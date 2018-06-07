Последствия конституционного кульбита: станет ли Янукович Кучмой?

Главная цель, которую ставили себе на Банковой, заключается не только в желании получить полномочия Кучмы, но и в попытке избавиться от зависимости от разных групп влияния в самой ПР...

КС не имеет полномочий менять статьи Конституции

Решение, которое принял Конституционный суд, настолько же ожидаемо, насколько и бессмысленно. КС превысил свои полномочия, поскольку закон "О внесении изменений в Конституцию Украины" от 8 декабря 2004 года №2222-4" был уже реализован. Согласно норм этой Конституции избирали действующего президента Украины, дважды народных депутатов Украины. То есть и общество, и политики изменения в Конституцию 2004 года уже акцептировали. Безусловно, отмена изменений в Конституцию Украины от 8 декабря 2004 года может состояться только путем принятия нового закона, принятого 300 голосами народных депутатов. Конституционный суд просто не имеет полномочий менять одни статьи Конституции на другие.

Следует признать, что с конституционным судопроизводством у нас вообще в Украине не сложилось. Судьями Конституционного суда у нас довольно часто становились люди не только со спорным уровнем квалификации, а главное – с довольно низкими морально-этическими качествами. Они готовы обслуживать прихоти сильных мира этого безо всяких упреков совести. Они с легкостью согласились с возможностью третьего срока президентства Кучмы. Молчали, когда лишали полномочий их коллегу, хотя обязаны были требовать объяснений от нее относительно подаренных ей объектов недвижимости на полтора десятка миллиона долларов – этот факт дискредитировал весь состав КС. Члены Конституционного суда принимали взаимоисключающие решения относительно формирования коалиционного большинства. Причем оба их решения откровенно противоречили действующей Конституции. А после того был отказ рассматривать представление относительно соответствия Конституции документов о пребывании Черноморского флота России в Севастополе после 2017 года.

Так что откровенно абсурдное решение об отмене изменений в Конституцию Украины от 8 декабря 2004 года вряд ли может удивлять. Те люди в мантиях с легкостью могли бы и Конституцию 1996 года отменить и обосновать возвращение к Конституции 1991 года, если вообще не 1918-го...

Результат компромисса и монополизация власти

Но речь сейчас не о группе лиц, которые не очень профессиональны и не страдают моральными комплексами. Очевидно, что последнее решение Конституционного суда формирует абсолютно новую реальность, причем последствия пока очень трудно предугадать. И в данном случае хотелось бы высказаться не по поводу правовой неопределенности, к которой привело последнее решение КС. Об этом пусть сейчас говорят правоведы в сфере конституционного права. Хочу прокомментировать другие аспекты этого решения.

Во-первых, предыдущие изменения Конституции – и 1996, и в 2004 году – были результатом сложного компромисса политических элит, которые представляли интересы граждан разных регионов Украины. И именно это обеспечивало легитимное функционирование властных институций, несмотря на все изъяны Конституции как в версии 1996 года, так и 2004-го. Нынешнее же решение КС является результатом нахрапистой монополизации власти одной политической группировкой, которая не имеет и никогда не имела поддержки даже половины граждан Украины, что неминуемо закладывает мощную мину замедленного действия вообще под целостность государства.

Для значительной части украинских граждан эта власть, учитывая решения, которые уже принимались и о продлении срока пребывания ЧФ России в Севастополе, и трактовки событий украинской истории, и языковых вопросов, уже сейчас характеризуется как оккупационная. Можно, конечно, отмахнуться от таких характеристик, считая их излишне эмоциональными, но очевидно, что с такими настроениями миллионов граждан значительной части регионов Украины и сознательным игнорированием их позиции не далеко и до того, когда от слов об оккупационной власти кто-то перейдет к активному радикальному противодействию этой власти. Осознают ли те, кто играет активную роль в монополизации власти, что игнорирование позицией очень значительной части украинского сообщества грозит жестким противостоянием, и дай Бог, чтобы не кровавым. Не обязательно сейчас, но в скором будущем это очень вероятно.

Главная цель – лишиться зависимость от «своих»?

Во-вторых, президент Янукович уже сейчас имеет полностью подконтрольное ему парламентское большинство. И де-факто имеет даже больше возможностей для реализации своей политики, чем Кучма, который никогда не имел полностью подконтрольного себе парламента.

Следовательно главная цель, которую ставили себе на Банковой, заключается, не только в желании получить полномочия Кучмы, но и в попытке избавиться от зависимости от разных групп влияния в самой Партии регионов. Точнее, главная интрига будет связана с тем, кто окажется ближе к «телу».

Кстати, смешно слышать, когда идеологические сопроводители событий последней недели говорят, что Конституция 1996 года признавалась «одной из лучших в Европе». Интересно, кто из представителей европейских государств сказал им об этом. Главной проблемой Конституции 1996 года была нехватка взаимосвязи между парламентом и президентом, который, имея огромные полномочия, ни за что фактически не отвечал. Сама конституционная модель, которая не предусматривала реальных рычагов влияния на президента, провоцировала к фаворитизму, жестокой грызне разных групп влияния, ощущению вседозволенности со стороны как самого президента, так и его окружения.

Янукович – не Кучма

В-третьих, имей или не имей Виктор Янукович полномочия Леонида Кучмы, ему нужно было бы заниматься проведением ряда реформ, которые предусматривают не только затягивание поясов для населения, но и ограничение влияния олигархических групп, принуждение их к уплате налогов, а не выведению их за границу по легальным и не очень легальным схемами. В то же время последние полгода, несмотря на постоянное провозглашение намерений проводить реформы, были потрачены исключительно на монополизацию власти. Действующая власть пока еще демонстрирует даже не столько нежелание проводить реформы, сколько неспособность их проводить. Нехватка приоритетов, неопределенность последовательности их реализации, банальное непонимание путей и инструментов их реализации – вот, что видит общество, наблюдая на действиями властных институтов. Отличие нынешней ситуации от той, которая была во времена Кучмы, заключается в том, что в силу ряда причин экономика, особенно во время его второй президентской каденции, росла – даром что не проводились необходимые реформы, - благосостояние населения повышалось. А поэтому, даже учитывая растущую политизацию граждан и невосприятие многих изъянов той конституционной модели, жесткое противостояние мы увидели лишь во время избирательной кампании и попыток фальсифицировать результаты избирательной гонки.

Сейчас почти все те факторы, которые давали возможность обеспечить рост благосостояния населения без реформ, уже исчерпаны. А потому без успешных реформ социальные противоречия, вкупе с невосприятием монополизации власти представителями фактически одного региона, могут привести к драматичному противостоянию.

…Мировой опыт показывает: граждане многое могут простить властьимущим, если уровень их благосостояния растет, но не до шуток может стать тем из них, кто, узурпируя власть, загоняет людей в бедность.

Не стану утверждать категорически относительно вариантов событий, которые нас ожидают в дальнейшем. Но очевидно следующее: очень значительная часть общества воспринимает все, что делается в Украине, весьма негативно, и этот негатив так или иначе проявится.

Борис Кушнирук