбе за кресло мэра Алексей Костусев публично тогда заявил: не вижу смысла баллотироваться. Вполне закономерно, что избранное на выборах-2006 депутатское большинство поддержало выдвинутую инициативу Гурвица – обеспечить максимально продуктивную и бесконфликтную деятельность выборного органа путем подписания меморандума «О сотрудничестве ради достижения общественного согласия и процветания Одессы» между мэром и депутатами горсовета. Благодаря этому горсовету действительно удалось многое сделать для улучшения жизни горожан: качественно отремонтировать сеть внутригородских дорог, доведя их до столичного уровня, обеспечить бесперебойное водо- и электроснабжение микрорайонов, заселить в новые квартиры треть малообеспеченных горожан, стоявших в многолетней очереди в горсовете, реконструировать и преобразить внешний вид многих зданий исторической части Одессы.

По итогам проверки экспертами Комитета избирателей Украины выполнения депутатскими фракциями предвыборных обязательств, было признано: Блок Гурвица «Наша Одесса» добился наивысшего коэффициента их реализации (2,09) – по сравнению с «регионалами» (2,09), Блоком Литвина (1,62) и другими фракциями. Причем, как подчеркивается в отчете облКИУ «Выполнение предвыборных программ: финишная прямая», «активнее всего выполняются обещания в сфере жилищно-коммунального хозяйства, социальной политики и здравоохранения. В отличие от большинства органов местного самоуправления региона, Одесским горсоветом также разработаны и реализуются комплексные целевые программы. Обращает на себя внимание тенденция по улучшению финансирования целевых программ, прежде всего, за счет городского, а не государственного бюджета». Видимо, это и позволило специалистам Кабмина признать Одессу в 2009 году одним из трех наиболее благоустроенных городов Украины по итогам всеукраинского конкурса "Населенный пункт лучшего благоустройства и поддержки общественного порядка". А в текущем году Одесса признана самым комфортным для проживания городом Украины также экспертами специализированной международной организации со штаб-квартирой в Лондоне.

Впрочем, на старте нынешней избирательной кампании совместные усилия депутатов большинства фракций, и прежде всего «регионалов»-подписантов меморандума «О сотрудничестве ради достижения общественного согласия и процветания Одессы», неожиданно были названы губернатором Матвийчуком ни чем иным, как «предательством интересов горожан». Выступая на форуме общественного движения «За Одессу! За Януковича!», он даже пригрозил: «Все те депутаты-регионалы Одесского горсовета после выборов будут или переведены по мажоритарным округам, или исключены из партии. Они предали интересы одесситов. Нам такие партийцы не нужны». Не подкрепленное ни одним конкретным фактом заявление Матвийчука, сделанное на фоне повышения цен на газ, услуги ЖКХ, подорожание товаров для школьников и студентов, готовящихся к занятиям, вызвало недоумение многих горожан. Выступил с лаконичным комментарием ситуации накануне нового учебного года и лидер местной «Батькивщины» Дмитрий Спивак: «Создается впечатление, что нынешней власти просто не нужны грамотные граждане страны. Им необходимы бездумные рабы, слепо выполняющие их волю».

В то же время эксперт Песецкий объяснил предвыборную риторику главы ОГА, заявившего, что лично возглавит список кандидатов-«регионалов» в члены горсовета, прогнозируемым выигрышем на выборах действующего мэра Гурвица: «Зачем бывший нардеп-нашеукраинец Матвийчук публично шельмует нынешних своих соратников, называя их «предателями»? На мой взгляд, делается это с одной целью – вбросить в сознание избирателя негативную бездоказательную оценку деятельности горсовета во главе с Гурвицем, чтобы оправдать последующую замену Матвийчуком нынешнего состава фракции ПР на группу лиц, исключительно приближенных к нему. Таким образом, присланный губернатор-«варяг», фактически не сумевший за полгода осуществить в Одесской области обещанных изменений к лучшему, которые можно бы предъявить избирателям накануне выборов, пытается закрепиться на лидирующих позициях в местном политикуме. И после вероятного очередного проигрыша, к примеру, «регионала» Алексея Костусева или социалиста Василия Цушко в мэрской гонке создаваемая Матвийчуком фракция в горсовете окажется его реальным инструментом воздействия на ситуацию. Ведь руками большинства депутатов-«регионалов» и их сателлитов может быть заблокировано любые решения или инициативы местной исполнительной власти. В первую очередь, за это и собирается побороться Матвийчук на предстоящих выборах».

«Нет сомнения, что бело-голубым удастся увеличить свою фракцию в новом составе горсовета, - прогнозирует лидер облКИУ Бойко. - Укрепит свои позиции и партия «Фронт перемен», от которой будет баллотироваться Гурвиц, четвертую-пятую часть мандатов получат выдвиженцы «Сильной Украины», создаст также фракцию «Батькивщина» и, вероятно, даже марковская «Родына».

Азаров: назовем Гурвица лучшим, а затем «опустим»

В условиях, когда «регионалы» не могут кардинально изменить расстановку сил в областном и городских советах, борьба за кресло мера Одессы становится для них главным делом на этих выборах.

При этом парадокс состоит в том, что, обладая сравнительно высоким рейтингом в одесском регионе, избирательный штаб ПР не имеет кандидатуры влиятельного политика-тяжеловеса, способного победить Гурвица. «Таким кандидатом – опытным хозяйственником и политиком – мог бы стать, скажем, донетчанин Владимир Рыбак, - предлагает Песецкий. – При условии наличия в паспорте штампа об одесской прописке». В реальной же ситуации, когда правительство проводит ряд непопулярных мер, связанных с повышением цен на многие товары и услуги, вряд ли руководство страны нуждается в усилении накала предвыборных страстей. Скорее наоборот, убежден аналитик, нужны умелые и авторитетные управленцы, способные независимо от расцветки политических сил минимизировать социальный негатив. Таким и есть действующий мэр Одессы, являющийся безусловным фаворитом «парадоксальных» местных выборов, как метко обозначил ситуацию политолог Владимир Фесенко. Но, похоже, для правящей власти он не является до конца «своим», потому она прилагает все усилия, чтобы выборы он не выиграл.

Вопрос в том, как нейтрализовать Гурвица.

Поскольку повесить «уголовку» на него было бы как-то несолидно, а убедить его выйти из борьбы «по собственному желанию» не удалось, остался один метод – административный каток. Сомнения в том, что власть готова применить его, исчезли в середине августа, когда глава ОГА Матвийчук публично приказал милицейскому руководству жестко расправиться с участниками переговоров по решению вопросов тарифов и сборов на местных рынках: "Переедьте рынки катком, административным катком, и этот собственник сам придет к вам и будет наводить порядок". И при этом потребовал, чтобы спорные вопросы между представителями администраций и торговцами решали, "не вынося сыр-бор из избы". Тем временем, Эдуард Матвийчук уже объявил горожанам: «Мэром Одессы станет представитель Партии регионов Алексей Костусев».

Затем власть подключила тяжелую артиллерию – в лице самого премьер-министра Николая Азарова.

Как предполагают эксперты, в частности, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Сергей Братчук, «именно с целью понизить, по возможности, рейтинг Гурвица и увеличить шансы выдвиженца ПР Костусева в конце сентября была организована «рабочая поездка в Одесскую область премьер-министра Николая Азарова». В объявленной программе значилось важное совещание с руководителями предприятий морской и транспортной отрасли, в том числе портовиками, однако в последний момент его отменили: согласно «утечке информации», премьер не смог своевременно вылететь из Киева в Одессу «в связи с поломкой самолета». Хотя к вечеру эту версию нивелировал пресс-секретарь главы Кабмина Виталий Лукьяненко, прямо заявивший: «Ничего не ломалось».

«Если же судить по содержанию заявлений, озвученных главой Кабмина в Одессе, то «рабочую поездку премьера» скорее можно назвать предвыборным агитационным туром лидера Партии регионов», - отметил Братчук. - И это вопреки требованиям Указа президента Украины о запрете госчиновникам становится в рабочих поездках агитаторами в избирательной кампании».

Прибыв в Одессу, Азаров сразу направился в сопровождении свиты в театр оперы и балета и устроил, по оценке заместителя директора Агентства моделирования ситуаций Алексея Голобуцкого, «показательную порку мэру Гурвицу». После резкой критики мэра за благоустройство, в частности за «обшарпанные дома и разбитые дороги», глава Кабмина, вслед за губернатором, не стал скрывать, что правительство уже определилось, с кем ему лучше работать. В частности, что таким кандидатом в мэры является «патриот Одессы Алексей Костусев», и мнение избирателей-горожан по этому поводу ему совершенно безразлично: «Запомните: кого бы не избрали, но если через полгода – через год ситуация не будет поправлена, там (в мэрии. – Авт.) будут работать другие люди – все!»

Когда слушаешь эти и подобные высказывания, - анализирует эксперт Братчук, - создается впечатление, что глава правительства, стоя перед телекамерами и нисколько не смущаясь, достает из сундука бело-голубую тогу лидера Партии регионов и чуть ли не напрямую назначает мэром однопартийца Костусева». Лидер одесского областного Комитета избирателей Украины Анатолий Бойко еще более откровенен: «Заявление Азарова в Одессе содержало явные признаки агитации и поддержки, что запрещено законом», хотя «ранее сам Азаров просил чиновников воздерживаться от подобных предвыборных высказываний. Тем более что есть основания сомневаться в объективности критики премьер-министра в адрес мэра Одессы, поскольку 26 мая 2010 года Кабинет министров Украины признал Одессу и Харьков «лучшими населенными пунктами по благоустройству и поддержке общественного порядка в 2009-м году». И подписал этот документ ни кто иной, как премьер-министр Украины Николай Азаров».

С учетом этих и других фактов большинство лидеров партийных и общественных организаций Одессы национально-демократического, либерального и экологического направлений обнародовали совместный меморандум, выразив озабоченность по поводу того, что «накануне местных выборов некоторые небезызвестные личности, преследующие свои узкокорыстные цели, развернули масштабную кампанию по дискредитации городской власти, пытаются разжечь политическое противостояние и втянуть в него одесситов". 27 сентября лидеры 22 партийных и 38 общественных организаций направили совместное обращение в адрес президента Виктора Януковича, в котором выразили протест по поводу того, что «глава правительства в нарушение закона в своих выступлениях в Одессе фактически агитировал за незарегистрированного кандидата на пост городского головы (члена Партии регионов Алексея Костусева. – Авт.). Подобные действия вызывают обеспокоенность общественности, всех неравнодушных, честных людей, любящих свой родной город». В частности, «в ходе встречи с коллективом Одесского национального академического театра оперы и балета глава правительства грубо и предвзято раскритиковал городскую власть и действующего мэра Эдуарда Гурвица за неудовлетворительное состояние города, заявив: «Такое ощущение, что я на 50 лет назад вернулся... Обидно за Одессу...» Подобная оценка состояния дел в нашем городе граничит с оскорблением – это, мягко говоря, ложь».

«Не знаем, по каким улицам везли премьер-министра Украины, - отмечается в документе, - но налицо реальное искажение фактов. За последние годы облик Одессы разительно изменился, город и его улицы приобретают подлинно европейский вид, идет плановый ремонт и реконструкция исторических зданий, Одесса становится туристической столицей Украины, растет ее авторитет на международной арене». Авторы документа констатируют, что сделанные в Одессе «заявления премьер-министра Украины идут в диссонанс с позитивными оценками нашего города со стороны представителей иностранных государств, высшего духовенства, деятелей науки и культуры, бизнес-кругов, многочисленных гостей города. К сожалению, создается впечатление, что поведение Н.Азарова было преднамеренным, а сценарий его высказываний был тщательно спланирован с учетом предвыборной ситуации».

Вот на таком фоне идут одесские выборы. Власть упорно пытается склонить несговорчивого Гурвица последовать примеру запорожского мэра Евгения Карташова. Тот, как известно, имея несравнимо высший по сравнению с конкурентами рейтинг, за месяц до выборов «вдруг» абсолютно «добровольно» перешел в систему Министерства иностранных дел. То есть, внезапно почувствовал в себе желание стать дипломатом.

Гурвиц в дипломаты идти не соглашается. Так что осень в Одессе будет жаркой.

Михаил Аксанюк