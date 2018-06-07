Выборы мэров: поможет ли кандидатам контрольный поцелуй в лоб от ПР?

В Житомире российские политтехнологи кормят обещанием построить международный аэропорт... В Чернигове кандидатка родила ребенка... Изюминки избирательной кампании Эксперты собрали информацию о ходе избирательной кампании городских голов в крупнейших населенных пунктах Украины и обнародовали ее на пресс-конференции в УНИАН.

Глава социологической службы “Украинский барометр” Виктор Небоженко утверждает, что власть пытается вернуть систему, когда кандидатуры на должность мэров назначались в Администрации Президента:

«Мне эти выборы напоминают ситуацию 1996 – 2002 годов, - сказал он, - когда в Администрации ночами главные лидеры государства составляли таблицы с данными, в каких городах кто будет победителем местных выборов. Были соответствующие «шахматки», которые заполнялись в администрации. Сейчас много всевозможных договоренностей, но Партии регионов, по большому счету, все равно, кто станет мэром – главное лояльность к Банковой. Чем меньше город, тем более сложные отношения между кандидатами. Они, оказывается, все сваты, кумовья. Когда пытаешься объяснить, что им следует рисковать, быть принципиальными, прибегать к критике, в ответ слышишь: я не могу, потому что завтра иду вот с этим персонажем в сауну, а послезавтра дочку еще одного замуж выдают, иду на свадьбу. В городах очень сильно переплетены интересы, сильное срастание местной власти с мафией».

Глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко прогнозирует массовое снятие с регистрации рейтинговых кандидатов в депутаты местных советов или на должности мэров городов в канун дня голосования (31 октября).

«Думаю, технология снятия рейтинговых кандидатов под надуманными основаниями будет работать, - отметил он, - и мы в последний вечер будем получать сигналы о том, что кандидаты – лидеры гонок – будут сыпаться, как груши».

Координатор проекта MESTNYE.com Павел Карайченцев отметил, что претенденты в мэры «договариваются с губернаторами, а кое-кто едет в Киев». «Теперь таких центров, где можно договариваться, несколько, - сказал он. - В Партии регионов тех, кто проигрывает, просто списывают со счетов.

Поскольку в Киеве выборов нет, то те, ресурсы, которые не пошли в столицу, направились в Киевскую область: в Бучу, Ирпень, Обухов, Украинку. Ресурсодателей интересует земля вокруг Киева. Туда направились люди с киевской пропиской, киевскими капиталами.

На выборах эффективно реализуется технология продуктовых пакетов. А также обещание светлого не завтра, а послезавтра. Например, кандидат в мэры Житомира обещает построить там международный аэропорт «Озерное», который станет конкурентом Борисполю…

Эксперты проанализировали ход кампаний в конкретных городах. В то же время отметили, что «неинтересными для анализа» оказались Винница и Донецк, где явными фаворитами кампании являются нынешние мэры Владимир Гройсман и Александр Лукьянченко – их поддерживает Партия регионов.

Черкассы: оппозиционному мэру Одаричу поможет конкурент по фамилии Влизло

Главная интрига выборов мэра Черкасс - снимет ли власть с гонок нынешнего мэра Сергея Одарича.

Одарич – политтехнолог в прошлом. Его деятельность за последние годы была направлена на повторное избрание. Но он один из немногих действующих мэров, кто идет с открытым забралом против власти. Тем более что Партия регионов выдвигает ему конкурента по имени Евгений Влизло. По собственным подсчетам Одарича, на начало кампании его рейтинг достигал сорока процентов.

Львов: Садовый победит лишь потому, что его противник «регионал»? Ситуация во Львове такова, что каждый раз на выборах приходит новый мэр.

Пришел-ушел... Повторит ли Садовый львовскую традицию, удастся ли ему удержаться? Он вышел из “Нашей Украины” несколько дней назад, впрочем, дистанционировался от политики еще два года тому. Его главный конкурент, Петр Писарчук был председателем СДПУ(о), а в настоящее время возглавляет областную организацию Партии регионов. А это серьезно сдерживает его рейтинги. В одном комментарии Писарчук намекнул, что собирается инициировать отставку министра образования Табачника. Однако дальнейшие попытки журналистов «раскрутить» его на эту тему не были успешными. Писарчук, понятно, не критикует власть. И хотя Садового нельзя назвать популярным мэром, отдельные эксперты его шансы на победу оценивают на уровне 70%. Потому что Львов – один из немногих городов, где результат нельзя серьезно откорректировать админресурсом.

Ивано-Франковск: город маленьких магазинчиков и независимой позиции

Тут выборы тоже невозможно серьезно откорректировать административным ресурсом. Это город маленьких магазинчиков, что принадлежат бывшим заробитчанам. Главная борьба развернется между действующим мэром, которого во второй раз выдвинула УНП, Виктором Анушкевичусом и основателем “Громадського форуму” Ивано-Франковска Юрием Соловьиным (партия “Третя сила”).

Житомир: российские политтехнологи кормят обещанием построить международный аэропорт

В 2006 году в Житомире на выборах мэра победила Вера Шелудченко. Сегодня один из ее главных конкурентов - заместитель директора ДК «Укртранснефть» НАК «Нафтогаз Украины» Михаил Заславский.

По слухам, он набрал в штаб российских политтехнологов, которые выдумали, что Заславский будет пробивать создание под Житомиром международного аэропорта на базе мощного военного аэродрома «Озерное».

В Житомире фонд Заславского провел презентацию будущего аэропорта, команда кандидата объявила, что этот объект будет требовать 3000 работников. Намекают, что персонал будут набирать среди избирателей. В Житомире уже объявили конкурс на лучшее название аэропорта и заявили, что вскоре начнется обучение персонала. Эксперты говорят, что эта вера в мечту – в аэропорт – может свидетельствовать, что избиратели не рассчитывают на светлый завтрашний день, но готовы поверить в светлый послезавтра день.

Еще один претендент на должность мэра Житомира – Виктор Розвадовский, генерал в отставке, глава департамента транспортной милиции. К Житомиру прямого отношения не имеет, но активно раздает продуктовые пакеты.

Следующий в рейтинге кандидат Геннадий Зубко, председатель правления предприятия “Житомирский завод ограждающих конструкций”, кандидат от “Фронту змін”.

Наличие трех оппозиционных кандидатов, на которых “растягиваются” голоса избирателей, делает реальными переизбрание Веры Шелудченко, которая сейчас выглядит фаворитом кампании.

Ужгород: судьбу мэра решат цыганские бароны?

Ужгород – это тот город, где, по мнению экспертов, все кандидаты договариваются со всеми. Действующий мэр Сергей Ратушняк, который официально не имеет поддержки ПР, заручился поддержкой губернатора от Партии регионов. Кроме того, Ратушняк из-за конфликта с Арсением Яценюком уже стал известным лицом в стране. Его интервью с фразами о “яценюизме” и информацию о судебных тяжбах с Яценюком охотно перепечатывают центральные СМИ. Его главный оппонент Виктор Погорелов, экс-мэр Ужгорода времен Леонида Кучмы, идет от партии «Новая политика» Владимира Семиноженко.

При этом Партия регионов официально выдвигает малоизвестного Владимира Приходько, который будет играть какую-то технологическую роль. Кого реально поддержать, представители власти выберут на финише.

Интересно, что так называемое цыганское сообщество Ужгорода, объединенное двумя баронами, на выборах дает 5–7 процентов. На предыдущих выборах ромы тоже поддерживали Ратушняка.

Харьков: кто главный оппонент Авакова – Кернес или админресурс?

Главной интригой харьковских выборов стало, будет ли выдвигаться кандидатом в мэры господин Ярославский. Он имел бы все шансы избраться мэром, учитывая негативный рейтинг еще одного кандидата – господина Кернеса. Когда для Ярославского нашли аргументы, которые сняли вопрос его участия в выборах, то единственным оппонентом Кернеса стал Арсен Аваков.

Сегодня Аваков выдвигается от партии “Батькивщина”. Он уже до начала кампании имеет 20%. Кернес имеет настолько негативный рейтинг, что главной интригой выборов остается не то, победит ли Аваков Кернеса, а удастся ли ему перебороть админресурс Харькова.

Запорожье: Янукович расплатился с братьями Кальцевыми

Евгения Карташова считали вечным мэром Запорожья. Говорят, о его поддержке на выборах “регионалов” просил и Нурсултан Назарбаев, и экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Но “регионалы” отказали сановным просителям, потому что в Запорожье есть люди, которые мощно выкладывались на избирательные кампании Виктора Януковича, – и в 2006-ом (парламентские выборы), и в 2010-ом. Это нардеп предыдущего созыва Сергей Кальцев – именно он возглавлял избирательный штаб Януковича в этой области.

Говорят, что Кальцев был очень удивлен, когда не обнаружил себя в списках ПР на досрочных выборах седьмого созыва, и обиделся на лидера. А Янукович пообещал Кальцеву еще долго с ним сотрудничать и обещание свое сдержал. Его брат и партнер по бизнесу (компания братьев Кальцевых занимается горношахтным оборудованием) Владимир выдвигается кандидатом в мэры, до сих пор он дважды проигрывал мэрские выборы Карташову.

А Сергей Кальцев идет в первой десятке от ПР в облсовет.

Чернигов: перед выборами кандидатка родила ребенка По мнению местных экспертов, Чернигов вроде бы контролируется местной бизнес-группой “Вена”, у которой крупнейшее представительство в местном горсовете. Эта компания является монополистом в торговой сфере. В Чернигове нет супермаркетов строительных материалов и техники, которые не имели бы отношения к “Вене”.

Главная интрига выборов – удастся ли “Вене” сохранить статус-кво. В свое время в Чернигове с мэром сложилась анекдотичная ситуация. Выборы тут выиграл социалист Николай Рудьковский, который потом поехал в столицу, пообещав приехать и построить дорогу и сделать Чернигов “городом тюльпанов”. Ни дороги, ни тюльпанов, ни Рудьковского здесь больше не видели. Теперь он принадлежит к когорте тех, кто никогда не стал бы тут во второй раз мэром. Действующего мэра, который пришел вместо Рудьковского, Александра Соколова считают слабым, впрочем, его сегодня поддерживает Партия регионов, он также близок к компании “Вена”.

С 2008 года черниговцев “обрабатывал” киевский банкир Алексей Савченко. Он проводил агрессивную кампанию, раздавал продуктовые пакеты, купил футбольный клуб “Десна”. В итоге вышел на 25-процентный рейтинг. А затем передумал баллотироваться. Говорят, потому, что ему пообещали должность главы Укрспирта.

Предварительная бурная деятельность Савченко, по мнению экспертов, не позволила вырастить оппозиционного кандидата, он просто занял его нишу. А между тем компания “Вена” сделала проект “Общественное мнение”, лидером которого стала 25-летняя девушка Анна Романова, невестка председателя горсовета Наталии Романовой (она все время проводила акции в поддержку мэра Соколова).

На сегодня оба кандидата – Александр Соколов и Анна Романова – имеют по 20%. Их сравнивают с НДП или СДПУ(о). И компания “Вена” стоит перед выбором – кого сделать мэром: Соколиная или Нату Романову, которая так несерьезно отнеслась к мэрству, что решила баллотироваться в конце срока своей беременности и неделю назад родила ребенка.

Об участии в выборах заявил также владелец местного комбината “Черниговское химволокно” Николай Михайлович, о котором говорят как о младшем партнере Александра Ярославского. Михайлович ведет мощную кампанию, и всем интересно, что он сможет получить на этих выборах.

Одесса: “свой” Гурвиц или “их” Костусев?

Невзирая на то, что газеты пишут о падении рейтинга кандидата в мэры Одессы, действующего мэра Эдуарда Гурвица, который идет на выборы от “Фронту змін” и будет конкурировать с “регионалом”, председателем Антимонопольного комитета Алексеем Костусевым, местные наблюдатели не делают окончательных прогнозов.

Неизвестно, кого поддержит Сергей Гриневецкий, который возглавляет литвиновский список на выборах в облсовет. Кое-кто говорит, что если в мэры будет избираться социалист Василий Цушко, то он тоже откусит какой-то процент у «регионалов». Обнародовали разные рейтинги. 20% Гурвица – это средний показатель популярности действующих мэров по Украине. Рейтинг Костусева до началу кампании достигал 7%.

За Костусевым – поддержка власти и губернатора, за Гурвицом – 20%, репутация одессита, который несколько раз был мэром и всегда умел дать “хлебной” Одессе зрелищ.

Симферополь: кто победит - звезда “Без мандата” или кандидат Регионов?

Интересным считают эксперты выбор Партии Регионов в Симферополе. Там Партия власти отказала в своей поддержке нынешнему мэру, члену ПР, Геннадию Бабенко из-за его непопулярности у жителей города. Процесс поиска кандидата в мэры у регионалов затянулся, но выбор был сделан в интересах другого однопартийца - Виктора Агеева, который имеет отношение к строительной компании “Консоль”. Впрочем, кампания в Крыму будет интересной, поскольку участие в ней принимает Лев Миримский , который трижды избирался в Верховную Раду Украины от Крыма. Миримский - лицо публичное, он доступен прессе, недавно даже принял участие в программе “без мандата”. Впрочем неизвестно, хочет ли господин Миримский стать мэром или он просто хочет провести кампанию и максимально наторговать что-то на снятии своей кандидатуры.

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Поглядеть как централизовано формируют “регионалы” списки ТИК и как подтягивает партия власти админресус, - победа кандидатов от ПР кажется неотвратимой. Кажется... Но Украина интересна тем, что всегда преподносит сюрпризы. Часто приятные... Глава КИУ Александр Черненко говорит, что, невзирая на якобы определенность кампании, в каждом регионе будет своя “изюминка”, своя интрига, а в некоторых случаях – неожиданный результат.

Маша Мищенко