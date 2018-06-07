Вехи недели. КС вернул Украину в 1996 год, кто теперь Янукович и кто Литвин
Решение Конституционного суда порадовало президента и возмутило оппозицию и, возможно, даже кого-то в стане коалициантов... Коалиции уже нет?.. Спикер парламента вернулся из ферзей в пешки...
Решение Конституционного суда об отмене политической реформы порадовало президента и возмутило оппозицию и, возможно, даже кого-то в стане коалициантов. Спикер парламента вернулся из ферзей в пешки, лишившись рычагов влияния на ситуацию в стране. Правительство готовится испытать на себе результаты возвращения страны к Конституции 1996 года.
Возврат на 14 лет назад
|Председатель КС Анатолий Головин зачитывает решение об отмене политреформы 2004 г. Киев, 1 октября
Интересно отметить, что Виктор Ющенко не выказал возмущения отменой политической реформы. Экс-президент предпочел напомнить, что также пытался переписать Конституцию. Впрочем, все и без того помнят низкий КПД этих попыток.
Леонид Кучма, последовательно отстаивающий проведенную на закате его полномочий реформу, высказал убедительные опасения – а что если с такими полномочиями власть получит неадекватное (психически) лицо? К заявлениям Леонида Даниловича на Банковой если и прислушались, то виду не подали.
Никто так не заинтересован, как Янукович
|Виктор Янукович
Поскольку решение КС было обнародовано в пятницу, глава государства не успел использовать свои вновь обретенные полномочия. Николай Азаров успел заверить главу государства, что правительство работает стабильно. Но кадровые указы президента не за горами: либеральная риторика Януковича требует жертв в составе правительства. Ими, видимо, станут не только двое из пяти вице-премьеров, но и пара-тройка министров. Раз президент больше не может дистанцироваться от действий власти, он будет энергично перетряхивать исполнительную власть. Обретший второе политическое дыхание бывший национал-патриот, министр юстиции Александр Лавринович уже успел пообещать, что досрочных выборов главы государства и Верховной Рады, требуемых оппозицией, не будет, а ситуация в стране остается стабильной.
Кто теперь Литвин?
|Владимир Литвин
Спикер справедливо заметил, что законодатели во многом потеряли мотивацию к голосованиям и будут беспокоиться разве только о том, чтобы парламентские выборы не состоялись досрочно. Действительно, консолидировать депутатский корпус способно только решение о проведении следующих парламентских выборов в 2012 голу. Пока же в сессионном зале открывается ярмарка фракционных вакансий: Партия регионов может не устоять перед соблазном консолидировать в своих рядах 226 нардепов, а не имеющие парламентской прописки политические силы постараются обзавестись собственными фракциями.
Есть такая оппозиция?
|Юлия Тимошенко и Григорий Немиря
Оппозиционные партии активно апеллируют к европейским организациям, заявляя о давлении власти и проведении нечестной избирательной кампании. Эти призывы нашли отклик у генерального секретаря Европейской народной партии Антонио Лопеса-Истуриза, но кардинально повлиять на ситуацию в Украине представители Старого Света не могут. Свои проблемы украинской оппозиции, как и украинскому народу, придется решать самостоятельно.
Евгений Магда, Оксана Охримчук