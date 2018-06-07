Вехи недели. КС вернул Украину в 1996 год, кто теперь Янукович и кто Литвин

Решение Конституционного суда об отмене политической реформы порадовало президента и возмутило оппозицию и, возможно, даже кого-то в стане коалициантов. Спикер парламента вернулся из ферзей в пешки, лишившись рычагов влияния на ситуацию в стране. Правительство готовится испытать на себе результаты возвращения страны к Конституции 1996 года.

Возврат на 14 лет назад

Судьи Конституционного суда, в адрес которых за последнее время прозвучало немало критики, проявили недюжинную оперативность. Всего за 8 дней обладатели бордовых мантий приняли решение о нелегитимности процедуры внесения изменений в Конституцию и без участия Верховной Рады восстановили в Украине президентско-парламентскую республику. Виктор Янукович решение КС воспринял типа сдержанно, Юлия Тимошенко и оппозиция в целом не скрывала возмущения. Лидер «Батькивщины» даже призвала к проведению досрочных парламентских и президентских выборов. Оппозиционные партии приняли решение выработать общую позицию, то есть как вести борьбу в новой системе политических координат, где президент хочет занять господствующее положение.

Интересно отметить, что Виктор Ющенко не выказал возмущения отменой политической реформы. Экс-президент предпочел напомнить, что также пытался переписать Конституцию. Впрочем, все и без того помнят низкий КПД этих попыток.

Леонид Кучма, последовательно отстаивающий проведенную на закате его полномочий реформу, высказал убедительные опасения – а что если с такими полномочиями власть получит неадекватное (психически) лицо? К заявлениям Леонида Даниловича на Банковой если и прислушались, то виду не подали.

Никто так не заинтересован, как Янукович

Хотя в Администрации президента клянутся-божатся, что не проводили консультации с Конституционным судом относительно его вердикта, Янукович делал на протяжении недели заявления такого формата, словно сидел в совещательной комнате на Жилянской. Президент словесно бичевал коррупционеров и взяточников, требуя убрать препоны для ведения бизнеса. Глава государства поручил до конца недели сократить численность заместителей министров и губернаторов, выразив возмущение тем, что чиновники, «отрастившие карманы до пят», мешают осуществлению реформ в стране. По подсчетам Януковича, из-за коррупционных схем исчезает каждая пятая гривня из бюджетных средств. Ей-богу, впору признать коррупцию специфической формой государственного управления (наподобие ливийской Джамахирии) и поставить ее на служение всему обществу. Но Виктор Янукович придерживается другого мнения и типа борется с коррупционерами, которым гарантирует наказание, независимо от партийной принадлежности (та же опера на тему: «Никто как не я заинтересован…» и т. д.).

Поскольку решение КС было обнародовано в пятницу, глава государства не успел использовать свои вновь обретенные полномочия. Николай Азаров успел заверить главу государства, что правительство работает стабильно. Но кадровые указы президента не за горами: либеральная риторика Януковича требует жертв в составе правительства. Ими, видимо, станут не только двое из пяти вице-премьеров, но и пара-тройка министров. Раз президент больше не может дистанцироваться от действий власти, он будет энергично перетряхивать исполнительную власть. Обретший второе политическое дыхание бывший национал-патриот, министр юстиции Александр Лавринович уже успел пообещать, что досрочных выборов главы государства и Верховной Рады, требуемых оппозицией, не будет, а ситуация в стране остается стабильной.

Кто теперь Литвин?

Настроение спикера парламента трудно назвать радостным: Владимир Литвин лишен минимальных поводов для оптимизма. Если в конце сентября председатель Верховной Рады был одним из лидеров государства, то после решения Конституционного суда он превратился в диспетчера голосований в сессионном зале. Сейчас перед Владимиром Михайловичем непростой выбор: стать лидером парламентского большинства (очевидно, что вместо отмененной коалиции возникнет другой клуб поклонников политического таланта Януковича) или защищать интересы всего парламента, включая оппозиционеров. Последние жертвы Литвина, скорее всего, не оценят.

Спикер справедливо заметил, что законодатели во многом потеряли мотивацию к голосованиям и будут беспокоиться разве только о том, чтобы парламентские выборы не состоялись досрочно. Действительно, консолидировать депутатский корпус способно только решение о проведении следующих парламентских выборов в 2012 голу. Пока же в сессионном зале открывается ярмарка фракционных вакансий: Партия регионов может не устоять перед соблазном консолидировать в своих рядах 226 нардепов, а не имеющие парламентской прописки политические силы постараются обзавестись собственными фракциями.

Есть такая оппозиция?

Хотя министр науки и образования Дмитрий Табачник успел заявить, что оппозиция практически самоликвидировалась, выразив надежду, что молодежь не будет поддерживать «национализм» (а кого она будет поддерживать?), партии власти не время почивать на лаврах. Оппозиция разрознена и неоднородна, но существует. Юлия Тимошенко анонсировала на конец октября проведение партийного съезда «Батькивщины», в ходе которого партийный устав будет изменен таким образом, что демократический характер политической силы перестанет вызывать сомнения у скептиков. Правда, эксперты прогнозируют не самое удачное выступление соратников экс-премьера на местных выборах.

Оппозиционные партии активно апеллируют к европейским организациям, заявляя о давлении власти и проведении нечестной избирательной кампании. Эти призывы нашли отклик у генерального секретаря Европейской народной партии Антонио Лопеса-Истуриза, но кардинально повлиять на ситуацию в Украине представители Старого Света не могут. Свои проблемы украинской оппозиции, как и украинскому народу, придется решать самостоятельно.

Евгений Магда, Оксана Охримчук