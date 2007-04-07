Коалиция подыскивает замену Януковичу для выступления на Майдане
13:08, 07 апреля 2007Политика
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Митингующим показывают кино
Запланированное на сегодня выступление премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА на митинге на Майдане Незалежности отменено.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили организаторы акции, а также народные депутаты от коалиции, присутствующие на Майдане.
Сейчас уточняется, кто выступит от коалиции на митинге вместо премьера.
Народ продолжает оставаться на площади, однако его число уменьшилось, и сейчас они смотрят документальный фильм о Печерской Лавре на большом экране.
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