Коалиция подыскивает замену Януковичу для выступления на Майдане

Запланированное на сегодня выступление премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА на митинге на Майдане Незалежности отменено.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили организаторы акции, а также народные депутаты от коалиции, присутствующие на Майдане.

Сейчас уточняется, кто выступит от коалиции на митинге вместо премьера.

Народ продолжает оставаться на площади, однако его число уменьшилось, и сейчас они смотрят документальный фильм о Печерской Лавре на большом экране.